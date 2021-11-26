ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ - организация европейских государств для координации и финансирования совместных действий в области производства и использования атомной энергии, развития атомной промышленности, проведения исследований в области ядерной энергетики, осуществления контроля над использованием расщепляющихся материалов и так далее.
Штаб-квартира - в Брюсселе. Соглашение об учреждении Евратома подписано Францией, ФРГ, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом 25.03.1957 (вступило в силу 01.01.1958) в один день с Римским договором (смотри Римские договоры 1957 года) об образовании Европейского экономического сообщества. С момента создания Евратом имел общие с ЕЭС Ассамблею (Европейский парламент) и Суд. Главным исполнительным органом организации была Комиссия, наделённая необходимыми полномочиями для руководства развитием ядерной энергетики. В январе 1959 года члены Евратома создали общий рынок торговли ядерными материалами. В 1967 году произошло слияние исполнительных органов ЕЭС, Евратома и Европейского объединения угля и стали. В 1973 году к договору об образовании Евратома присоединились Дания, Ирландия и Великобритания, в 1981 году - Греция, в 1986 году - Испания и Португалия. В 1993 году, после вступления в силу Маастрихтского договора, Евратом вошёл в структуру Европейского союза.