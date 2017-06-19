Кэмп-Дэвид: не прекратить ли Трампу новую холодную войну? В прошедшие выходные 17-18 июня Дональд Трамп в первый раз за время своего президентства побывал в знаменитой загородной резиденции американских президентов в Кэмп-Дэвиде. Трамп, зарабатывающий сотни миллионов долларов на полях для гольфа, до середины июня на своих же собственных полях и отдыхал. Теперь он вместе с женой и сыном наконец-то удостоил посещением особо охраняемый объект в штате Мэриленд в сотне километров от Вашингтона. Окружённая лесом резиденция обходится американским налогоплательщикам почти в 10 миллионов долларов в год, и совсем пустовать при новом президенте она не будет, потому что семейству Трамп там понравилось и в гольф там тоже можно играть. Ну а... На чтение: 1 минута

В прошедшие выходные 17-18 июня Дональд Трамп в первый раз за время своего президентства побывал в знаменитой загородной резиденции американских президентов в Кэмп-Дэвиде. Трамп, зарабатывающий сотни миллионов долларов на полях для гольфа, до середины июня на своих же собственных полях и отдыхал. Теперь он вместе с женой и сыном наконец-то удостоил посещением особо охраняемый объект в штате Мэриленд в сотне километров от Вашингтона. Окружённая лесом резиденция обходится американским налогоплательщикам почти в 10 миллионов долларов в год, и совсем пустовать при новом президенте она не будет, потому что семейству Трамп там понравилось и в гольф там тоже можно играть.

Ну а нам-то что с того, что пожилому хозяину Белого дома что-то приглянулось на лоне природы? Интересная почва для размышлений есть, потому что Кэмп-Дэвид – это не просто место отдыха, а ещё и средоточие разнообразных исторических традиций. Резиденции уже 75 лет, первым там ещё в 1942 году расположился Франклин Делано Рузвельт. При нём объект получил название Шангри-Ла, а в 1950-х годах Дуайт Эйзенхауэр сменил вывеску с вымышленной фантастической страны на имя своего внука Дэвида.

С тех пор, как Рузвельт ещё в годы войны принимал здесь Уинстона Черчилля, в этих местах принято решать важнейшие политические вопросы. В конце 1970-х историю дипломатии пополнили Кэмп-Дэвидские соглашения между Египтом и Израилем. Непростые договорённости между непримиримыми противниками стали возможны после того, как тогдашний президент США Джимми Картер поговорил в этом уголке штата Мэриленд с египетским президентом Анваром Садатом и израильским премьером Менахемом Бегином.

Для нас же важно, что в Кэмп-Дэвиде вершились и судьбы советско-американских и российско-американских отношений. Первым из отечественных лидеров сюда заехал ещё в 1959 году к Эйзенхауэру товарищ Хрущёв, назвавший американский объект для отдыха «дачей» и придумавший вошедшее в политический лексикон выражение «дух Кэмп-Дэвида». Брежнев гостил здесь у Никсона, Горбачёв и Ельцин – у Буша-старшего, Путин в 2003-м – у Буша-младшего.

Именно в Кэмп-Дэвиде 1 февраля 1992 года Ельциным и старшим Бушем была подписана очень любопытная по современным меркам декларация. Оба президента заявили об окончании холодной войны, подчеркнули, что Москва и Вашингтон больше не рассматривают друг друга как потенциальных противников. В основу новых отношений СССР и США декларация определила дружбу и партнёрство, взаимное доверие и уважение. Бушу и Ельцину тогда казалось, что две страны связаны и общими ценностями, которые в духе времени именовались «демократическими».

Слова хорошие, идеи перспективные. Только воплощение их спустя четверть века очень далёкое от первоначальных замыслов. Пока Трамп наслаждался комфортом Кэмп-Дэвида, в то же самое время военные НАТО отрабатывали на учениях защиту от «вторжения России» в так называемом Сувалкском коридоре между Литвой и Польшей. Холодная война не только вспыхнула с новой силой, она приняла невиданные ранее очертания, прежде всего в области информационного противостояния.

Но в руках Трампа не только клюшка для гольфа, именно он, если вспомнить некоторые его предвыборные обещания, и способен выправить к лучшему нынешнюю неприглядную ситуацию в наших отношениях. И как знать, не вселился ли на этих выходных в президента тот самый «дух Кэмп-Дэвида»? Сейчас вероятность такого исхода выглядит весьма спорной, но уже 7-8 июля на саммите «большой двадцатки» в Гамбурге после первой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина могут быть положительные подвижки. Исторические основания для таких перемен теперь имеются.