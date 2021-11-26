ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРИНЦИПАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРИНЦИПАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА - документ о принципах, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН .

При­ня­та 24.10.1970 года по ини­циа­ти­ве со­циа­ли­стических стран при под­держ­ке ря­да раз­ви­ваю­щих­ся го­су­дарств.

В дек­ла­ра­ции рас­кры­то со­дер­жа­ние сле­дую­щих основных прин­ци­пов: не­при­ме­не­ния си­лы, мир­но­го раз­ре­ше­ния спо­ров, не­вме­ша­тель­ст­ва, со­труд­ни­че­ст­ва, рав­но­пра­вия и са­мо­оп­ре­де­ле­ния на­ро­дов , су­ве­рен­но­го ра­вен­ст­ва го­су­дарств, доб­ро­со­ве­ст­но­го вы­пол­не­ния обя­за­тельств, при­ня­тых в со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом ООН. Дек­ла­ра­ция под­черк­ну­ла, что при при­ме­не­нии из­ло­жен­ные прин­ци­пы долж­ны рас­смат­ри­вать­ся взаи­мо­свя­зан­ны­ми. Ука­зы­ва­лось, что доб­ро­со­ве­ст­ное со­блю­де­ние этих прин­ци­пов име­ет «важ­ней­шее зна­че­ние для под­дер­жа­ния ме­ж­ду­на­род­но­го ми­ра и безо­пас­но­сти и для дос­ти­же­ния дру­гих це­лей» ООН.

За­кре­п­лён­ные в дек­ла­ра­ции прин­ци­пы от­ра­жа­ют и за­кре­п­ля­ют объ­ек­тив­но не­об­хо­ди­мую ос­но­ву современного ми­ро­во­го по­ряд­ка. Они об­ла­да­ют все­об­щим ха­рак­те­ром, юри­ди­че­ски обя­за­тель­ны для всех го­су­дарств; но­сят ха­рак­тер им­пе­ра­тив­ных норм jus cogens, т. е. об­ла­да­ют при­ори­те­том пе­ред все­ми ины­ми нор­ма­ми ме­ж­ду­народного пра­ва ; по­ро­ж­да­ют обя­за­тель­ст­ва все­об­ще­го ха­рак­те­ра (erga omnes). Это да­ёт пра­во ка­ж­до­му го­су­дар­ст­ву при­ни­мать ме­ры, на­прав­лен­ные про­тив на­ру­ше­ния этих прин­ци­пов.

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