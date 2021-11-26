ЕВРОПЕЙСКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ЕВРОПЕЙСКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО - международная организация, объединяющая усилия европейских стран для разработки и эксплуатации ИСЗ хозяйственно-прикладного назначения.
Создана 15.04.1975 на базе Европейской организации по космическим исследованиям и (частично) Европейской организации по разработке ракет-носителей. Члены ЕКА - Австрия, Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Франция, ФРГ, Финляндия, Швейцария и Швеция. Штаб-квартира - в Париже. Страна - член ЕКА может участвовать не во всех программах этой организации и имеет право определять размер своего взноса.
ЕКА создало: метеорологический ИСЗ «Метеосат», экспериментальный ИСЗ связи «ОТС», научный ИСЗ «Геос»; ИСЗ «Марекс» для обслуживания судов; орбитальный блок многоразового использования «Спейслэб», рассчитанный на размещение на американском многоразовом транспортном космическом корабле «Спейс шаттл» в качестве полезного груза, а также ракету-носитель (РН) «Ариан». ЕКА участвует в качестве партнёра, наряду с США, Россией, Канадой и Японией, в программе Международной космической станции (МКС); разрабатывает исследовательский модуль «Колумбус» (запуск к МКС планируется осенью 2007 года); грузовой космический корабль «Жюль Верн» класса ATV (автоматический транспортный корабль), который сможет регулярно доставлять на борт МКС 860 кг груза (старт планируется в 2008 году при помощи РН «Ариан-5Е»); осуществляет программы подготовки астронавтов, глобальной навигации, наблюдения Земли из космоса, изучения Солнечной системы, обеспечения телекоммуникаций и другие.
К агентству перешли научно-исследовательские центры Европейской организации по космическим исследованиям: Европейский центр космических исследований и технологий, Европейский космический центр управления, Европейский центр астронавтов, Центр наблюдения за Землёй и Информационный центр Европейского космического агентства. Для запусков КА используется французский космодром Куру, расположенный на северо-западном побережье Южной Америки (смотри Международное космическое право).