ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ - организация европейских государств для координации и финансирования совместных действий в области производства и использования атомной энергии, развития атомной промышленности, проведения исследований в области ядерной энергетики , осуществления контроля над использованием расщепляющихся материалов и так далее.

Штаб-квар­ти­ра - в Брюс­се­ле. Со­гла­ше­ние об уч­ре­ж­де­нии Ев­ра­то­ма под­пи­са­но Фран­ци­ей, ФРГ, Ита­ли­ей, Бель­ги­ей, Ни­дер­лан­да­ми и Люк­сем­бур­гом 25.03.1957 (всту­пи­ло в си­лу 01.01.1958) в один день с Рим­ским до­го­во­ром (смотри Рим­ские до­го­во­ры 1957 года) об об­ра­зо­ва­нии Ев­ро­пей­ско­го эко­но­ми­че­ско­го со­об­ще­ст­ва . С мо­мен­та соз­да­ния Ев­ра­том имел об­щие с ЕЭС Ас­самб­лею (Ев­ропейский пар­ла­мент) и Суд. Главным ис­пол­нительным ор­га­ном организации бы­ла Ко­мис­сия, на­де­лён­ная не­об­хо­ди­мы­ми пол­номо­чия­ми для ру­ко­во­дства раз­ви­ти­ем ядер­ной энер­ге­ти­ки. В январе 1959 года чле­ны Ев­ра­то­ма соз­да­ли об­щий ры­нок тор­гов­ли ядер­ны­ми ма­те­риа­ла­ми. В 1967 году про­изош­ло слия­ние ис­пол­нительных ор­га­нов ЕЭС, Ев­ра­то­ма и Ев­ро­пей­ско­го объ­е­ди­не­ния уг­ля и ста­ли. В 1973 году к до­го­во­ру об об­ра­зо­ва­нии Ев­ра­то­ма при­сое­ди­ни­лись Да­ния, Ир­лан­дия и Ве­ли­ко­бри­та­ния, в 1981 году - Гре­ция, в 1986 году - Ис­па­ния и Пор­ту­га­лия. В 1993 году, по­сле всту­п­ле­ния в си­лу Маа­ст­рихт­ско­го до­го­во­ра, Ев­ра­том во­шёл в струк­ту­ру Ев­ро­пей­ско­го сою­за.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)