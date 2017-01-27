Трамп как угроза. Путинская «идеология суверенитета» возвращается в Россию рикошетом от Америки ...Вброшенная в мир путинская «идеология суверенитета», срикошетировала об Трампа – и вернулась к месту рождения уже в качестве вызова. Нам теперь самим придётся ей соответствовать по-взрослому. А это уже проблема не Вашингтона, а Москвы. Будет суверенная Россия – значит, есть с кем поговорить. Будет не вполне суверенная – значит, есть кем позавтракать. На чтение: 2 минуты

Я понимаю, что пересуды вокруг Дональда Трампа уже надоели. Но карнавал, слава богу, закончен – и выборы, и шоу в СМИ, и даже инаугурация с парадом. Начались суровые будни.

Сенсации, которых нет

Что имеем в этих суровых буднях?

Имеем инаугурационную речь нового президента США – агрессивную и недвусмысленную концентрацию его предвыборной программы и риторики. Имеем первые действия на посту: выход из Транстихоокеанского партнёрства (и по умолчанию – похороны его Трансатлантического аналога), ужесточение иммиграционной политики, отмена социально-экономических новаций прежнего президента, смена караула в Госдепартаменте, угрожающие мимоходные выпады в адрес Евросоюза и самого НАТО (!) и т.п.

Забавно, но столь буквальное соответствие слова и дела (то есть провозглашённой Трампом идеологии и прикладных политических решений) преподносится в мировой прессе как сенсация.

Эта процедурная подробность сама по себе показательна: в мире наднационального глобализма, единственно верного демократического учения и вообще «конца истории» исполнение предвыборных обещаний, данных народу своей страны, – это нонсенс. И одновременно – убедительное объяснение, почему новый Белый дом в первые же дни успел с размаху навесить на американский (то есть глобальный на самом деле) медиа-класс ярлык «единственной оппозиционной партии» .

Почему мы на это обращаем внимание?

Потому что пресловутый «медиа-класс» – это всего лишь публичная проекция того самого «однополярного глобализма», поперёк которого совсем недавно стояла путинская Россия, а теперь ещё и трамповская Америка. Об этой частности у нас недавно был внятный доклад Ирины Алкснис . И сейчас мы как раз порассуждаем – что нам-то с того?

Как ни странна, Америка – страна

Отслеживая восхождение тов. Трампа к вершинам власти, мы в своих публикациях на портале «История.рф» неустанно позиционировали его как жёсткого прагматика и крайнего американского националиста. Что сам Трамп и подтвердил грозным слоганом в своей инаугурационной речи: «Америка превыше всего».

Для миропорядка, который упоительно складывался в 90-е годы после крушения СССР, – это приговор.

Почему приговор?

Потому что в самом понятии «однополярного глобализма» заложено жульничество. С одной стороны, идеология «конца истории» не признаёт государство как субъект истории, передаёт функцию власти транснациональному большому капиталу «без границ», функцию управления – безликому «наднациональному чиновничеству», а функцию народа – бесформенному скопищу разношёрстных меньшинств ( «фейк-пролетариату», по определению В. Мараховского ). Но в то же время «конец истории» обеспечивается цивилизационной (экономической, военной, культурной) мощью всего лишь одного субъекта – США. При этом Соединённым Штатам как государству в этой картинке мира отводится роль даже не «метрополии», а всего лишь «колонии №1» – ничем не лучше Ливии, Украины или Сирии.

Ввиду очевидных признаков кризиса идеологии «однополярного глобализма» тов. Путин невозмутимо выдвигается со своей «идеологией суверенитета». То есть с тем соображением, что на смену «глобалистской унификации» опять приходит миропорядок суверенных государств, и самое главное – с практическим воплощением этой теории и во внутренней, и во внешней политике России ( подтверждено сирийской операцией ).

Контрапунктом этой «идеологии суверенитета» стали Крым и Сирия – в том смысле, что именно тогда глобальный «наднациональный класс» увидел в ней угрозу и окрестил «мировым путинизмом».

Но то были цветочки, которые можно интерпретировать всего лишь как «бунт» отдельно взятой евразийской провинции против «глобальной империи»: нашёлся, мол, такой вот своенравный наместник, который хочет пересмотреть проценты от гешефта – дело житейское, текущие издержки неимпериалистического строительства.

И тут – бац – Путин достучался до самой Америки . И теперь крайний националист Трамп ставит безликую мировую элиту перед фактом, слегка перефразируя Маяковского: «Как ни странна, Америка – страна». В этой стране есть свой народ, своя культура (уж какая есть) и свои, соответственно, национальные интересы. И в этой связи Америка и её народ в гробу видали своих транснациональных нахлебников.

Вот такая беда пришла в дом «однополярного глобализма». Который потому и «однополярный», что без американской державной мощи не стоит вообще ничего.

Об опасности иллюзий поп-патриотизма

И что теперь? Мы победили?

Как бы не так.

Смешной пропагандистский штамп «Трамп – агент Путина», – это же не только страшилка «второй американской гражданской войны» . Это ещё и иллюзия, радостно подхваченная поп-патриотической пропагандой. Которая в действительности – всего лишь провинциальный извод глобалистской мировоззренческой матрицы. В общем, на эту тему циничные вашингтонские товарищи нам как раз тоже всё объяснили: «оппозиция государству».

Так вот. Эта иллюзия, порождённая медиа-классом для ублажения электората (точнее, чучела электората, каким его себе представляет глобализированый медиа-класс), имеет предательское свойство: она способна подменить собой реальность не для народа, а для того массового отряда государственной элиты, который принято именовать «прозападным» или «либеральным».

Есть подозрение, что так и случилось.

Или, по крайней мере, этот примитивный пропагандистский шаблон может стать прикрытием для попытки «компрадорского реванша». То есть, раз уж мы живём в год 100-летия Русской революции, – «мягкого Февраля» .

Логика тут простая. Мол, господин президент, всё же хорошо: в Америке теперь начальствует «наш человек», Вы сами о нём хорошее говорили, – так давайте теперь возвернём всё взад, «как при дедушке», а? Вот сейчас Вы, господин президент, с ним подружитесь-договоритесь – и опять будут у нас активы в западных банках, торговые гешефты и легальные хаты в лондонах для детишек, а?

То есть: давайте прекратим выпендриваться со своим российским суверенитетом и уладим всё с новым барином по-хорошему. Так выгоднее для самопровозглашённого правящего сословия.

Собственно, презентация стратегии г-на Кудрина на Гайдаровском форуме – именно об этом, и больше ни о чём.

Что не так?

А то не так, что Дональд Трамп – не полпред президента РФ в Североамериканском федеральном округе. Он – глава мировой сверхдержавы, которую провозгласил суверенным государством, которое, на минуточку, «превыше всего». Превыше России – в том числе.

В том понимании «мира суверенитетов», которое продвигает Путин, – это нормально.

Но, в свою очередь, для трамповской Америки Россия – это конечно, не какая-нибудь там «наднациональная шелупонь». Это противник. Который даже может рассматриваться как достойный – если сможет подтвердить своё соответствие им же самим выдвинутому лозунгу «гармонии суверенитетов».

Потому что в мир суверенных государств вернулся объективно самый сильный игрок – Соединённые Штаты Америки. И этот игрок больше не связывает себе свободу действий умозрительными либеральными догмами.

И, кстати, с одной из форм крайнего национализма мы уже имели дело в ХХ веке, если кто не помнит. Это не аналогия ни в коем случае – так просто, в рифму пришлось.

***

Таким образом, вброшенная в мир путинская «идеология суверенитета», срикошетировала об Трампа – и вернулась к месту рождения уже в качестве вызова. Нам теперь самим придётся ей соответствовать по-взрослому.

А это уже проблема не Вашингтона, а Москвы. Будет суверенная Россия – значит, есть с кем поговорить. Будет не вполне суверенная – значит, есть кем позавтракать.

Вот так сурово устроен мир суверенитетов. За это и боролись.

И есть надежда, что «путинский 37-й» и арест гр. Улюкаева – и есть превентивный ответ Российского государства на этот вызов.