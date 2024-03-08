СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

Североамерикáнское соглашéние о свобóдной торгóвле (НАФТА; англ. North American Free Trade Agreement, NAFTA; фр. Accord de libre-échange nord-américain, ALЕNA; исп. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN) — договор о свободной торговле между Соединенными Штатами Америки, Канадой, Мексикой. Предусматривал свободное движение товаров, услуг, капиталов, но, в отличие от Европейского союза , не рабочей силы, хотя США упростили выдачу рабочих виз гражданам Канады и Мексики. Подписан 17 декабря 1992, ратифицирован после долгих обсуждений и дополнений, в частности заключения дополнительных договоров по сотрудничеству в области охраны труда и окружающей среды (NAALC, NAAEC). Вступил в действие 1 января 1994, заменив соглашение США и Канады о свободной торговле 1988. В 2012 представлял собой главную мировую зону свободной торговли (21 % мирового ВВП, против 19 % у ЕС), причем торговля с другими членами соглашения увеличилась у Канады на 11 %, США — на 41 %, Мексики — на 118 %. Выросли канадский сельскохозяйственный экспорт в США, североамериканский — в Мексику (США продолжали субсидировать сельское хозяйство, что давало ему преимущество перед мексиканским), мексиканский промышленный — в США. Однако, по оценкам экономистов, НАФТА не привело к заметному ускорению роста экономик-участниц.

1 июля 2020, после кампании президента США Д. Трампа , заменено соглашением США — Мексика — Канада (USMCA), в целом повторяющим НАФТА.

Лит. : Rosas M. C., et al. Dos años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Seguimos cambiando oro por espejos? México, 1996; Ca­meron M. A. , Tomlin B. W. The Making of NAFTA: How the Deal was Done. Ithaca (N.Y.), 2000; NAFTA at 20: The North American Free Trade Agreement’s Achievements and Challenges / Ed. by M. J. Boskin. Stanford (Ca.), 2014. А. А. Исэров .