11 класс | Всеобщая история

Радиовойна. История и современность

Панфилов А.

В основу книги положен обширный фактический материал о прошлом в настоящем империалистической радиопропаганды, о ее политической направленности, формах организации, приемах в методах. Автор раскрывает манипуляторскую сущность и подрывной характер деятельности таких западных радиостанций, как «Голос Америки», Би-би-си, «Немецкая волна»» «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», вещающих на Советский Союз и другие страны социализма. У «театра радиовойны» есть свои «художественные руководители», «режиссеры» и «исполнители». О них, об истории и сущности империалистической войны в эфире, о ее вдохновителях из фашистской Германии, США, Англии, ФРГ и пойдет речь в этой книге. Ныне, когда «электронный океан звуков» врывается в каждый дом, когда многие слушатели вольно или невольно оказываются объектом зарубежной радиопропаганды, знать, как использовалось и используется радиовещание империалистическими странами в международных отношениях, насущная потребность, думается, для самого широкого круга людей.