ВАЛЬТЕР ШАТИЛЬОНСКИЙ

ВАЛЬТЕР ШАТИЛЬОНСКИЙ - один из крупнейших представителей поэзии вагантов .

Учил­ся в Па­ри­же, Рейм­се, Бо­лонье. Не­сколь­ко лет слу­жил в кан­це­ля­рии Ген­ри­ха II План­та­ге­не­та , где вхо­дил в один из са­мых по­чи­тае­мых ев­ропейских учё­ных круж­ков во гла­ве с ар­хи­епископом Т. Бе­ке­том и его сек­ре­та­рём Ио­ан­ном Сол­сбе­рий­ским .

Ко­гда в 1170 году Бе­кет был убит, а кру­жок рас­пал­ся, Вальтер бе­жал на кон­ти­нент; стал пре­по­да­ва­те­лем в Ша­тиль­о­не. Здесь на­пи­сал своё главное про­из­ве­де­ние – учё­ную по­эму в ду­хе ан­тич­но­го эпо­са «Алек­сан­д­реи­да» («Ale­xan­dreis», в 10 кни­гах) о жиз­ни и дея­ни­ях Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го . В на­гра­ду от ар­хи­епископ Реймс­ско­го собора, ко­то­ро­му по­свя­тил по­эму, по­лу­чил ме­сто ка­но­ни­ка в Амь­е­не, где и про­вёл по­след­ние 20 лет сво­ей жиз­ни.

Из­вест­но­стью поль­зо­ва­лись и другие про­из­ве­де­ния Вальтера, сре­ди ко­то­рых – са­ти­рические и мо­раль­но-об­ли­чи­тель­ные сти­хо­тво­ре­ния, а так­же лю­бов­ная ли­ри­ка; ему при­над­ле­жат луч­шие об­раз­цы латинских пас­то­ра­лей это­го вре­ме­ни.