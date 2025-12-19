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Культурная история животных (как в Средневековье, так и шире) — тема, интересующая как специалистов, так и широкую публику. Российскому читателю она может быть знакома по работам Мишеля Пастуро. Изменчивая история образов различных существ в европейской культуре открывает неожиданную перспективу для современного читателя, поскольку мы привыкли считать, что история всегда и прежде всего рассказывает про людей. Между тем, в Средневековье внимание человека было обращено не только на общество, но и на саму природу. Богословы и проповедники, толкователи и компиляторы описывали зверей, растения, камни — ведь всё это казалось страницами одной книги мироздания. Сквозь образы флоры и фауны люди передавали и воспринимали основы христианской нравственности, догматические основы Церкви и многое другое. Латинский «Физиолог», средневековые энциклопедии и бестиарии сформировали непохожую на современную традицию восприятия природы, у которой можно и нужно было учиться. Сегодня интерес к бестиариям и другим нравоучительным текстам о природе не ослабевает: они помогают понять, как менялось само понимание природы — от символического взгляда на неё к «научному». Попробуем обсудить это явление средневековой культуры и мы.