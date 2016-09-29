Лукавая «объективность» на войне – это информационная война. О фотовыставке про героев-карателей В Сахаровском центре в Москве открылась было, но быстро застопорилась выставка белорусского фотохудожника Александра Васюковича – победителя конкурса того же центра «Прямой взгляд-2016». Прямой и незамутнённый взгляд обращён на Украину. Автора привлекают светлые образы героев АТО (именно так – без кавычек). На чтение: 2 минуты

В Сахаровском центре в Москве открылась было, но быстро застопорилась выставка белорусского фотохудожника Александра Васюковича – победителя конкурса того же центра «Прямой взгляд-2016».

Прямой и незамутнённый взгляд обращён на Украину. Автора привлекают светлые образы героев АТО (именно так – без кавычек). То есть те самые персонажи, которые добровольцами пошли усмирять «мятежный» Донбасс и давать отпор «российской агрессии». Те, кого у нас принято называть бандеровцами, нацистами – или карателями. Тоже без кавычек.

«Многие из тех, кто были на Майдане, теперь шли воевать как добровольцы. Тогда я решил поехать и сделать проект именно об этих людях», – объясняет свою мотивацию сам фотограф.

Ну а нам, соответственно, предлагается, по традиции, «увидеть другую сторону», на которой «тоже люди» и у них «своя правда». Потому что «объективность», «толерантность» и «вы имеете право знать».

Остаётся добавить, что герои выставки одновременно являются фигурантами уголовного дела, которое возбудил против, в частности, добробата «Донбасс» российский Следственный комитет.

Естественно, выставка привлекла к себе неравнодушное внимание общественности. Нетрудно догадаться, что внимание это, мягко говоря, – неодобрительное. И даже деятельно неодобрительное: уже вчера экспонаты необратимо пострадали от представителей гражданского общества (облиты краской, то есть), и выставка опечатана.

Однако вот о чём по этому поводу предлагаю нам с вами поговорить.

Сначала ремарка по процедуре. Если в России, в центре столицы, легально существует Сахаровский центр, – то удивляться нечему: чем-то в этом роде он и должен заниматься. Это естественно, и мне нечего добавить к тому, что сказал коллега Виктор Мараховский об образе мышления и физиологических позывах данной группы граждан.

Теперь по существу.

На Украине третий год идёт гражданская война. Персонажи сахаровской фотовыставки воюют с теми, кого «прямой взгляд» художника не видит, – с ополченцами, мирными жителями и детьми Донбасса. Они все – жители одной и той же Украины. Потому война и называется гражданской.

Украина сама по себе нам не враг. Юридически – мы не находимся в состоянии войны с этим государством, чей суверенитет РФ признаёт, что бы на эту тему ни фантазировали киевские предводители. Культурно и исторически – тем более: Украина – часть Большой России, там вообще живёт один с нами народ. Враждовать с самими собой мы не можем.

Формально, повторяю, каратели бандеровских добробатов и ополченцы Донбасса – нам одинаково близки как сыны одного и того же нашего народа и одинаково далеки как граждане одного и того же «заграничного» государства. Можно, значит, и пофотографировать объективно в рамках художественных свобод.

Только вот формально не получается.

Моральные (и даже деятельные) симпатии российского общества и политическая поддержка Российского государства – на стороне Донбасса.

И с этой точки зрения данная шалость Сахаровского центра справедливо воспринимается как, мягко говоря, недружественный акт по отношению к российскому обществу и Российскому государству. Это те же пресловутые спекулятивные «фальсификации истории» – только совсем уж сверхновой истории, той истории страны и народа, которая пишется прямо сегодня.

Но и это ещё не всё.

Гражданская война на Украине рано или поздно закончится.

Те, кто попал в объектив сахаровского фотографа, и те, кто в него не попал, – останутся жить в одной стране. Кто-то погибнет, кого-то повесят, кто-то сядет, кто-то сбежит в эмиграцию, – но большинство останется. Рядом друг с другом. Вплоть даже до того, что буквально в соседних квартирах: «братоубийственная война» – это не абстрактная метафора, это бытовая реальность.

Не исключаю даже, что они будут жить в одной с нами стране – ведь российское многообразие государственностей вещь переменчивая, как известно.

И это очень предметная проблема «примирения» – не то что виртуально «примирять» красных и белых, которые между собой всё на самом деле между собой выяснили 100 лет назад и давно умерли.

Гражданская война на Украине – это не 100 лет назад. Это наше сегодня и наше завтра. Это десятки миллионов живых людей, которые сегодня стреляют друг в друга. Это десятки миллионов сочувствующих и помогающих одним или другим (а что? сахаровские-то вон нацистам-карателям сочувствуют – сердцу и самоопределению не прикажешь). Это десятки тысяч свежих могил. Детских могил. Это обугленные трупы Одессы. Это руины городов и сёл Донбасса.

Со всем этим нам – русским Украины и русским остальной России – жить в одной стране.

С аналогичным вызовом мы тяжело и кроваво справились в первой трети ХХ века. И, к слову, тяжесть и кровавость – это и есть цена сегодняшних поползновений «пересмотреть» итоги Революции и Гражданской войны столетней давности. Эта цена – покруче будет, чем цена «переоценки» Великой Отечественной.

Так вот, в ближайшем будущем нам пригодится не «переоценка», а почтительное изучение опыта и ошибок предков. Не того, каким его кто-то хочет видеть сегодня, – а того, какой он есть на самом деле. Не для того, чтобы абстрактно «помнить» – а для того, чтобы справиться со своими заботами.

…Но для этого – гражданская война на Украине должна сначала закончиться.

Сегодня она ещё идёт.

И на этой войне есть наши и не наши – те, кто сражается за исторический и завтрашний Русский мир, и те, кто сражается, чтобы его не было.

Понять врага и проявить к нему милосердие – это обязательно. Но потом. После войны.

Конкретно сегодня – этими интеллигентскими лукавствами типа сахаровской выставки войну не остановить. А то, что не прекращает войну, – ей способствует. Льёт, так сказать, воду известно на какую мельницу в информационной войне.

Это всё, что нужно знать об «объективности» и «свободе выбора».