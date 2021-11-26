МЕЖДУНАРОДНЫЕ УГОЛОВНЫЕ ТРИБУНАЛЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ УГОЛОВНЫЕ ТРИБУНАЛЫ - международные судебные учреждения, привлекающие физических лиц к ответственности за совершённые ими международные преступления или преступления международного характера.
Создаются ООН или государствами путём заключения международного договора.
Международный уголовный суд создан на основе Римского статута 1998 года.
Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьёзные нарушения международного гуманитарного права, совершённые на территории бывшей Югославии, учреждён резолюцией Совета Безопасности ООН № 827 от 25.05.1993 года. Находится в городе Гаага (Нидерланды). Его деятельность определяется Уставом (1993 год) и Правилами процедуры и доказывания (1994 год).
Трибунал уполномочен осуществлять судебное преследование лиц, которые совершили или отдали приказ о совершении серьёзных нарушений Женевских конвенций 1949 года, а именно: умышленное убийство; пытки и бесчеловечное обращение, включая биологические эксперименты; умышленное причинение тяжких страданий или серьёзного увечья или нанесение ущерба здоровью; незаконное, произвольное и проводимое в большом масштабе разрушение и присвоение имущества, не вызываемые военной необходимостью; принуждение военнопленного или гражданского лица служить в вооруженных силах неприятельской державы; умышленное лишение прав военнопленного или гражданского лица на беспристрастное и нормальное судопроизводство; незаконное депортирование, перемещение или арест гражданского населения; взятие гражданских лиц в качестве заложников.
Международный трибунал уполномочен осуществлять судебное преследование за преступления геноцида и против человечности. Его юрисдикция распространяется только на физических лиц. Международный трибунал состоит из камер, включающих две судебные и апелляционную камеры, обвинителя, секретариата. Судьи трибунала избираются Генеральной Ассамблеей ООН из представляемого Советом Безопасности списка.
Международный уголовный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и др. серьёзные нарушения международного гуманитарного права, совершённые на территории Руанды, создан в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 955 от 08.11.1994 года. Находится в городе Аруша (Танзания). Трибунал действует в соответствии со Статутом и привилегиями процедуры и доказывания.
Трибунал уполномочен осуществлять судебное преследование лиц, совершивших геноцид и др. преступления уголовного характера, в т. ч. убийство, заключение в тюрьму, пытки, изнасилования, преследование по политическим, расовым или религиозным мотивам. Трибунал уполномочен осуществлять судебное преследование лиц, которые совершают или отдают приказ о совершении серьёзных нарушений Женевских конвенций: посягательства на жизнь, здоровье и физическое или психическое благополучие лиц, в частности убийства, а также жестокое обращение (пытки, увечье или любые формы телесного наказания), взятие заложников; акты терроризма; мародёрство и т. д.
Юрисдикция трибунала распространяется на физических лиц. Трибунал состоит из камер, включающих две судебные и апелляционную камеры, обвинителя, секретариата. В качестве судей избираются лица, обладающие высокими моральными качествами, беспристрастностью и добросовестностью, которые удовлетворяют требованиям, предъявляемым в их странах для назначения на высшие судебные должности. При определении общего состава камер должным образом учитывается опыт судей в области уголовного права, международного права, в том числе международного гуманитарного права и норм в области прав человека.
Трибунал по Камбодже создан в соответствии с Соглашением (2003 год) между ООН и правительством Королевства Камбоджа о преследовании в соответствии с камбоджийским правом за преступления, совершённые в период Демократической Кампучии с 17.04.1975 года по 06.01.1979 года. Находится в городе Пномпень (Камбоджа). Соглашение предусматривает создание чрезвычайных палат (камер) для наказания лиц, виновных в геноциде и др. преступлениях уголовного характера.
Камбоджийские судьи, с одной стороны, и судьи, назначенные Высшим советом судей по представлению Генерального секретаря ООН (международные судьи), - с другой, должны служить в каждой из двух чрезвычайных палат (камер). Комплектование палат (камер) происходит следующим образом: судебная палата (камера) состоит из 3 камбоджийских судей и 2 международных судей; палата Верховного суда, которая выступает в качестве апелляционной палаты и палаты первой инстанции, состоит из 4 камбоджийских и 3 международных судей.
Кроме этих уголовных трибуналов, созданы и функционируют Специальный суд по Сьерра-Леоне для судебного преследования лиц, несущих наибольшую ответственность за серьёзные нарушения международного гуманитарного права и права Сьерра-Леоне, совершённые на территории Сьерра-Леоне с 30.11.1996 года (в городе Фритаун); Специальный трибунал по Ливану для судебного преследования лиц, виновных в нападении на премьер-министра страны 14.02.2005 года (в Гааге); специальные комиссии по Восточному Тимору (в городе Дили).