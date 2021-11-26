ИНТЕРПОЛ
ИНТЕРПО́Л (англ. The International Criminal Police Organization – INTERPOL, сокр. от англ. International Police) - международная организация уголовной полиции, координирующая деятельность полицейских органов (учреждений) различных стран в борьбе с общеуголовной преступностью.
Интерпол - преемник (1956 год) Международной комиссии уголовной полиции (The International Criminal Police Commission, ICPC, 1923 год). Признан ООН межправительственной (1971 год), международной (1972 год) организацией. В составе Интерпола 186 государств (2007 год), в том числе Российская Федерация как государство - продолжатель СССР, вступившего в Интерпол в 1990 году. Местопребывание - г. Лион (Франция). Правовую основу деятельности Интерпола составляют его Устав (1956 года) и Регламент.
Цели Интерпола: обеспечение широкого взаимодействия органов (учреждений) полиции в рамках существующего законодательства стран и в духе Всеобщей декларации прав человека; создание и развитие учреждений, которые могут успешно способствовать предупреждению преступности и борьбе с ней. Интерпол категорически запрещается любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного, расового характера.
Согласно Уставу, в структуру Интерпола входят: Генеральная ассамблея, Исполнительный комитет, Генеральный секретариат, Национальное центральные бюро (НЦБ), советники. Генеральная ассамблея - высший орган Интерпола, состоит из делегатов от государств-членов. На ежегодных сессиях она определяет принципы деятельности и разрабатывает общие меры по выполнению уставных задач; рассматривает и утверждает план работы на год; устанавливает регламенты; избирает должностных лиц; принимает решения и даёт рекомендации членам; определяет финансовую политику; рассматривает и выносит решения о сотрудничестве с другими организациями; принимает резолюции обязательного характера относительно функционирования Интерпола и рекомендательного характера - по вопросам международного сотрудничества правоохранительных органов. Каждое государство – член Интерпола имеет один голос при принятии решений.
Исполнительный комитет (президент, 3 вице-президента и 9 делегатов), избираемый на 3 года, контролирует деятельность генерального секретаря, исполнение решений Генеральной ассамблеи, утверждает программу действий и проект бюджета Интепола.
Генеральный секретариат – административный и технический орган Интерпола по реализации решений Генеральной ассамблеи и Исполнительного комитета, координации международного сотрудничества в борьбе с преступностью, сбору информации, осуществлению контактов с национальными и международными организациями. В его состав входят генеральный секретарь и отделы по направлениям деятельности. НЦБ - органы, создаваемые в структуре национальных полицейских служб для обеспечения их постоянного взаимодействия с Генеральным секретариатом и правоохранительными органами государств - членов Интерпола. Советники исполняют консультационные функции по научным вопросам.
Неуставными органами Интерпола вспомогательного характера являются постоянный комитет по информационным технологиям и наблюдательный совет по внутреннему контролю архивов Интерпола.
Основные направления деятельности Интерпола - уголовная регистрация (учёт) и розыск лиц, представляющих оперативный международный интерес (преступников, подозреваемых, пропавших без вести), и иных объектов, объявленных в международный розыск (автотранспортных средств, предметов, представляющих историческую или художественную ценность, похищенного огнестрельного оружия и боеприпасов, номерных вещей и т.д.). Кроме того, Интерпол учитывает особо опасные преступления и происшествия международного характера, преступные организации; анализирует информацию и организует её доведение до стран-членов; проводит рабочие встречи для обмена информацией; координирует совместные расследования преступлений международного характера, таких как терроризм, транснациональная организованная преступность, незаконный оборот наркотиков, фальшивомонетничество и др.
НЦБ Интерпола Российской Федерации - орган Интерпола и подразделение МВД. Осуществляет международный обмен информацией о преступлениях, оказывает содействие в выполнении запросов международных правоохранительных организаций и органов иностранных государств, наблюдает за исполнением международных договоров по вопросам борьбы с преступностью. Структурные подразделения (филиалы) НЦБ Интерпола действуют в субъектах Российской Федерации.