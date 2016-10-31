Бряцать оружием – плохо. Но приходится. К годовщине Суэцкого кризиса 31 октября 1956 года Великобритания и Франция начали бомбить Египет. Сегодня, когда мы справляем 60-летие вторжения Великобритании и Франции в Египет, стоит поговорить о том, зачем Россия мешает приличным странам устраивать войны. На чтение: 2 минуты

31 октября 1956 года Великобритания и Франция начали бомбить Египет.

«Бряцать атомным оружием – самое последнее дело. Это вредная риторика, и я её не приветствую», – заявил Владимир Путин на форуме в Сочи. Любопытно, что прозвучало это в почти в годовщину одного из самых известных бряцаний Россией этим самым оружием.

Сегодня, когда мы справляем 60-летие вторжения Великобритании и Франции в Египет, стоит поговорить о том, зачем Россия мешает приличным странам устраивать войны.

Властительница проливов

Борьба за контроль над Ближним Востоком ведётся давно. Вначале под прикрытием религиозных мотивов, а затем без прикрытия – просто за контроль над торговыми путями. В особенности после того, как в конце XIX века в Египте восстановили канал между Средиземным и Красном морями, известный с тех пор как Суэцкий . Достаточно сказать, что сегодня через него проходит 7% мирового морского грузооборота, но в прежние времена этот процент вероятно был ещё выше.

Несмотря на то, что канал строили французы, контроль над ним в скором времени перешёл к Великобритании. Вначале – как к совладельцам (Исмаил Паша в 1875 году продал государственный пакет акций), а затем и фактически: в 1882 году Великобритания оккупировала Египет. В 1936 году эту оккупацию оформили документально – заключили с правительством Египта 20-летнее соглашение на нахождение британских войск в стране в обмен на признание независимости Египта. Вернее Египта за исключением зоны канала.

По условиям договора он мог быть продлён, однако надеяться на это не приходилось. В 1956 году президент Египта Гамаль Абдель Насер национализировал канал, пообещав акционерам возместить понесённый ими ущерб. Насеру были нужны деньги на строительство Асуанской ГЭС, а Великобритания и США, несмотря на обещания, отказались участвовать в финансировании стройки. Плюс Египет заключил контракты на поставку оружия от стран Варшавского договора на сумму 250 млн долл (2,2 млрд долл в нынешних ценах). В общем, важнейшее звено в системе контроля над регионом уплывало из-под контроля Великобритании.

Трое на одного

План по его восстановлению, следует признать, был не лишён изящества. Для усмирения Египта привлекали Израиль, у которого имелся безусловный формальный повод для нападения – федаины («жертвующие во имя веры»), массово засылавшиеся египетской разведкой в Израиль. После чего Великобритания и Франция должны были как бы вмешаться в конфликт и развести стороны своими войсками так, чтобы зона канала вновь оказалась под контролем.

Сначала всё шло по плану. 28 октября ВВС Израиля сбили самолёт с офицерами египетского Генштаба, а на следующий день начали вторжение в Египет. Великобритания и Франция заблокировали в СБ ООН резолюцию по вторжению. А затем и сами приняли в нём участие, уничтожив большую часть авиации Египта, чем упростили задачу Израилю: за 10 дней его армия взяла под контроль почти весь Синайский полуостров.

Однако и европейским странам, и Израилю пришлось всё же из Египта убраться. С одной стороны им грозил ракетными ударами СССР, с другой – действия партнёров по НАТО отказалась поддерживать Америка. Не из миролюбия, конечно же, и тем не менее. В декабре домой уехали английские и французские войска, весной 1957-го – израильские. Правые силы в парламенте Израиля обвинили тогдашнего президента Моше Даяна в зраде и сдаче национальных интересов – примерно как сегодня украинские правые обвиняют Порошенко в недостаточном желании воевать на Донбассе.

Причин, по которым США выступили ситуативным союзником СССР, было несколько: тут и нежелание ввязываться в войну, и стремление включить Египет и канал в собственную зону влияния. И, конечно же, нужно было дать понять европейским державам (Великобритании в первую очередь), что прошли те времена, когда они могли вторгаться куда-либо. Тем более, без предварительного согласования с Америкой.

В итоге Великобритания и Франция без поддержки США дрогнули перед угрозами СССР: в советском МИДе подробно объяснили послам этих стран, что потребуется совсем немного ракет, чтобы стереть эти страны с лица земли. Израиль после этого и вовсе оказался в изоляции и тянул ситуацию только по причине неизбежного конфликта внутри страны («зачем тогда воевали?»).

Войн всё больше

Суэцкий кризис интересен тем, что именно тогда, 60 лет назад, сложилась существующая до сих пор архитектура международных отношений. В особенности – протекания и регулирования международных конфликтов. США против войны? Война в скором времени затухает, власть передают новой местной администрации. США явно или тайно заинтересованы в войне? Конфликт будет длиться силами марионеток сколь угодно долго. Марионетки могут вести себя очень решительно, когда связаны тайными соглашениями с более влиятельными игроками и уверены и их поддержке.

В 1956 году в разведении воюющих сторон участвовал миротворческий контингент ООН. Собственно, это была его первая миссия с момента создания, и до 1985 года миротворцы ООН привлекались к участию только в 13 конфликтах. Зато с 1985-го до наших дней – уже более чем в 50. О чём это говорит?

Как минимум о том, что однополярный мир – мир более беспокойный. Казалось бы, парадоксально: с исчезновением противостояния двух систем напряжённость не только не спала, но даже возросла. Совсем недавно мы могли наблюдать современную версию Суэцкого кризиса в Ливии: в роли Израиля в этот раз выступала ливийская оппозиция, а страны Европы в союзе с США «расчищали» ей дорогу авиаударами точно так же, как в Египте.

Ничего странного на самом деле в этом нет: оставшийся «полюс» принялся деловито подминать под себя планету. А попытки этому помешать вызывают ответную истерику о новой «холодной войне».

***

60 лет назад СССР грозил Европе ядерным ударом не потому, что хотел воевать. Точно так же сегодня Россия участвует в конфликтах в Сирии и на Украине не потому, что ей это нравится. «Плата за то, чтобы снизить геополитическую напряжённость, – наши похороны», – предельно коротко сформулировал на днях суть происходящего Владимир Путин. Мы же можем только добавить, что когда не гнушались бряцать, то и войн было меньше.