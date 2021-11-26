ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА - международная организация мусульмальнских государств; до 28.06.2011 года называлась Организация Исламская конференция.

Ос­но­ва­на на кон­фе­рен­ции глав го­су­дарств и пра­ви­тельств му­сульманских. стран в городе Ра­бат ( Ма­рок­ко ), со­зван­ной 22-25.9.1969 года для об­су­ж­де­ния со­вме­ст­ных дей­ст­вий в свя­зи с под­жо­гом ме­че­ти Аль-Ак­са в ок­ку­пи­ро­ван­ном Из­раи­лем Ие­ру­са­ли­ме . Штаб-квар­ти­ра ОИС - в городе Джид­да (Са­удовская. Ара­вия). Го­су­дар­ст­ва - уч­ре­ди­те­ли ОИС: Аф­га­ни­стан, Ал­жир, Чад, Еги­пет, Гви­нея, Ин­до­не­зия, Иран, Иор­да­ния, Ку­вейт, Ли­ван, Ли­вия, Ма­лай­зия, Ма­ли, Мав­ри­та­ния, Ма­рок­ко, Ни­гер, Па­ки­стан, Па­ле­сти­на, Са­уд. Ара­вия, Се­не­гал, Со­ма­ли, Су­дан, Ту­нис, Тур­ция, Йе­мен. В по­сле­дую­щие го­ды к ОИС при­сое­ди­ни­лись: в 1972 году - Бах­рейн, Оман, Ка­тар, Сьер­ра-Ле­о­не, Си­рия, Объ­е­ди­нён­ные Арабские Эми­ра­ты; в 1974 году - Банг­ла­деш, Бур­ки­на-Фа­со, Каме­рун, Га­бон, Гви­нея-Би­сау, Уган­да; в 1975 году - Ирак; в 1976 году - Ко­мо­ры, Маль­ди­вы; в 1978 году - Джи­бу­ти; в 1983 году - Бе­нин; в 1984 году - Бру­ней; в 1986 году - Ни­ге­рия; в 1992 году - Ал­ба­ния, Азер­бай­джан, Кир­ги­зия, Тад­жи­ки­стан, Турк­ме­ния; в 1994 году - Мо­зам­бик; в 1995 году - Ка­зах­стан; в 1996 году - Су­ри­нам, Уз­бе­ки­стан; в 1997 году - То­го; в 1998 году - Гай­а­на; в 2001 году - Кот-д’Ивуар. Все­го на 2013 год в ОИС вхо­дят 57 го­су­дарств. Ста­тус на­блю­да­те­лей при ОИС име­ют Российская Фе­де­ра­ция (с 2005 года), Бос­ния и Гер­це­го­ви­на, Турецкая Рес­пуб­ли­ка Северного Кип­ра и другие, а так­же 5 ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций: ООН, Ли­га араб­ских го­су­дарств, Дви­же­ние не­при­сое­ди­не­ния, Аф­ри­кан­ский со­юз, Организация эко­но­мического со­труд­ни­че­ст­ва.

Ру­ко­во­дя­щие ор­га­ны: Кон­фе­рен­ция (сам­мит) глав го­су­дарств (с 1981 года со­би­ра­ет­ся раз в 3-5 лет), Кон­фе­рен­ция ми­ни­ст­ров иностранных дел (реа­ли­зу­ет це­ли, по­став­лен­ные сам­ми­том, со­би­ра­ет­ся 1 раз в год), Сек­ре­та­ри­ат (ис­пол­нительный ор­ган ОИС) во гла­ве с ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём (на­зна­ча­ет­ся ми­ни­ст­ра­ми иностранных дел на 4 го­да; с 2005 года пост за­ни­ма­ет турецкий ди­пло­мат Э. Их­са­ног­лу). При ОИС дей­ст­ву­ют 4 по­сто­ян­ных ко­ми­те­та под пред­се­да­тель­ст­вом глав го­су­дарств (по во­про­сам Ие­ру­са­ли­ма, по со­труд­ни­че­ст­ву в сфе­ре ин­фор­ма­ции и куль­ту­ры, эко­номи­ки и тор­гов­ли, нау­ки и тех­ни­ки) и ряд до­чер­них и аф­фи­ли­ро­ван­ных ор­га­ни­за­ций (уни­вер­си­те­ты, ака­де­мии, ис­сле­до­ва­тель­ские цен­тры, тор­го­во-промышленные па­ла­ты и другие).

В со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом ОИС, при­ня­тым в мар­те 1972 года в Джид­де на Кон­фе­рен­ции ми­ни­ст­ров иностранных дел, це­ля­ми ОИС яв­ля­ют­ся: уп­ро­че­ние му­сульманской со­ли­дар­но­сти; ук­ре­п­ле­ние со­труд­ни­че­ст­ва му­сульманских го­су­дарств в эко­номической, со­ци­аль­ной, куль­тур­ной, на­учной и других об­лас­тях, ли­к­ви­да­ция ра­со­вой дис­кри­ми­на­ции и ко­ло­ниа­лиз­ма во всех его фор­мах, под­дер­жа­ние ме­ж­ду­народного ми­ра и безо­пас­но­сти, под­держ­ка борь­бы му­сульманских на­ро­дов в за­щи­ту сво­его дос­то­ин­ст­ва, не­за­ви­си­мо­сти и национальных прав, борь­бы на­ро­да Па­ле­сти­ны за соз­да­ние собственного го­су­дар­ст­ва и других. На Кон­фе­рен­ции глав го­су­дарств - чле­нов ОИС в Пут­рад­жае (Ма­лай­зия; 11-17.10.2003 года) ут­вер­жде­но ре­ше­ние о ре­фор­ме ОИС в це­лях со­вер­шен­ст­во­ва­ния её ор­га­ни­зационной струк­ту­ры, ме­то­дов ра­бо­ты, рас­ши­ре­ния фи­нан­со­вых воз­мож­но­стей. На вне­оче­ред­ной Кон­фе­рен­ции в Мек­ке (Са­удовская Ара­вия; 7-8.12.2005 года) при­ня­та про­грам­ма дей­ст­вий в по­ли­тической, эко­но­мической и со­ци­аль­ной сфе­рах на бли­жай­шие 10 лет; зна­чительное вни­ма­ние уде­ле­но те­мам прав че­ло­ве­ка и де­мо­кра­тии.

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