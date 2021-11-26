КЭМП-ДЭВИДСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
КЭМП-ДЭВИДСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ - соглашения между Египтом и Израилем.
Заключены 17 сентября 1978 года в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд, США) президентом Египта А. Садатом и премьер-министром Израиля М. Бегиномпри посредничестве президента США Дж.Э. Картера, выступившего в роли свидетеля. Формально завершили состояние войны между Египтом и Израилем, сохранявшееся с конца 1940-х годов (смотри Арабо-израильские войны).
Включают два документа: «Рамки мира на Ближнем Востоке» и «Рамки для заключения договора между Египтом и Израилем». Достигнутые договорённости предусматривали предоставление ограниченного самоуправления палестинцам Западного берега реки Иордан и сектора Газа при сохранении юрисдикции Израиля над этими районами и установление 5-летнего переходного периода до завершения переговоров об окончательном урегулировании палестинской проблемы на базе резолюций № 242 и 338 Совета Безопасности ООН. Египет и Израиль согласились в течение 3 месяцев подготовить договор о прекращении состояния войны между ними. Израиль выразил готовность в течение 3 лет вывести свои войска с Синайского полуострова на границы 1967 года (вывод войск и израильских поселений с Синая завершён в апреле 1982 года).
За достижение Кэмп-Дэвидских соглашений А. Садат и М. Бегин были удостоены Нобелевской премии мира 1978 года. На основе Кэмп-Дэвидских соглашений 26 марта 1979 года в Вашингтоне был подписан египетско-израильский мирный договор, египетско-израильская граница установлена по границе британской мандатной территории Палестина.
Политика А. Садата, направленная на сепаратное урегулирование отношений с Израилем, и его фактический отказ от признания за палестинскими арабами права на государственный суверенитет были осуждены большинством арабских государств, которые разорвали дипломатические отношения с Египтом; Египет был исключён из Лиги арабских государств. Заключение Кэмп-Дэвидских соглашений послужило одной из причин убийства А. Садата 6 октября 1981 года членами тайной мусульманской экстремистской группировки «аль-Джихад аль-джадид» (Новый джихад).