Новая угроза глобального потепления. Это серьезно? Эксперты в интервью порталу «История.РФ» – о том, можно ли верить новым пророчествам о глобальном потеплении. С проблемой глобального потепления человечество столкнулось уже давно, но в последние годы эта тема активно обрастает всевозможными мифами. Несмотря на то что ученые постоянно напоминают нам об угрозе, которую несет изменение климата на планете, и призывают снизить количество вредных выбросов в атмосферу, некоторые сомневаются в том, что глобальное потепление – это реальность. Так или иначе, разговоры на эту тему не утихают. В начале 2018 года очередная новость пришла из Германии, из Потсдамского института изучения климатических изменений. Местные климатологи бьют тревогу: ученые подсчитали, что в... На чтение: 3 минуты

Эксперты в интервью порталу «История.РФ» – о том, можно ли верить новым пророчествам о глобальном потеплении.

С проблемой глобального потепления человечество столкнулось уже давно, но в последние годы эта тема активно обрастает всевозможными мифами. Несмотря на то что ученые постоянно напоминают нам об угрозе, которую несет изменение климата на планете, и призывают снизить количество вредных выбросов в атмосферу, некоторые сомневаются в том, что глобальное потепление – это реальность.

Так или иначе, разговоры на эту тему не утихают. В начале 2018 года очередная новость пришла из Германии, из Потсдамского института изучения климатических изменений. Местные климатологи бьют тревогу: ученые подсчитали, что в ближайшие 25 лет из-за глобального потепления под угрозой окажутся десятки миллионов землян.

Изменение климата грозит разливами рек во всем мире, уровень воды в водоемах заметно повысится, а обильные ливни и шторма во многих регионах станут еще более разрушительными. По словам ученых, в группе риска находятся регионы, которые расположены в экваториальном поясе планеты: это большая часть территории США, Центральной Европы, северо-восточной и западной частей Африки. Также изменения затронут ряд азиатских стран – Индию, Китай, Индонезию и другие.

Цифры, которые приводят специалисты в своей статье в журнале Science Advances, выглядят и правда устрашающе: по прогнозам, в США и Канаде число людей, проживающих в зоне риска, за четверть века возрастет со ста тысяч до миллиона, а в Китае и вовсе достигнет 55 миллионов.

Тем не менее находятся те, кто наотрез отказывается верить в существование этой проблемы, а все доводы климатологов называет заговором и мистификацией. Именно так поступает президент США Дональд Трамп, который вывел страну из Парижского соглашения по климату и отменил указ своего предшественника Барака Обамы о сокращении вредных выбросов промышленных предприятий в атмосферу.

О том, почему так произошло и чем на самом деле нам грозит глобальное потепление, мы узнали у ведущих российских экспертов в этой области.

О потеплении знали еще в XI веке

Небольшой экскурс в историю проблемы для «Истории.РФ» провел профессор кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ, сотрудник Центра междисциплинарных исследований по проблемам окружающей среды РАН Геннадий Менжулин. Оказалось, что история глобального потепления началась намного раньше, чем принято думать:

– То, что такая проблема существует, еще в 20-е годы XIX века обнаружил великий французский математик Жан Батист Жозеф Фурье. Он первый стал говорить о том, что изменение газового состава атмосферы может привести к глобальному потеплению. А первым, кто построил простейшую модель изменения климата, был шведский ученый Сванте Аррениус. Но еще до этого некоторые китайские специалисты начала XI века говорили об изменениях климата.

Сванте Аррениус

– В чем главная причина глобального потепления? В загрязнении воздуха?

– Изменения климата происходят не только в связи с изменением газового состава – есть еще астрономические факторы, вулканизм и так далее.

– Но все-таки высокая концентрация парниковых газов в атмосфере – это основной фактор?

– Да, сейчас больше всего беспокоит именно это.

Блеф для домохозяек

– Почему, на ваш взгляд, некоторые люди, среди которых много известных личностей, и в частности политиков, не верят в глобальное потепление и считают это мистификацией или заговором?

– Вы знаете, существуют самые разные мнения на этот счет. Есть мнение бытовое, общечеловеческое (как говорится, мнение домохозяек), есть мнение не очень хорошо образованных журналистов, есть мнение не очень хорошо образованных так называемых «ученых», есть мнение чиновников, которые в этом предмете не разбираются, а только следуют за публикациями необразованных журналистов. То, что сейчас публикуется в журналах и газетах, – это в большой степени блеф.

– Если ученым об этой проблеме известно так давно, почему мы не смогли предотвратить изменения климата?

– Еще тогда, когда Аррениус разрабатывал свою модель изменения климата, человечеству стоило бы подумать о том, что оно выбрасывает дополнительные порции углекислого газа в атмосферу. Но тогда всем казалось, что последствия придут очень нескоро, и никто об этом даже не подумал.

Через 10–20 лет потепление замедлится, но…

Старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский считает, что прогнозу немецких ученых вполне можно доверять, а вот остановить происходящие изменения уже вряд ли удастся:

– Цифры здесь, конечно, разнятся. И потом я не знаю, что эти ученые понимают под зоной риска, я не видел их работ. Но в целом климатологи солидарны в том, что изменение климата есть. По разным оценкам, в ближайшие 10–20 лет оно немного замедлится, а потом пойдет с большей скоростью. Следующий большой виток потепления ожидается где-то с середины XXI века. Но в принципе изменения все равно происходят, мнение научного сообщества на этот счет однозначно. Основная причина этих изменений – усиление парникового эффекта. Не создание, а именно усиление, поскольку сам парниковый эффект существует и без нашей помощи.

– Чем, на ваш взгляд, обусловлены мифы вокруг глобального потепления? Некоторые люди и вовсе его отрицают, а климатологов обвиняют в заговоре…

– Строгого доказательства тут быть не может, оно появится только через несколько лет. Понимаете, Земля у нас одна, и мы не можем взять вторую Землю и провести над ней какой-то эксперимент. Все модели, которые создают климатологи, – численные. Они просто забивают туда формулы гипердинамики, переноса энергии и т. д. и смотрят, что изменится, если добавить антропогенный CO2. Смотрят, добавляют и понимают, что температура действительно растет. Понятно, впрочем, что она растет нелинейно и есть какие-то локальные периоды похолодания.

– Разве все это недостаточно убедительно?

–Скептики могут набрать каких-то примеров и сказать: «Вот, потепления нет!», но по факту эти примеры оторваны от реальности. Возможно, конечно, что все ученые не знают какого-то одного факта, этого нельзя отрицать. Но если мы говорим именно с научной точки зрения, то ученые на 99 % уверены в том, что есть потепление, и на 95 % – в том, что оно вызвано человеком. И все равно остается место для сомнений, поскольку все мы можем чего-то не знать.

– А что можно и нужно предпринять, чтобы как-то улучшить ситуацию? И делаем ли мы что-то уже сейчас? К примеру, я читала, что Парижское соглашение, которое призвано регулировать меры по снижению углекислого газа в атмосфере, некоторые ученые и политики признают малоэффективным, так как оно мало к чему обязывает те страны, которые его подписали, и каждое государство вправе само выбирать, насколько сократить выброс парниковых газов в атмосферу.

– Да, в данном случае второй вопрос – что делать? Следует думать об альтернативных источниках энергии, за этим будущее. Что касается Парижского соглашения, то сейчас люди понимают, что мы не можем выбрасывать в атмосферу столько же углекислого газа, сколько раньше, надо как-то остановиться. А как с этим быть – продавать эти квоты или брать на себя какие-то обязательства – это вопрос. Ученые, например, разрабатывают различные методы по извлечению углерода из атмосферы. Но пока они не очень эффективны…