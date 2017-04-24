Барский гнев да барская милость. К годовщине прощения Ливии 24 апреля 2004 года США отменили экономические санкции в отношении Ливии. Сегодня, когда мы справляем 13-ю годовщину снятия санкций с Ливии, стоит поговорить о том, что 18 лет под ними не смогли разрушить государственность страны. Зато спустя 7 лет с момента их отмены Ливии не стало. Так что даже непонятно, что опаснее. На чтение: 2 минуты

В этот же день в 1915 году: с депортации армян из Стамбула начался геноцид армянского народа в Османской империи

24 апреля 2004 года США отменили экономические санкции в отношении Ливии.

Руководство США уже успело ответить отказом на просьбу ExxonMobil о том, чтобы, в порядке исключения, финансировать совместные проекты с «Роснефтью». В фольклоре подобные предложения известны по анекдоту «...у всех суббота, а вокруг меня – четверг». Тем не менее важно не то, что отказали, а то, что хотя бы просьбы стали появляться. Американский бизнес много и с возмущением говорит о санкциях, мешающих бизнесу с Россией. В России говорит. На родине как-то не получается говорить. Случай с ExxonMobil точно не первый, но уж точно первый громкий, в том числе из-за отказа.

Сегодня, когда мы справляем 13-ю годовщину снятия санкций с Ливии, стоит поговорить о том, что 18 лет под ними не смогли разрушить государственность страны. Зато спустя 7 лет с момента их отмены Ливии не стало. Так что даже непонятно, что опаснее.

За что наказали Ливию

18 лет, а именно столько Ливия провела под санкциями, – срок немалый. Официально Ливия была наказана за поддержку и связи с международными террористическими группировками, причём не только ближневосточными. Однако сегодня, спустя несколько лет после жестокой расправы над Муаммаром Каддафи, более вероятна иная версия. С момента своего прихода к власти в конце 1960-х лидер Ливийской Джамахирии стремился распространить специфический сплав социализма и ислама в регионе.

Долгое время Каддафи терпели, однако после прихода в Белый дом администрации Рональда Рейгана у Ливии резко ухудшились отношения с «главным демократом». Апогея ситуация достигла к 1986 году, когда во время теракта на дискотеке в Западном Берлине пострадали американские военнослужащие. Ответственным за теракт назначили ливийские спецслужбы. Почему именно назначили?

Во-первых, эта старая история до боли напоминает сегодняшнюю возню вокруг химического оружия в Сирии. Основное доказательство: «Они уже раньше это делали, значит, это они». Пожалуй, что делали, не станем спорить. Святым полковник точно не был. Однако для каждого конкретного случая неплохо бы приводить убедительные доказательства.

И вот тут нестыковка получается. США в ответ ввели санкции против Ливии, опустив её до уровня страны-изгоя. А ведь таких совсем немного: КНДР, Ирак времён Хусейна, Иран (до прошлого года). Более того, одними санкциями дело не ограничилось. В ответ на теракт США провели акцию возмездия – ночной авиаудар по военным объектам и одной из резиденций Каддафи.

А вот страны Европы удар не поддержали. Отказались предоставить аэродромы и воздушное пространство для пролёта американских бомбардировщиков, в результате чего им пришлось делать солидный крюк. Одна лишь Британия помогла, а то возмездия могло бы и не быть. Что же до санкций, то Европа поддержала их только в 1992 году. Впрочем, если бы не дело Локерби (взрыв самолёта Boeing-747, упавшего в результате на шотландский городок Локерби; спустя годы Ливия признала, что к взрыву причастен один из сотрудников ливийских спецслужб, хотя и отказалась официально признавать вину за случившееся), то ни санкций от СБ ООН, ни от стран Европы могло бы и не быть.

Учитывая вводные, Каддафи ещё легко тогда отделался. На фоне начавшейся в марте 2003 года интервенции в Ирак руководство Ливии приняло решение допустить наблюдателей МАГАТЭ в ядерный центр, передало партию оборудования, ранее закупленную у Пакистана. А также, что более ценно, поделилось информацией о нелегальном рынке ядерных технологий и компонентов. Этот шаг, а также готовность выплаты компенсаций по ряду терактов конца 1980-х годов, связываемых с сотрудниками ливийских спецслужб, и подтолкнули США к решению о снятии санкций. В апреле 2004 года – экономических, затем в июне – торговых. Причём в этот раз в Европе последовали примеру США спустя всего лишь несколько месяцев. Уже осенью в Ливию можно было не только инвестировать без опаски получить «втык» от США, но и продавать ливийскому режиму оружие. Не массового поражения, конечно.

Благословенные санкции

Как Ливия жила все эти годы? Нет, молочные реки в кисельных берегах, конечно же, не текли. Однако как раз на санкционный период пришлась реализация самого амбициозного проекта Каддафи – Великой рукотворной реки. Импортозамещение продукции сельского хозяйства пришлось как нельзя кстати стране, переведённой в ранг изгоев. Ираку в похожей ситуации помогла программа «Нефть в обмен на продовольствие». Но ведь гораздо перспективнее менять нефть на технологии мелиорации, а уже на выходе получать продовольствие и озеленённую пустыню?

Ну а после отмены санкций Каддафи и вовсе продемонстрировал, что сказочную жизнь на нефтедоллары в отдельно взятой стране могут организовать не только нефтяные шейхи. Сегодня уже бессмысленно вспоминать о средней зарплате, уровне медобслуживания и доступности образования, беспроцентных ссудах на жильё и бензине стоимостью в несколько центов. Всей этой щедрой социалки в Ливии больше нет. Но возникла она в своё время тоже не на пустом месте. Вероятно, таким образом руководство Ливии компенсировало гражданам нелёгкие годы, проведённые под санкциями и в международной изоляции. И докомпенсировалось до мятежа и гражданской войны 2011 года. И вот уже больше шести лет той Ливии не существует.

Так уж человек устроен. Годы лишений он не ценит (как же можно ценить неудобства и терзания?), а когда приходит относительное благополучие – не ценит и его (маловато!).

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Между тем, санкции, которые действуют в отношении РФ, – это лучшее, что случилось с РФ после долгого периода высоких цен на нефть . Подобный «холодный душ» позволяет прийти в чувство и понять, что с тех пор, когда молодой полковник Каддафи в 1969 году брал власть в Ливии и выгонял из страны американские военные базы и нефтяные компании, существенно ничего не изменилось. Ни вложения в госдолг США, ни инвестиции американских компаний в нашу экономику не могут быть достаточными гарантиями безопасности. Только экономика, завязанная на страны третьего мира и конкурентов США – глобальных и региональных. Все они, хотя бы потенциально – потребители нашей продукции и технологий, в том числе военных и закрытых. Потому что никто из них не сможет поручиться, что в будущем не станет новой Ливией.