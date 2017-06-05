Краткий курс истории. День окружающей среды 5 июня ежегодно отмечается Всемирный день окружающей среды. В этом году дата носит откровенно скандальный характер – после того, как 1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о том, что его страна выходит из подписанного в 2015-м Парижского соглашения по климату ради новых рабочих мест для американцев. На чтение: 1 минута

5 июня ежегодно отмечается Всемирный день окружающей среды. В этом году дата носит откровенно скандальный характер – после того, как 1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о том, что его страна выходит из подписанного в 2015-м Парижского соглашения по климату ради новых рабочих мест для американцев.

1. Всемирный день окружающей среды был учреждён в декабре 1972 года Генеральной ассамблеей ООН. 5 июня было избрано для праздника в связи с тем, что в этот день в 1972-м в Стокгольме начала работу конференция ООН по проблемам окружающей человека среды.

2. С начала 1970-х годов роль экологических организаций резко возросла во всём мире. Движение за охрану окружающей среды соединилось с политикой – во многих странах появились партии «зелёных», многие из них, например, в Германии, представлены в парламенте и входят в правительство, но ни одна из таких партий нигде в мире пока ещё единолично не пришла к власти.

3.Своим решением Трамп усилил позиции противников экологов и борцов с глобальным потеплением – эти люди утверждают, что сам факт глобального потепления доказан недостаточно, а его опасность преувеличена. В частности, в ноябре 2009 года после утечки переписки британских климатологов разразился скандал, названный «Климатгейтом» - учёных обвинили в том, что они искажают результаты наблюдений, не подтверждающие теорию глобального потепления.