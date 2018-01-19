Краткий курс истории. Железная леди Индии 19 января 1966 года Индира Ганди стала премьер-министром Индии. Она была единственной женщиной на этом посту и занимала его дважды: с 1966 по 1977 год и с 1980-го до дня своего убийства, 31 октября 1984 года. Потомственный революционер Индира родилась 19 ноября 1917 года в семье непримиримых революционеров – ее родители, дед и бабушка боролись за свободу Индии. Отцом Индиры был Джавахарлал Неру, человек, ставший первым в истории Индии премьер-министром после ее освобождения из колониальной зависимости от британской короны в 1947 году. По совету Махатмы Ганди, уже в восьмилетнем возрасте Индира создает в родном городе детский союз по развитию ткачества.... На чтение: 1 минута

19 января 1966 года Индира Ганди стала премьер-министром Индии. Она была единственной женщиной на этом посту и занимала его дважды: с 1966 по 1977 год и с 1980-го до дня своего убийства, 31 октября 1984 года.

Потомственный революционер

Индира родилась 19 ноября 1917 года в семье непримиримых революционеров – ее родители, дед и бабушка боролись за свободу Индии. Отцом Индиры был Джавахарлал Неру, человек, ставший первым в истории Индии премьер-министром после ее освобождения из колониальной зависимости от британской короны в 1947 году. По совету Махатмы Ганди, уже в восьмилетнем возрасте Индира создает в родном городе детский союз по развитию ткачества. Кстати, фамилию Ганди Индира взяла от своего мужа Фероза, который, как и супруга, не имел родственных связей с Махатмой.

Махатма Ганди и Индира Ганди

Премьер-министр

В 1966 году Индира, долго рвавшаяся в большую политику, наконец примерила кресло премьер-министра Индии. В стране тогда царили нищета, голод, социальная несправедливость и коррупция. Религиозные столкновения только ухудшали обстановку. Сикхи – этноконфессиональная группа из штата Пенджаб, последователи монотеистической религии, коих тогда насчитывалось 16 миллионов, – накапливали оружие и порой выказывали открытое неповиновение властям. Уйдя с головой в работу, Индира последовательно продолжала отцовскую политику. Индия отказалась от участия в военных блоках, спустя многие годы она впервые стала независимой от импорта продовольствия (хотя экономика страны так и не вышла из кризиса), была запущена первая в стране АЭС. А отношения с СССР стали, как никогда, теплыми. Не зря одним из почитателей Индиры был сам Брежнев.

Л.И. Брежнев и Индира Ганди

Сомнительная популярность

Не все принимаемые Индирой решения пользовались популярностью. Война с Пакистаном, в которой Индия одержала победу, привела к ухудшению экономической обстановки и росту внутренней напряженности. Стремясь сдержать рост населения Индии, Индира прибегла к политике принудительной стерилизации. Она закрыла оппозиционные издания, а политические свободы ограничила. Во второй срок правления Индиры Ганди в стране обострились этнорелигиозные конфликты. Почти тысяча человек погибла в ходе операции «Голубая звезда», целью которой было обезвреживание экстремистов из числа сикхов. Индире отомстили 31 октября 1984 года. Она пренебрегала вопросами безопасности, а ее личная охрана по-прежнему состояла из сикхов. Утром рокового дня Индира направлялась через двор своего дома к приемной, где должна была дать интервью. По дороге ее расстреляли двое охранников-сикхов.