КАДДАФИ МУАМАР

КАДДАФИ МУАМАР - государственный и политический деятель Ливии.

Из бе­ду­ин­ской се­мьи. В 1963 году окон­чил ис­то­рический факультет Ли­вий­ско­го университета, в 1963-1865 годах учил­ся в во­енном учи­ли­ще в Бен­га­зи. В 1966 году про­хо­дил под­го­тов­ку в во­енной шко­ле Бо­унинг­тон-Хис в Ве­ли­ко­бри­та­нии. Соз­дал и воз­гла­вил организацию «Сво­бод­ные офи­це­ры юнио­ни­сты-со­циа­ли­сты», це­лью ко­то­рой, по при­ме­ру египетской организации «Сво­бод­ные офи­це­ры» во гла­ве с Г. А. На­се­ром, яв­лял­ся за­хват вла­сти.

Один из ли­де­ров Ли­вий­ской ре­во­лю­ции (01.09.1969 года). По­сле свер­же­ния мо­нар­хии из­бран председателем Со­ве­та ре­во­люционного ко­ман­до­ва­ния, в 1970 году за­нял пост вер­хов­но­го глав­но­ко­мандующего воо­руженными си­ла­ми, в январе 1970 года - ию­ле 1972 года пре­мьер-министр . До­бил­ся уда­ле­ния с тер­ри­то­рии Ли­вии британских и американских во­енных баз и ус­та­но­вил тес­ные от­но­ше­ния с На­се­ром.

В 1972-1977 годах председатель Арабского со­циа­ли­стического сою­за. Пы­тал­ся соз­дать фе­де­ра­цию с Егип­том, Си­ри­ей и Ту­ни­сом, под­дер­жал воо­руженные ак­ции Ор­га­ни­за­ции ос­во­бо­ж­де­ния Па­ле­сти­ны. В 1973 году на­цио­на­ли­зи­ро­вал все неф­тя­ные ком­па­нии и бан­ки с уча­сти­ем иностранного ка­пи­та­ла. По­сле 1974 года вы­сту­пил с ло­зун­гом «ис­лам­ско­го со­циа­лиз­ма». С 1977 года ге­не­раль­ный сек­ре­тарь Все­об­ще­го народного кон­грес­са.

Вы­сту­пил про­тив кур­са А. Са­да­та (смотрите Инфитах ) на за­клю­че­ние ми­ра с Из­раи­лем. За­пре­тил все по­ли­тические пар­тии, кро­ме Арабского со­циа­ли­стического сою­за. В мар­те 1979 года воз­гла­вил Ре­во­люционное ру­ко­во­дство Со­циа­ли­стической Народной Ли­вий­ской Арабской Джа­ма­хи­рии. В 1980-х годах пред­при­нял ша­ги по ли­бе­ра­ли­за­ции эко­но­ми­ки и про­ве­де­нию административных ре­форм, со­кра­тил во­енные рас­хо­ды. Не­од­но­крат­но объ­яв­лял­ся на За­па­де по­соб­ни­ком ме­ж­ду­народных тер­ро­ри­стических ор­га­ни­за­ций, в си­лу че­го Ли­вия под­вер­га­лась эко­но­мическим и др. санк­ци­ям (боль­шин­ст­во санк­ций от­ме­не­ны в 2004 году).