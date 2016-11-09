Трамп: новая тактика Америки в прежнем проекте глобального господства Победа Трампа вовсе не означает поражения Америки. Это повод не для празднеств в российской медиа- и блогосфере, а необходимость осмыслить происшедшее и происходящее. Американские интересы никуда не денутся – с Трампом или без него – значит, речь не о смене стратегии, а о смене тактики. На чтение: 1 минута

Константин Сёмин. Щепотка Трампа в клокочущей магме истории: нам предложат дружить против Китая

Начну с банальности. Победа Трампа вовсе не означает поражения Америки. Это повод не для празднеств в российской медиа- и блогосфере, а необходимость осмыслить происшедшее и происходящее. Американские интересы никуда не денутся – с Трампом или без него – значит, речь не о смене стратегии, а о смене тактики.

О стратегии

После атаки на башни Всемирного торгового центра в 2001 году и глобальной антитеррористической операции Вашингтон объявил о новой внешнеполитической доктрине. На смену межгосударственному паритету пришла «Большая демократизация». Проще говоря, стабильность принесли в жертву политическим интересам США. Волна «цветных революций» дестабилизировала межгосударственное пространство СНГ и Ближнего Востока, а грузино-осетинский конфликт, «арабская весна» и украинский майдан окончательно хаотизировали его.

Финансовый кризис 2008 года и американская программа количественного смягчения изменили мировую инвестиционную модель. Эмиссия Центробанков заместила собой институт промышленных и торговых сбережений, девальвировав валютные резервы развивающихся стран. Крупнейший мировой должник по мановению волшебной палочки ФРС США превратился в главного мирового кредитора.

Главная особенность долговой модели США состоит в том, что возможность постоянно занимать напрямую связана с наращиванием активов на своём балансе, а активов внутри США уже не хватает для покрытия колоссального долга, номинированного в долларах. Проще говоря, блокировать конкурентов через эмиссию ФРС США удалось, но найти замену Китаю, Индии и России для вложений в новые источники роста не получилось.

Выходом из сложившейся ситуации представлялся вариант взлома национальных институтов, контролирующих активы на своих территориях. Для реализации этого сценария были запущены новые торговые и инвестиционные режимы (TTP, TTIP, TISA, CETA, NAFTA и др.). Ответом на политическую и финансовую дестабилизацию мировой системы хозяйства стала жёсткая «национальная» реакция развивающихся стран.

Противостоящие стороны сошлись напрямую на Украине и в Сирии, столкнулись главными корабельными калибрами. В таких условиях для реализации глобализации в прежнем формате оставался один единственный способ – война. Проигрыш Хиллари Клинтон означает, что военный сценарий развития событий если не снят с повестки дня, то перемещён в список запасных вариантов.

Трамп не только продукт кризиса прежней модели глобализации на финансовой основе, но и инструмент её исправления. Важно понимать, что открытость в формате ВТО, на которой настаивают Россия и Китай, тоже не ведёт к миру во всем мире. Попытки наладить экономическое сотрудничество в условиях политического противостояния (разные стратегии) всегда приводили к конфликтам, санкциям, торговым, валютным, «холодным» и «горячим» войнам.

О возможной тактике

Чтобы понять, с каким объёмом обязательств столкнется новый президент США и какой объём наработанных методик и механизмов ему придется учитывать, приведу небольшой список решений, принятых в прежней логике развития. Решений, которые потребуют ревизии, если Трамп действительно решит трансформировать внешнюю политику США и найти точки соприкосновения с развивающимися странами.

- Офшоры зачистили от серых капиталистов, которые претендовали на места в советах директоров компаний, представляющих глобальный бизнес. «Нейтральная полоса» между различными экономиками уничтожена.

- «Переговорный» канал с новыми элитами через транснациональные корпорации (рывок российских, китайских, арабских олигархов в мировой истеблишмент) перекрыт. Произошла смена принципа принятия корпоративных решений. Мажоритарий сегодня ничего не значит, все права отданы «меньшинству» по соображениям демократии.

- Конфискацию депозитов (кипрский прецедент) провели и назначили простых вкладчиков ответственными за промахи руководства (менеджмент глобального проекта).

- Модель регулирования на основе правил сменили на модель, основанную на принципах (реформа МВФ).

- Установили коллективную ответственность, изменив принципы ООН и международного права (авиаудары по Афганистану, Югославии, Ираку, Ливии и Сирии, скандалы на Олимпиаде в Рио).

- Арестовали авуары конкурентов и установили политическую систему допуска к базовым финансовым инфраструктурам, состоящую из множества показателей, которые невозможно объективно рассчитать (кредитные рейтинги, «зеленые финансы», парижский протокол).

- Ввели транснациональную ответственность для субъектов глобальной экономики (пересмотр основ конституционного строя), судопроизводство вне национального законодательства на прецедентной основе (иски против Volkswagen, Deutsche Bank, Exxon и т.д.).

Все решения носят системный характер и подчинены общей логике. Представить себе, что можно изменить один из форматов, не затронув все остальные, невозможно. Точно так же невозможно представить, что США откажется от глобального лидерства, признает себя региональной державой и будет пожизненно выплачивать долги.

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При очевидном «национализме» Трампа он не сможет выйти из глобального проекта, позаниматься внутренними проблемами Америки и вернуться обратно. Как известно, в одну воду дважды войти нельзя. Можно только сесть в одну и ту же лужу. Так что с победой Трампа всё только начинается.