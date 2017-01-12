Как «бороться с коммунизмом», чтобы убить страну. К годовщине запрета Компартии Румынии 12 января 1990 года РКП была окончательно объявлена вне закона. Сегодня, когда мы справляем 27-ю годовщину запрета румынской компартии стоит поговорить о том, что запреты – неэффективная методика XX века. Теперь в моде обессмысливание. На чтение: 2 минуты

12 января 1990 года РКП была окончательно объявлена вне закона.

Европейский суд по правам человека в последние дни 2016 года приподнёс не слишком приятный сюрприз постмайданной украинской власти – подтвердил начало производства по поводу недопуска Компартии Украины к участию в парламентских выборах 2014 года. Нужно отметить, что суд принимает к рассмотрению лишь 0,2% обращений, поступающих с Украины, к тому же реакция была получена довольно оперативно, спустя всего 6 месяцев. Сумма признаков говорит о том, что Киев могут пожурить и даже без вазелина.

Зачем это нужно Европе – вопрос отдельный, однако нужно вспомнить, что страны Восточной Европы сами прошли через подобные запреты, а в отдельных формах они продолжают существовать и теперь.

Сегодня, когда мы справляем 27-ю годовщину запрета румынской компартии стоит поговорить о том, что запреты – неэффективная методика XX века. Теперь в моде обессмысливание.

Непросто быть румынским коммунистом

Убийство Николае Чаушеску в декабре 1989 года не могло пройти без последствий и для Румынской коммунистической партии, которую тот возглавлял. И в этом, и в более широком смысле все «бархатные революции» похожи друг на друга – социолог Александр Зиновьев называл это так: «Метили в коммунизм, а попали в Россию».

Вне закона партию в первый раз объявили уже 29 декабря 1989-го, но это так, полуофициально. Более основательно партию запретили уже в январе 1990-го, причём запрет оказался живучим: на его основе в Румынии пресекли попытку возродить компартию в 2010 году, получив даже за это неодобрительную реакцию Брюсселя.

Запрет 1990-го года был не первым в истории. Сама партия возникла в 1921 году, основатели привычно были выходцами из различных социал-демократических партий. Репрессии против РКП в Королевстве Румыния начались почти сразу, с вхождением её в Коминтерн. В 1924 году деятельность партии и агитация были запрещены, в качестве наказания предусматривалась смертная казнь. Коммунисты либо перешли на нелегальное положение, либо покинули Румынию. Был ещё и третий вариант: те, кто не сделал ни того, ни другого, угодили в лагеря. Неоднократно сидел в 1930-е-1940-е и будущий румынский лидер Чаушеску.

Возрождение компартии связано с завершением Второй мировой войны: на выборах 1948 года Румынская рабочая партия получила большинство голосов и с тех пор стала правящей. В 1965-м сменила название на коммунистическую. Кстати – самую многочисленную в организации Варшавского договора (если не считать КПСС). Нелишне будет отметить, что одна из причин реванша состоит как раз в настойчивых запретах, которые сами формировали коммунистам актив из самой настойчивой, упорной и способной молодёжи.

Всего этого в одночасье не стало в конце 1980-х годов, и не только в Румынии. Венгрия, Чехия, Словакия, Литва – там свои компартии запретили в начале 1990-х. Ещё в ряде стран (Латвия, Эстония, Польша) запрет начал действовать позднее. Кроме того, страны соцлагеря прошли через так называемую процедуру люстрации – недопущения в новую политическую элиту бывших партийных функционеров. Рассекречивание личных дел политиков и взаимные обвинения в «неправильном поведении» во времена нахождения страны в советском блоке стали для стран экс-ОВД привычным предвыборным аттракционом.

Что не так с компартиями и зачем в Европе, где полно левых партий, из политической сферы удаляют коммунистов?

Они мешали «интеграции»

Тут можно вспомнить восстание спартакистов , подавленное социал-демократами при поддержке радикальных боевиков фрайкора. Любой коммунист в матрице общеевропейской политики – прежде всего «агент Москвы», а уже потом левый политик, так уж сложилось исторически. Другое дело, что в политике всегда кто-нибудь чей-нибудь агент, но почему запрещают и законодательно ограничивают присутствие только тех, кто якобы связан с нами?

Недавно мы говорили о « 14 пунктах» Вудро Вильсона. Последний был весьма неглупым человеком и охарактеризовал декрет о мире, составленный Лениным, как вызов всему миропорядку (хотя у большевиков ещё всё было впереди, и даже Гражданская война формально ещё не началась). Системно ответить на эту угрозу Запад смог только к концу 80-х. «Бархатные революции» стали поистине временем чудес для транснационального капитала. Восточная Европа сама шла к ним в руки, успех оставалось только закрепить, гарантированно отодвинув своих противников от власти хотя бы лет на 19. А там уже и « Партнёрство во имя мира », и полноценное членство части этих стран в НАТО (1999). Теперь компартий можно не бояться.

Причина, по которой требовалось удалить от власти компартии, не только в их мифической связи с Москвой. Можно напомнить, что в конце 1980-х лидеры компартий Румынии, Чехословакии, Болгарии и ГДР составляли так называемую «банду четырёх» – наибольших критиков и противников затеянной Горбачёвым перестройки. Собственно, потому Чаушеску и заслужил в тогдашней риторике Москвы звание «диктатора». Компартии как минимум этих стран ОВД были настроены на максимальное сохранение суверенитета и роли государства в экономике – то есть стояли на позициях, противоположных интересам ТНК и нарождающейся евробюрократии.

Без люстрации и удаления государственников из политической элиты колонизация Восточной Европы, захват рынков и доведение до банкротства местной промышленности (яркий пример – постепенное удушение гданьских верфей в Польше, тех самых, откуда родом «Солидарность» и Лех Валенса) заняли бы куда больше времени. Сегодняшняя Украина помогает представить, как это происходило в начале 1990-х в Европе, всё повторяется как по нотам. Так что она действительно «идёт в Европу», вопрос только – кем и чем.

***

Характерно, что коммунисты уже давно не те, какими их помнит мировая закулиса. К сожалению. И не только в Восточной Европе, но и у нас. Более того, похоже, закулиса, наконец, сообразила, что компартии нужно не запрещать и люстрировать, а рядить их в обёртку контр-культуры и продавать как футболки с Че Геварой. Показательная порка украинских властей и восстановление права КПУ на участие в политическом процессе может стать первой попыткой тактики «штык в землю» в отношении приверженцев коммунистической идеологии. Тем более, что она не нова: «Политрук лжёт! Холодная война окончилась, пора всем стать социал-демократами и строить рыночную экономику». В ближайшем будущем так должны обработать компартии Украины и Молдавии. Хотя главная цель, конечно же – российская политическая элита. От коммунизма-то она отказалась, но сохранила (хотя бы частями) от компартии самое опасное – понимание ценности суверенитета.