Устоявший перед ужасом. К дню рождения Башара Асада Устоявший перед ужасом. К дню рождения Башара Асада На чтение: 4 минуты

11 сентября 1965 года в Дамаске родился Башар Хафез аль-Асад – так звучит полное имя нынешнего президента Сирии, на долю которого выпало вести страну через самый трудный период в её истории.

Жизнь этого человека заставляет вспомнить о древнегреческих трагедиях с их любимым «эдиповским» сюжетом – когда человек, изначально не склонный ни к власти, ни к насилию, оказывается вынужден не только взять в руки оружие, но и раз за разом совершать поступки, которые кажутся несовместимыми с сохранением человечности. И всё это нужно, чтобы защитить семью, род, родину, а вместе с ними и планету. То есть чтобы остаться человеком.

Из докторов – в президенты

Башар родился в семье офицера сирийских ВВС – Хафеза Асада. Когда мальчику не было и пяти лет, отец в результате военного переворота оказался у власти в Сирии – и остался несменяемым правителем страны на долгих 30 лет.

Башар Асад не готовился в наследники – кронпринцем был его старший брат Басиль, «военная косточка», майор, наездник и красавец. Башар явно не тяготился ролью «второго дублера», который почти точно не будет задействован. Он получил образование офтальмолога у себя на родине, в 1991 году поехал стажироваться в Лондон. В Лондоне он начал регулярно встречаться со своей будущей супругой – Асмой Аль-Ахрас, дочкой сирийского кардиолога с мировым именем.

Казалось, Башара ждала тихая благополучная жизнь высокооплачиваемого доктора, живущего под псевдонимом, а потому ценимого лишь за собственные знания и умения. Править – а значит, казнить, миловать и бороться с повстанцами из числа радикальной исламистской организации «Братья-мусульмане» – должен был старший брат Басиль.

Но в январе 1994 года Басиль разбился насмерть, когда на собственном автомобиле торопился на рейс в дамасский аэропорт. Башар срочно вернулся в Сирию.

Он оставляет медицину и получает (как когда-то отец) военное образование. После смерти отца он будет единственный мужчина в семье. А значит, защищать семью теперь придется ему. И все личные желания, предпочтения, в том числе и мечты о тихой докторской жизни, – всё это придется забыть.

Сначала Башар получает военное образование, дающее право командовать танковым батальоном. Потом становится командующим Республиканской гвардией. Если кто-то считает, что командиром Башар был «паркетным», то такому человеку нелишне напомнить: за последние пять лет президента Башара Асада пытались убить десятки раз самые могущественные спецслужбы и террористические группировки из доброго десятка стран мира. А он жив, и охраняет его Республиканская гвардия. Значит, не так уж она плоха – эта выпестованная будущим президентом структура.

Суд истории

Историкам будущих поколений ещё только предстоит вынести свой вердикт – кто и зачем начал гражданскую войну в Сирии в 2011 году. В нынешних условиях объективная оценка затруднена.

Однако очевиден факт: Фигура Асада – в центре борьбы мировых держав. Большинство самых могущественных стран мира (США, ЕС, десятки их сателлитов) официально стремятся к свержению его правительства. Большинство же соседей Сирии, реально представляющих себе исламистскую «альтернативу» Асаду (Ирак, Ливан, Иран, Россия), выступают против насильственного свержения законной власти в Сирии.

Поэтому свой анализ случившегося я буду строить на самом надежном из доступных источников – на тех статьях западной прессы, которые не имеют пропагандистского характера, а просто описывают жизнь в революционной Сирии. Подвергаясь явному давлению издателей и политиков, эти западные СМИ тем не менее не могут замолчать несколько важных фактов. Вот они.

Преданный Западом

Во-первых, придя к власти после смерти отца в 2000-м году, Башар Асад хотел наладить отношения с Западом. Он не делал выбор в пользу добровольного «изгойства», который сделал его тогдашний сосед – иракский лидер Саддам Хусейн. Большая часть торговых связей Сирии была ориентирована на Евросоюз.

Во-вторых, и сам Запад вплоть до «арабской весны» рассматривал Асада как приемлемого (со своей точки) лидера Сирии. В 2008 году Асад был явно рад приехать на знаменитый французский парад на Елисейских полях в Париже, во время которого тесно и весело общался с французским президентом Николя Саркози.

Дружба продолжалась до начала 2011 года – с семейными визитами на Рождество, взаимными подарками и разговорами на французском. Последний рождественский визит в Париж был на Рождество в конце 2010 года.

Через четыре месяца Саркози и другие западные лидеры сделают всё для победы в Сирии сил, насчёт которых они точно знали: эти люди при первой возможности убьют и самого Башара Асада, и всю его семью. Остается надеяться, что и теперь, приглашая наших «международных партнёров» на форумы в Санкт-Петербург и Москву, российские власти осознают реальную цену его «дружбы» и призывов «снять контр-санкции и ждать взаимности от Европы».

В-третьих, даже репортажи западной прессы говорят о том, что так называемый «мирный начальный период сирийской революции», когда противники Асада якобы добивались лишь демократических реформ, – миф.

Сказка о «мирной революции»

Журналист газеты LeFigaroЖорж Мальбрюно, считавшийся во Франции авторитетнейшим специалистом по Ближнему Востоку, уже вскоре после начала антиасадовских митингов, в которых принимали участие «гости» из других арабских стран, отметил присутствие в стране исламистов из Ливии. Как правило, это были бойцы радикальной ливийской оппозиции, уже показавшей свои методы во время гражданской войны с войсками Каддафи.

Демонстрации проводились недолго: уже в середине 2011 года «борцы за демократию» перешли к взрывам, во время которых применялись те же технологии, что и во время недавней гражданской войны в соседнем Ираке – бомбисты-самоубийцы, начинённые взрывчаткой автомобили. Мальбрюно сообщал в LeFigaro, что когда офицерам американских спецслужб показали лица людей, устраивавших взрывы правительственных зданий в Дамаске, американцы узнали множество своих иракских «клиентов».

Тем не менее 99 процентов западных масс-медиа весь 2011-й и много месяцев 2012 года продолжали утверждать, что террористов и исламистов в рядах противников Асада нет. Ну, а если есть, то не они, мол, играют первую скрипку. А потому Запад беззастенчиво шёл на поддержку вооруженного восстания в суверенной стране. Хиллари Клинтон, бывшая тогда госсекретарём США, даже обещала дезертирам из сирийской армии зарплату от западных спонсоров (обещание прозвучало во время очередной встречи группы «друзей Сирии», о каковой группе, слава Богу, больше на Западе не вспоминают).

Спасительный тупик

Но вот что удивительно: как Асаду в этих условиях удалось выстоять против коалиции исламистов из всех стран мира и мощнейших западных государств плюс Саудовская Аравия и Турция?

Очевидно, ответ в безальтернативности ситуации, в которую оказались поставлены и сирийцы из алавитской общины, к которой принадлежит Башар Асад, и сирийские христиане, и те сунниты, кто не разделял взглядов исламистских террористов. Можно было или выжить, сражаясь, – или сразу умереть, прекратив сопротивление. Джабхат ан-Нусра, так называемое «Исламское государство» и другие запрещённые в России группы просто не оставили не подчинившихся им сирийцам других вариантов (см. кадры страшных казней попавших в плен сирийских солдат).

Помог консолидироваться сторонникам Асада и Запад, отказав нормальным людям из Сирии не только в помощи, но хоть в каком-нибудь убежище. Загнанные в тупик, сирийцы оказались вынуждены спасаться сами – и выживать. Тупик оказался спасительным. Символической в этом плане стала история с супругой Башара – Асмой Асад, матерью троих детей.

Судьба супруги

Асма, родившаяся в семье с суннитской традицией, фактически выросла в Великобритании и в дополнение к сирийскому имеет и британское гражданство. Но в 2012 году британские власти послали ей чёткий сигнал через официальное заявление: в случае бегства в Британию она не будет там welcome. То есть закрыли путь на родину собственной гражданке – раньше такое себе позволяли только Брежнев с Андроповым в отношении имевших наглость уехать от них советских граждан.

Очень показательная для нравов сегодняшнего западного мира деталь, если учесть, что незадолго перед тем официальный Лондон даже не назвал терактом взрыв бомбы в комнате для совещаний высшего командного состава сирийской армии. Бомба, вмонтированная в люстру и предназначавшаяся Башару, убила нескольких генералов, а в Лондоне и Вашингтоне этому событию почти открыто радовались, предвкушая ослабление сирийской армии. Нетрудно представить, какое будущее предвидело для Асмы не собиравшееся принимать «первую леди Сирии» в стране ее детства британское правительство.

Уловка с перемириями

По счастью, в современном мире планы Запада, ещё в 1990-е годы казавшиеся законом для всего мира, всё чаще срываются. Сорвались они и в отношении Асада. И это несмотря на то, что было использовано несколько приёмов по «захвату» сирийского президента в довольно примитивную ловушку.

Действует она следующим образом. Когда правительственные войска в Сирии добиваются успехов, западная пропаганда начинает страшно жалеть страдающее от войны местное население и взывают к перемирию. Во время перемирия исламисты восстанавливают свои силы – и начинается новое наступление исламистов на Дамаск. Такие перемирия объявлялись и в 2012-м году, и впоследствии (благодаря такому перемирию в начале 2016 года ИГИЛ и его союзникам удалось восстановиться после болезненных ударов российской авиации в конце 2015 года). При этом в мировое информационное пространство постоянно забрасываются слухи о некоем соглашении между РФ и США, по которому мы якобы договорились о совместных действиях за «мир и демократию» и «против терроризма». Слухи эти, как правило, только помогают врагам Асада. Al Jazeera и другие враждебные сирийскому режиму каналы тотчас же объявляют такие новости признаком самого долгожданного для них события – «сдачи» Асада Россией. Об этой «сдаче» западные и катарские СМИ трубили десятки раз – и в 2012-м, и в 2013-м, и в последующих годах. Россия эти сообщения опровергала крайне вяло.

Сам же Асад в недавнем интервью объяснил, почему о не верит в предательство со стороны России: «В своей политике Россия руководствуется ценностями, а не сиюминутными интересами». В отличие от многих представителей российской элиты, Асад давно уже сделал вывод, что «Запад нечестен», а потому в наше время «чего угодно можно ожидать в любой точке планеты».

Отвергнуть «фейковую» реальность

Что ждёт этого крепкого, спортивного, моложавого человека с умным и грустным лицом – живое опровержение западных карикатурных образов? Удастся ли ему избежать насильственной смерти, спасти свою семью? Пока что можно сказать одно: как бы ни сложилась его будущая жизнь, спокойной она не будет. Подобно героям греческих трагедий и экзистенциальных романов ХХ века, Башар нашел в себе мужество прямо взглянуть в лицо ужасу современного мира с его тотальной медиа-ложью, бандитскими нравами в западных элитах и всё разъедающим лицемерием по поводу «демократии» и «свободы СМИ». Увидеть ужас таким, какой он есть, – и сопротивляться ему. Таково кредо Асада.

В интервью нашему англоязычному каналу RT Асад отметил ещё несколько лет назад, что современные западные СМИ создают свою альтернативную реальность (построенную на фейках, где Ходорковский – «олигархический Нельсон Мандела», Россия – жуткое государство, а сам он, Башар Асад – мелодраматический злодей). «Но рано или поздно настоящая реальность победит», – сказал в интервью Асад. Удивительно, но доныне эта победа Асаду удавалась. Автор – обозреватель радио Sputnik International