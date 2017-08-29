Выманить деньги? Зачем Россию делают «страной-агрессором» Не проходит и дня без того, чтобы украинские власти не сделали очередного громкого заявления в пику России. На этот раз Киев собрался официально объявить Россию «страной-агрессором». Об этом журналистам заявила депутат Верховной рады Ирина Луценко. По её словам, соответствующий пункт внесён в законопроект о реинтеграции Донбасса, который уже закончен на «99,9 процента» и готов к регистрации в парламенте. Луценко также подчеркнула, что данный документ Украина обсудила со странами «нормандской четвёрки» и США. Чтобы узнать, как это отразится на России и согласуются ли действия Украины с международным гуманитарным правом, портал «История.РФ» связался с доктором юридических наук, профессором кафедры международного права МГИМО... На чтение: 2 минуты

Не проходит и дня без того, чтобы украинские власти не сделали очередного громкого заявления в пику России. На этот раз Киев собрался официально объявить Россию «страной-агрессором». Об этом журналистам заявила депутат Верховной рады Ирина Луценко.

По её словам, соответствующий пункт внесён в законопроект о реинтеграции Донбасса, который уже закончен на «99,9 процента» и готов к регистрации в парламенте. Луценко также подчеркнула, что данный документ Украина обсудила со странами «нормандской четвёрки» и США.

Чтобы узнать, как это отразится на России и согласуются ли действия Украины с международным гуманитарным правом, портал «История.РФ» связался с доктором юридических наук, профессором кафедры международного права МГИМО (У) МИД РФ Дмитрием Лабиным.

– Дмитрий Константинович, как признание России страной-агрессором, которым грозит Украина, соотносится с нормами международного права? Такие прецеденты часто бывали в мировой истории?

– Вопрос, конечно, многоаспектный. Прецеденты, безусловно, были. Надо заметить, что, например, Великобритания признавалась другими странами агрессором за последние пару веков не менее сорока раз. И это только Великобритания! Ну и сами видите, какое отношение у многих государств к Соединённым Штатам Америки – многие страны до сих пор считают это государство агрессором.

– Что это означает: признать другую страну агрессором?

–Одна сторона – моральная: это отношение одного государства к другому; оно может для внутреннего употребления определять это любыми терминами, и здесь никаких правовых последствий нет. С точки зрения международного права, конечно, не всё так просто: одно лишь заявление какого-либо государства в одностороннем порядке не влечёт особых правовых последствий. Условно говоря, если об этом заявляет Украина или об этом упоминается в средствах массовой информации со ссылкой на официальных лиц, это не имеет никаких международно-правовых основ.

– А кто имеет право официально признать страну агрессором, чтобы этот статус закрепился на международном уровне?

–Единственный орган, который мог бы квалифицировать государство в качестве агрессора, –это Совет Безопасности ООН. Есть нормативная международно-правовая база, которая определяет все характеристики, позволяющие квалифицировать государство в качестве агрессора. Этот документ не свежий, 1970 года, он так и называется – «Определение агрессии», был принят резолюцией Генеральной Ассамблеи и является, что называется, инструкцией. Конечно, туда вносились изменения, но в целом понятие агрессии и то, как определять государство-агрессора, понятно для всех, и в том числе для Совета Безопасности. Поэтому, строго говоря, квалификацию такого рода может дать только Совет Безопасности ООН. И эта квалификация будет нести определённые юридические последствия для такого государства.

– У Киева есть реальный шанс добиться признания России агрессором в ООН?

– Естественно, такие ситуации, как кажется Украине, в этом определении встретить невозможно. Поэтому не знаю, на что будут ссылаться украинские власти, которые победили антиконституционным путём, если смотреть на эту ситуацию с точки зрения и международного права, и внутреннего конституционного права Украины. Мы имеем дело исключительно с внутренним локальным конфликтом внутри одного государства.

– Такие конфликты регулируются международным гуманитарным правом?

– Международное гуманитарное право распространяется и на вооружённые международные конфликты, и на локальные немеждународные конфликты – условно говоря, гражданские войны, которые проходят внутри государств. Это значит, что если уж идёт вооружённый конфликт (что не одобряется мировым сообществом), то он должен вестись сторонами в строго установленных правовых рамках: запрещено использовать определённые средства и методы ведения вооружённых конфликтов, запрещены военные преступления, преступления против человечности, геноцид и так далее – там целый перечень. В этом уже разбирается Международный уголовный суд, он привлекает к ответственности конкретных физических лиц, совершивших подобные тягчайшие деяния, квалифицирующиеся как международные преступления. Это могут быть и военачальники, и даже лидеры противоборствующих сторон. Поэтому в данной ситуации объявлять Россию агрессором тоже не получается, поскольку Россия не участвует в вооружённом конфликте и нет никакой юридически значимой квалификации. Конечно, в прессе мы встречаем подобные обвинения, но они голословны, поскольку юридически ничем не подкреплены.

– Чего Украина может добиться, признавая Россию агрессором?

– Со стороны Украины это будет выглядеть лишь как недружественный акт, который может теоретически (это международным правом тоже предусмотрено) [претендовать] на ответные действия со стороны государства [которое якобы подвергается агрессии]. Но они тоже должны быть пропорциональны – это так называемые реторсии, то есть ответное прекращение дружественных отношений с государством-агрессором.

– Ирина Луценко, говоря о признании России агрессором, упомянула о праве Украины на самооборону. Вот её цитата: «Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это ещё раз – не война, а самооборона. И это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов». То есть для Киева это очередная уловка, чтобы заполучить материальную поддержку от МВФ?

– Видите, мы же обозначили эту проблему как многоаспектную, я просто не упомянул ещё одно обстоятельство. Действительно, в современных условиях Украина остро нуждается в притоке финансов, эта проблема лежит уже в экономической плоскости. Нынешние власти не справляются с экономическим кризисом и рассчитывают исключительно на финансовую помощь. МВФ, который существует с 1944 года, действует строго в рамках регламента, который устанавливает, что эти рекомендации необходимо выполнять и только затем будет предоставлена финансовая помощь. При этом есть и определённый критерий к государству, обращающемуся за помощью. Естественно, если государство находится в горячей стадии вооружённого конфликта внутри или с другими государствами, то такая помощь не может оказываться, потому что все понимают, что эти средства будут пущены не по назначению, а на закупку вооружений и так далее.

– Неужели в Киеве этого не понимают?

– Видимо, это какой-то креативный ход со стороны Украины. Они [украинские власти], наверно, пытаются изображать такую логику: мы повесим ярлык на соседнее государство и это решит проблему – якобы вооружённого конфликта внутри нет, есть мнимый агрессор, а мы занимаемся только самообороной. Но, к сожалению, для украинских властей эта ситуация не нова, через неё проходило большое количество государств, и Международный валютный фонд тоже не вчера организовался. Большая работа проводилась и в 60-е, 70-е, 80-е годы. Фонд и так уже пошёл на некие беспрецедентные изменения по поводу Украины. Но я не думаю, что МВФ настолько кардинально изменит свои правила, что будет финансировать государство, которое находится в горячей стадии вооружённого конфликта. Последствия прецедента будут несопоставимы…