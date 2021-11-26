МУР БАРРИНГТОН
МУР БАРРИНГТОН - американский социолог, историк и политолог, представитель исторической социологии.
Директор социологии Йельского университета (1941 год). Друг Г. Маркузе, вместе с которым работал в американской разведке (Управлении стратегических служб) во время 2-й мировой войны. С 1948 года сотрудник Центра русских исследований Гарвардского университета, в котором преподавал в 1951-1979 годах.
В начале 1950-х годах изучал советский политический режим. В дальнейшем с позиций разработанной им версии неомарксизма исследовал социальные предпосылки различных путей модернизации и формирования демократических и авторитарных политических режимов, уделяя особое внимание конкретному анализу взаимоотношений классов и конфликтов между ними [«Социальные истоки диктатуры и демократии: землевладелец и крестьянин в становлении современного мира» («Social origins of dictatorship and democracy: Lord and peasant in the making of the modern world», 1966 год)].
В числе путей модернизации Мур выделял:
1) классические буржуазные революции (Английская революция XVII века, Французская революция XVIII века, Гражданская война в США 1861-1865 годов);
2) «революции сверху», которые осуществлялись в Германии и Японии авторитарным государством во 2-й половине XIX века и в конечном итоге привели к установлению фашистских диктатур (в том числе и в Японии, по Муру);
3) крестьянские революции в России и Китае, приведшие к возникновению коммунистич. режимов. Согласно Муру, установлению демократического режима способствовало достижение буржуазией доминирующего, но не монопольного положения в обществе («без буржуазии не бывает демократии»). Предпосылкой возникновения фашистского режима являлось сохранение привилегированного положения землевладельчекой аристократии при наличии экономически активной, но политически бессильной буржуазии.
Наконец, в случае неспособности как землевладельцев, так и буржуазии осуществить модернизацию в экономической и политической сферах эту роль могла взять на себя новая революционная элита. При этом в работах Мура социологический анализ исторический явлений сочетался с их моральной оценкой [«Размышления о причинах человеческих бедствий и некоторых путях их устранения» («Reflections on the causes of human misery and upon certain proposals to eliminate them», 1972 год), «Несправедливость: социальные основания повиновения и бунта» («Injustice: The social bases of obedience and revolt», 1978 год)].
Работы Мура оказали влияние на развитие американской исторической социологии.