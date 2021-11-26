КАДДАФИ МУАМАР
КАДДАФИ МУАМАР - государственный и политический деятель Ливии.
Из бедуинской семьи. В 1963 году окончил исторический факультет Ливийского университета, в 1963-1865 годах учился в военном училище в Бенгази. В 1966 году проходил подготовку в военной школе Боунингтон-Хис в Великобритании. Создал и возглавил организацию «Свободные офицеры юнионисты-социалисты», целью которой, по примеру египетской организации «Свободные офицеры» во главе с Г. А. Насером, являлся захват власти.
Один из лидеров Ливийской революции (01.09.1969 года). После свержения монархии избран председателем Совета революционного командования, в 1970 году занял пост верховного главнокомандующего вооруженными силами, в январе 1970 года - июле 1972 года премьер-министр. Добился удаления с территории Ливии британских и американских военных баз и установил тесные отношения с Насером.
В 1972-1977 годах председатель Арабского социалистического союза. Пытался создать федерацию с Египтом, Сирией и Тунисом, поддержал вооруженные акции Организации освобождения Палестины. В 1973 году национализировал все нефтяные компании и банки с участием иностранного капитала. После 1974 года выступил с лозунгом «исламского социализма». С 1977 года генеральный секретарь Всеобщего народного конгресса.
Выступил против курса А. Садата (смотрите Инфитах) на заключение мира с Израилем. Запретил все политические партии, кроме Арабского социалистического союза. В марте 1979 года возглавил Революционное руководство Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии. В 1980-х годах предпринял шаги по либерализации экономики и проведению административных реформ, сократил военные расходы. Неоднократно объявлялся на Западе пособником международных террористических организаций, в силу чего Ливия подвергалась экономическим и др. санкциям (большинство санкций отменены в 2004 году).