Искусство строить картели. К годовщине создания ОПЕК 10 сентября 1960 года в Багдаде начала работу конференция, в ходе которой была создана ОПЕК. Противостояние РФ и Саудовской Аравии сменилось подписанием соглашения о стабилизации цен на нефть, подписанное во время саммита G-20 в Ханчжоу. Показательно, что соглашение подписано сторонами напрямую, минуя ОПЕК, членом и создателем которой является Саудовская Аравия. Хотя вроде бы одна из целей ОПЕК как раз и заключается в регулировании количества добычи нефти, а опосредованно – и влиянии на её стоимость на мировых рынках. На чтение: 2 минуты

10 сентября 1960 года в Багдаде начала работу конференция, в ходе которой была создана ОПЕК.

Противостояние РФ и Саудовской Аравии сменилось подписанием соглашения о стабилизации цен на нефть, подписанное во время саммита G-20 в Ханчжоу. Показательно, что соглашение подписано сторонами напрямую, минуя ОПЕК, членом и создателем которой является Саудовская Аравия. Хотя вроде бы одна из целей ОПЕК как раз и заключается в регулировании количества добычи нефти, а опосредованно – и влиянии на её стоимость на мировых рынках.

Сегодня, когда мы справляем 56-ю годовщину организации стран-экспортёров нефти, стоит поговорить о том, что свою роль она ещё исполняет, но вот исторический шанс, по-видимому, уже упустила.

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...Страны Северной Африки тоже включаются в понятие «Большой Ближний Восток», да и постепенное получение независимости государствами региона – один из эпизодов деколонизации. Поэтому вполне можно считать, что мы продолжаем тему .

Дружба против «Семи сестёр»

На Ближнем Востоке процесс стартовал раньше (Ирак, к примеру, получил формальную политическую независимость в 1932 году, но контроль за нефтяными месторождениями остался у Запада), а закончился позже – последние страны региона стали самостоятельными уже в 70-х, как и ряд африканских государств. А также имел свою особенность: запасы нефти в странах региона, упускать контроль за которыми категорически не хотелось.

А угроза такая была, и парады независимости – ещё полбеды. Вот, скажем, Иран. С подачи главы иранского правительства Мохаммеда Мосаддыка (а также при нагласной поддержке соседнего СССР) в 1951 году в стране была национализирована вся нефтедобывающая отрасль. Сегодняшняя BP в 1954-2000 носила название British Petroleum, а до того была известна как Anglo-Persian Oil Company. И, как нетрудно догадаться, владела в том числе и иранской нефтедобычей. В 1953 году Мосаддыка сместили в результате переворота, и до самой смерти он жил под домашним арестом (спустя 60 лет ЦРУ обнародовало документы, из которых следует, что переворот – дело рук американской и британской разведок). Но что делать, если и другие ближневосточные государства решат повторить этот опыт?

Ответом был согласованный бойкот иранских поставок нефти. Объявить его было несложно, учитывая, что необходимые договорённости по предупреждению ненужной конкуренции были заключены ещё в конце 20-х, когда семь наиболее влиятельных на тот момент нефтяных компаний (Anglo-Persian Oil Company, Gulf Oil, Standard Oil of California, Royal Dutch Shell, Standard Oil of New Jersey, Standard Oil Co. of New York, Texaco) образовали негласный, но вполне реальный картель, известный как «Семь сестёр».

Чем вызвана такая жёсткая реакция? Будущая BP была не просто одной из нефтяных компаний. Ещё в конце 1910-х она стала поставщиком британского королевского флота, а затем британское правительство и вовсе выкупило контрольный пакет её акций. Национализация не просто затронула государственные интересы Великобритании, она стала угрозой для ближайшего союзника США в Холодной войне. Она к тому времени была уже в разгаре, СССР и Запад противостояли друг другу на Корейском полуострове .

ОПЕК как раз и была ответом на действия англо-американского нефтяного картеля, в том числе согласованное снижение закупочных цен на нефть. Страны-основатели (Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла) по сути воспользовались методом «Семи сестёр»: распределив квоты добычи и договорившись об их пересмотре только на заседаниях организации. А также начав постепенно снижать добычу, ликвидируя избыток предложения на мировом рынке. Идеологически политика организации была оформлена в декларации «О нефтяной политике стран-членов ОПЕК», в которой содержался главный постулат: необходимость и право суверенитета государства над своими природными ресурсами.

Временные успехи

К началу 70-х число стран организации выросло вдвое, а сама она, наконец достигла нынешних показателей (35-40% мировой добычи и до половины мирового экспорта). А также отобрала у «Семи сестёр» механизм регулирования мировой цены на нефть. За следующее десятилетие произошло два крупных скачка стоимости нефти, спровоцированных эмбарго на поставку нефти в США (1973) и революцией в Иране (1979). Второе событие, разумеется не санкционировалось ОПЕК, однако политика организации в сочетании с событиями в Иране временно подстегнули рост цен: в начале 80-х стоимость барелля доходила на 40 долл (с учётом инфляции – более 123 долл/бар).

Они пошли другим путём

Однако это не история о том, как бывшие колонии поставили на колени своих колонизаторов. В 80-е цены постепенно обвалились до 10 долл/бар, а ОПЕК не сделала ничего, чтобы воспрепятствовать этому. По многим причинам, в т.ч. и связанным с отношениями внутри организации и исламского мира. Однако в том числе из-за соперничества с СССР как одним из мировых экспортёров, а также стремлением противостоять проникновению социализма на Ближний Восток.

Пока Саудовская Аравия, проводившая эту политику, противостояла Ирану и СССР, «Семь сестёр» смогли оправиться от кризисов 1973 и 1979 годов. Контроль и распределение квот на добычу перешло в руки ОПЕК? Ну что ж, значит будем контролировать стоимость нефти иными средствами. Вначале это достигалось контролем над нефтепереработкой, химической промышленностью, банками, обслуживавшими мировую нефтяную торговлю. А затем постепенно стоимость нефти начала более зависеть не от спроса и предложения, а от количества фьючерсных сделок на мировых биржах. Поэтому даже ценовой подъём нулевых был скорее удачным стечением обстоятельств, нежели следствием политики ОПЕК.

В 2015 году организация предложила России сменить статус наблюдателя на полноценное членство. Россия тогда отказалась, сославшись на разницу в методике добычи, а также то, что отрасль находится преимущественно в частных руках, что затрудняет выполнение требований ОПЕК. Однако более вероятно, что реальная причина отказа в другом. ОПЕК так и не смогла реализовать собственную декларацию 1968 года о праве на суверенитет над своими недрами. Он существует, но в усечённом виде: суверенитет от скважины до танкера. И экспортёры сами во многом сделали его таким. Забыв, что картель – инструмент прежде всего политический, хотя и создаётся бизнесом и для бизнеса.

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ОПЕК – хороший пример того, что суверенитет является, пожалуй, самым дорогостоящим товаром на планете. В обмен на него могут отдать контроль над добычей, долю рынка, предложить даже стратегический политический союз (тот самый, что существует между США и Саудовской Аравией ещё с середины 40-х и периодически обновляется новыми пунктами – вроде содействия снижению мировых цен на нефть в 80-х). Однако, расставаясь с суверенитетом, обнаруживаешь, что всё это ровным счётом ничего не стоит.