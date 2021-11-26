ЕДИНАЯ КОНВЕНЦИЯ О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 1961
ЕДИНАЯ КОНВЕНЦИЯ О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 1961 года - международное соглашение, принятое под эгидой ООН 30 марта; заменило прежние договоры по контролю над наркотиками, заключённые до 2-й мировой войны, объединив содержавшиеся в них наиболее важные положения, с добавлением некоторых новых.
Участниками конвенции являются 183 государства (2007), в том числе Россия (СССР ратифицировал 14 декабря 1963 года).
Согласно конвенции, запрещаются производство, торговля и использование всех наркотических средств (НС) в немедицинских целях; владеть ими могут только структуры, действующие в медицинских и научных целях, и лица, уполномоченные на такое владение; государства - участники конвенции обязаны ежегодно представлять отчёты, включая статистику легального и нелегального оборота НС в стране. Контролируют соблюдение конвенции Международный контракт по контролю над наркотиками и специальная комиссия, созданные в структуре ООН, но по статусу являющиеся независимыми.
Конвенция разделила все НС, в соответствии с их потенциальной опасностью и характером использования, на 4 группы: 1) вещества, подлежащие наиболее жёстким мерам контроля (препараты, получаемые из опийного мака, листьев коки и конопли), включая квоты на их промышленное изготовление, экспорт и импорт; выдаются только для медицинского использования и только по особым рецептам; 2) НС, которые более широко применяются в медицинских целях; также отпускаются по рецепту, но основной способ контроля - выдача предприятиям лицензий на их изготовление; 3) препараты, которые по оценке ВОЗ не могут быть предметом злоупотребления, а также препараты, содержащие в качестве ингредиентов НС из 2-й группы, но в более низких концентрациях. Меры контроля над их продажей не требуются; 4) небольшое число НС, которые, как считается, обладают особо опасными свойствами, используются в терапевтических целях в очень ограниченном масштабе; страна может ввести на них полный запрет.
Конвенция предлагает странам-участникам изыскивать средства для лечения и возвращения к нормальной жизнедеятельности наркоманов, устанавливает общие правила для юридической квалификации деяний, связанных с наркотиками (конкретные меры определяет каждое государство). В 1972 году в конвенцию были внесены поправки, расширяющие функции Международного комитета по контролю над наркотиками и налагающие на стороны дополнительные обязательства.