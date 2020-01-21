«Есть сигнал!» Как к нам пришло телевидение «Есть сигнал!» Как к нам пришло телевидение На чтение: 4 минуты

Сегодня в мире нет, пожалуй, государства, не охваченного телевещанием. В том же 1996 году проводился первый Всемирный телевизионный форум, и мировое сообщество признало важность телевидения как инструмента воздействия на общественное мнение и политические процессы, как способа пропаганды, связи и обмена мнениями, принятия решений в экономической, социальной и культурной сфере. Словом, телевидение в XX веке стало неким символом глобализации. Но вряд ли в начале истории телевещания кто-либо предполагал, что у придуманного способа передачи изображений на расстояние будет такое долгое и прогрессивное будущее.

Механический телевизор: кто, когда и зачем придумал

В эпоху цифровых технологий уже сложно представить, как мог выглядеть аппарат, запатентованный первым изобретателем. Само слово «телевидение», образованное от корней греческих слов «далеко» и «видение», тогда, в середине XIX века, еще не вошло в обиход, оно впервые прозвучало в ходе электротехнического конгресса, который был частью мероприятий Всемирной выставки в Париже в 1900 году. Кстати, в России термин не использовался, привычнее и понятнее звучали «радиотелескопия», «дальновидение» или «электровидение», и только в СССР все эти термины заменили привычным теперь «телевидение».

Так случилось, что разработками технологий передачи изображения (неподвижного или подвижного) занимались изобретатели на всех континентах планеты. Шотландец Александр Бейн в 1843 году оформил патент на факсимильную машину, способную передавать неподвижные изображения, а еще через тридцать лет Уиллоуби Смит открыл фотопроводимость селена. Эти шаги медленно, но верно привели к открытию аппарата, который и считается первым телевизором – электронного телескопа. Назвал так и запатентовал свое изобретение Пауль Нипкoв. А случилось это, когда будущий всемирно известный немецкий инженер был еще студентом, – в 1884 году.

Другое название изобретения – диск Нипкова. Конечно, диск, способный сканировать изображения, телевизором как таковым нельзя назвать. Но механизм действия придуманного прибора стал отправной точкой в развитии телетехники и даже оставался основным элементом механического телевидения вплоть до Второй мировой войны.

В начале 1900 года на 1-м электромеханическом съезде, прошедшем в Петербурге, Александр Полумордвинов, лаборант Казанского университета, представил изобретенный «телефот» с механическим светораспределителем. Изобретение не было принято для практического использования, но патент перекупил шотландский инженер Джон Лоуги Бэрд.

Именно Бэрду удалось реализовать на практике и представить публике возможности механической телесистемы, и потому именно он попал в историю как создатель этой системы. В 1925 году Бэрд продемонстрировал силуэтное телеизображение, через год – лицо. Это были размытые, без полутонов «картинки», но движущиеся, а следовательно, разработки велись в верном направлении, были прорывными и вдохновляющими на проведение дальнейших смелых опытов. В 1927 году шотландец осуществил передачу телесигнала на расстояние в 705 км по телефонным проводам. И это – первая в мире широковещательная передача.

Электронный телевизор – не фантастика, а реальность

В начале XX века русские инженеры сразили мир своим изобретением. Все, что представлялось фантастикой, в городе на Неве год от года становилось все большей реальностью. В 1907 году был выдан патент на «Способ электрической передачи изображения» профессору Санкт-Петербургского технологического университета, пионеру электронного телевидения Борису Львовичу Розингу. Этот ученый-физик задал исследованиям новый вектор, и придуманный им подход к телесвязи исключал использование механики. Он ввел в систему телевидения безынерционный электронный луч.

Дальнейшие опыты были весьма успешными. Вскоре Розинг представил на суд инженерного сообщества прототип кинескопа, а в 1911 году в истории техники появилась формулировка «первая в мире телепередача». Именно такое определение зафиксировано в энциклопедиях для описания продемонстрированного Розингом изображения, полученного с помощью созданного им прибора.

Опубликованные Розингом труды буквально подтолкнули мировое инженерное сообщество к совершенствованию системы. В Японии над совершенствованием электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) работал Кэндзиро Таканаяги (в 1927 году представил аппарат с разрешением в 100 строк, а в 1928-м ему удалось передать лица людей в полутонах), в Америке Фило Фарнсуорт представил свой «диссектор» (прибор признали малоэффективным). А в Ташкенте впервые при помощи ЭЛТ получил движущееся изображение Борис Грабовский (прибор назвали радиотелефотом).

Но до начала массового производства телевизионных приемников, понадобились десятилетия. Разработкой телеприемника – этой, самой главной и понятной современному обывателю составляющей, занялся Владимир Козьмич Звoрыкин, ученик Розинга. В энциклопедиях он представлен как американский инженер русского происхождения. В. К. Зворыкин родился в Муроме, после окончания реального училища поступил в Петербургский практический технологический институт, который окончил с отличием в 1912 году. Служил в войсках связи в годы Первой мировой войны, работал в Петербурге в офицерской радиошколе, а затем в Омске. В 1919 году он был в командировке в Нью-Йорке, а поскольку в это же время Колчаковское правительство пало, он решил в Россию не возвращаться.

Остался за океаном, чтобы через несколько лет о нем заговорили как о человеке, совершившем настоящую революцию в области телевидения. На чужбине было непросто, но он продолжил начатую еще в институтских стенах работу в области «дальновидения», сначала став сотрудником американской компании «Вестингауз», затем самостоятельно. А в 1928 году, что называется, Фортуна повернулась к нему лицом. Зворыкин стал руководителем лаборатории электроники Radio Corporation of America, а назначил его на эту должность такой же эмигрант из России и вице-президент фирмы Давид Сарнов.

Результатом бесконечных опытов и лабораторных испытаний стали кинескоп (приемная трубка) в 1929 году и иконоскоп (передающая электронная трубка) в 1931 году. Иконоскопом назвал изобретение сам автор. Интересно, что и в массовое производство, и в продажу (за 75 долларов) аппарат попал именно под таким наименованием.

Начался век регулярного телевещания. В середине 1930-х годов В. Зворыкин часто приезжал в Европу, и в СССР в том числе, давал консультации по созданию систем телевещания. В 1938 году при его непосредственном участии в Москве была введена в действие передающая станция ТВ, в Стране Советов началось телевещание трех каналов.

Цветная картинка

И, конечно, пытливые инженерные умы не могли оставить без внимания вопросы качества «картинки», приближения ее к реальности. Попытки передать изображение в цвете начались сразу же – с появлением нипковской механики. В 1908 году был изобретен 2-цветный прибор, патент на него получил советский инженер О. Адамян. В 1928 году прорывным для телевидения стал аппарат упомянутого уже Д. Бэрда, который использовал красный, синий и зеленый светофильтры.

Однако получить результат, близкий к современному стандарту цветоделения, получилось только после Второй мировой войны. Радиоэлектронная промышленность быстрее всего развивалась в США, там не было широкомасштабных военных действий, а потому оборонные производственные площади очень скоро перепрофилировали под гражданское производство. Изыскания шли долго, для цветоделения применяли три передающие трубки. Однако регулярное телевещание в цвете началось только в 1951 году, и делали это лишь 5 станций CBS. В таком же стандарте в 1952 году пробные трансляции шли и в СССР, но с 1967 года был утвержден стандарт SECAM.

А пока велась кропотливая работа над «картинкой в цвете» происходила и эволюция телевизоров.

«Рассвет» и «Рекорд» – в каждый дом

В 1934 году компания Telefunken в Германии начала серийное производство телевизоров, которые именовались электровакуумными приборами. Самой дешевой была модель с 30-сантиметровой диагональю, и стоила она 440 долларов.

В СССР сначала сделали ставку на механические телевизоры, но быстро осознали, что это верный путь к технологическому застою. Первые аппараты с экраном 3х4 см выпускали на базе диска Нипкова. В 1932 году на ленинградском заводе «Коминтерн» началось производство телеприемников «Б-2» (за три года произвели 3000 шт.).

Это был приемник механического типа, но конструкция его была далека от совершенства, прибор не мог вещать самостоятельно, требовалось подключать его к радиоприемнику. Кстати говоря, технические новинки не воспринимались советскими людьми как нечто сложное. Любые инструкции для самостоятельного изготовления прибора и подсказки по переключению радиочастот можно было найти в журнале «Радиофронт».

Затем появились телевизоры «ВРК» с экраном 13х17,5 см, электронный «ТК-1» с экраном 18х24 см, «17ТН-1». Однако пик развития электронной радиопромышленности пришелся на послевоенные годы. Еще в 1944 году советские инженеры разработали 625-строчный стандарт, использующийся и сейчас. И с 1946 года с конвейеров радиозаводов сходили телевизоры уже по новому стандарту – «Москвич Т-1», «Ленинград Т-1». Но статус самого массового в Советском Союзе, даже при том, что позволить себе купить его могли только обеспеченные семьи, получил «КВН-49». Стоимость его была эквивалентна двум средним зарплатам.

Кстати говоря, аббревиатура «КВН», выбранная для названия телеприемника, составлена из первых букв фамилий инженеров, участвовавших в создании модели. Далее, по мере совершенствования моделей, к названию добавлялись только годы начала производства. Выпуск «КВН» был прекращен в 1960-х годах. Но все же при всей популярности аппарат нельзя было назвать надежным, больше половины из них требовали ремонта в течение гарантийного срока, поэтому острословы из народа расшифровывали аббревиатуру по-своему: «Купил – Включил – Не работает».

Но телевидение советские труженики полюбили, и не было в стране семьи, которая не мечтала бы о покупке собственного телевизора. Потому и радиозаводы были открыты по всей стране – от Владивостока до Прибалтики. По названиям чаще всего и определяли место производства: «Воронеж», «Крым», «Енисей», «Нева»... А вот определить качество продукции было сложнее, хотя спрос не снижался никогда. В число «самых народных» попали телевизоры «Рассвет-307» (8 млн шт.) и «Рекорд» (был в каждой пятой семье). Первый советский цветной телевизор «Радуга» был аналогом устаревшей к тому времени американской модели, но с развитием цветного телевещания перестраивались и советские радиозаводы.

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