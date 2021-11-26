КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЁНКА
КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЁНКА - международное соглашение, определяющее права детей. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 сентября 1990 года. СССР ратифицировал конвенцию 13 июня 1990 года. Участниками конвенции являются свыше 190 стран (2008 год).
Состоит из преамбулы и 3 частей (54 статьи). В соответствии с конвенцией, ребёнком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребёнку, он не достигает совершеннолетия ранее. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные конвенцией, за каждым ребёнком, находящимся в пределах их юрисдикции, без каких-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, этнического или социального происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребёнка, его родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств.
Признавая ребёнка самостоятельным субъектом права, конвенция ставит перед государствами задачу подготовки ребёнка к самостоятельной жизни в обществе, воспитания его в «духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и солидарности». Основным принципом защиты прав детей является признание приоритета интересов детей. Выделяется требование особой заботы общества о социально уязвимых группах детей: сиротах, инвалидах, беженцах и т. п.
В соответствии с этими принципами ребёнок имеет право: на жизнь и здоровое развитие; на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи; на свободу мысли, совести и религии (это право включает в себя свободу выражать своё мнение в устной, письменой или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору ребёнка); на защиту от всех форм физического или психологического насилия, эксплуатации, оскорбления, небрежного или грубого обращения со стороны как родителей, так и законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребёнке; на особую защиту и помощь, предоставляемые государством, если он лишён своего семейного окружения; на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития; на здравоохранение и социальное обеспечение, включая социальное страхование; на образование, которое должно быть направлено на развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребёнка в их самом полном объёме; право пользоваться родным языком, исповедовать религию своих родителей, даже если он принадлежит к этнической, религиозной или языковой группе, которая в данном государстве составляет меньшинство; право на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством; на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья либо наносить ущерб физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию; на защиту от всех форм сексуальной эксплуатации и совращения.
Государства-участники обеспечивают условия, при которых ни один ребёнок не может быть подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания; ни один ребёнок не может быть лишён свободы незаконным или произвольным образом; каждый лишённый свободы ребёнок имеет право на незамедлительный доступ к правовой и другой соответствующей помощи. Государства обязуются принимать меры для борьбы с незаконным перемещением и невозвращением детей из-за границы.
Государства обязуются уважать и соблюдать нормы международного гуманитарного права в отношении детей, попавших в зону вооруженного конфликта, и принимают все возможные меры для того, чтобы лица младше 15 лет не принимали прямого участия в военных действиях.
Перечисленные минимальной нормы в области морали и права обязательны для соблюдения всеми странами, ратифицировавшими конвенцию. В развитие положений конвенции в России принят Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» (1998 год).