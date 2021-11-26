ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРИНЦИПАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРИНЦИПАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА - документ о принципах, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН.
Принята 24.10.1970 года по инициативе социалистических стран при поддержке ряда развивающихся государств.
В декларации раскрыто содержание следующих основных принципов: неприменения силы, мирного разрешения споров, невмешательства, сотрудничества, равноправия и самоопределения народов, суверенного равенства государств, добросовестного выполнения обязательств, принятых в соответствии с Уставом ООН. Декларация подчеркнула, что при применении изложенные принципы должны рассматриваться взаимосвязанными. Указывалось, что добросовестное соблюдение этих принципов имеет «важнейшее значение для поддержания международного мира и безопасности и для достижения других целей» ООН.
Закреплённые в декларации принципы отражают и закрепляют объективно необходимую основу современного мирового порядка. Они обладают всеобщим характером, юридически обязательны для всех государств; носят характер императивных норм jus cogens, т. е. обладают приоритетом перед всеми иными нормами международного права; порождают обязательства всеобщего характера (erga omnes). Это даёт право каждому государству принимать меры, направленные против нарушения этих принципов.