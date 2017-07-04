Ждать ли войны США и КНДР? Ждать ли войны США и КНДР? На чтение: 1 минута

4 июля 2017 года, в День независимости США, КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету, подтвердив тем самым наличие у неё соответствующих технологий. Конечно, то, что ранее КНДР проводила успешные, по ее словам, запуски искусственных спутников Земли при помощи своих ракет-носителей, уже наводило на мысли. Теперь мысли подтвердились фактами. Похоже, КНДР действительно способна нанести ядерный удар по континентальной части США.

Что это может означать для глобальной геополитики? Во многом США продолжают следовать своему общему геостратегическому курсу, избранному, пожалуй, во времена Первой мировой войны и закрепленному с распадом другой сверхдержавы – СССР. Как говорил Збигнев Бжезинский, «впервые в истории неевразийская держава стала не только главным арбитром в отношениях между евразийскими государствами, но и самой могущественной державой в мире».

Подчинить своим интересам Европу США смогли благодаря экономической послевоенной помощи странам, серьёзно пострадавшим в ходе Второй мировой войны. Согласно плану Маршалла, страны, согласившиеся на «безвозмездную» помощь от США, должны были раскрыть все свои экономические статьи расходов американским специалистам. Понятно, какой козырь оказался в руках Вашингтона. Однако в последние десятилетия, после крушения биполярной мировой системы, выросла экономическая взаимосвязь государств. Это делает все более и более неэффективным политическое применение экономического шантажа. Ведь отсюда, в частности, идёт противоречивое поведение стран – участников ЕС по антироссийским санкциям и даже порой их открытое несогласие с требованиями США.

Но почему Вашингтон так трясётся даже от намёков на то, что какая-то страна занимается разработками ядерного оружия? Ядерные вооружения существенно ослабили полезность войны как инструмента политики. Складывается ситуация, когда одни страны серьёзно встроены в мировую экономику (вредить одному – значит вредить многим), другие страны – имеют ядерный щит (потому плевать они хотели на угрозы)… Остаются те, кто не прикрыт ни с одной стороны. Среди таких стран, в общем-то, до сегодняшнего дня была и Северная Корея.

Понятно, что международная практика ядерного сдерживания и поддержка разработки мирного атома – действительно гуманистические мероприятия. Но надо понимать, что большая политика на одном честном слове и гуманизме не держится и никогда не держалась. Это норма вещей. Тут и вечный вопрос брони и оружия (что крепче, что мощнее). Тут и Бисмарк, который легко раздавал обещания и тут же их нарушал, манипулируя правителями других стран. И то, что обещали США правительству молодой Российской Федерации, поздравляя ослабленную наследницу Советского Союза с переходом в так называемый лагерь демократических стран.

Сдержит ли Вашингтон слово и начнёт ли военную операцию против КНДР? Вряд ли.

Дело в том, что Штатам все еще очень хочется удержать свои позиции, но это уже невозможно. Страшные кошмары Америки стали сбываться. Россия вместе с Крымом вернула себе полноценный выход к Чёрному морю (недопустимость этого для геостратегического курса США была озвучена еще в 90-е). Готовность России участвовать в военных операциях на территории третьей страны и проводить эти операции на высочайшем уровне подтверждена войной в Сирии.

И последний кошмар Вашингтона – дружба России с Китаем. Для размежевания потенциальных союзников американцы прикладывали в последние десятилетия максимум усилий. Но вектор российско-китайских взаимоотношений сейчас выглядит куда позитивнее и мощнее…