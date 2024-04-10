6 класс | История Средних веков

Э. Виолле-ле-Дюк. Жизнь и развлечения в Средние века

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Творчество Виолле-ле-Дюка оставило яркий след в развитии европейской науки и просвещения XIX в. и не утратило своей притягательности в наши дни. И сегодня актуальны его произведения, посвященные быту, обычаям, архитектуре и материальной культуре средневековья. В данное издание вошли статьи Виолле-ле-Дюка, взятые из "Толкового словаря французской утвари от эпохи Каролингов до Возрождения", объединенные по тематическому принципу. Книга иллюстрирована, снабжена необходимым справочным аппаратом.