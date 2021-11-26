ВАЛЬТЕР ШАТИЛЬОНСКИЙ
ВАЛЬТЕР ШАТИЛЬОНСКИЙ - один из крупнейших представителей поэзии вагантов.
Учился в Париже, Реймсе, Болонье. Несколько лет служил в канцелярии Генриха II Плантагенета, где входил в один из самых почитаемых европейских учёных кружков во главе с архиепископом Т. Бекетом и его секретарём Иоанном Солсберийским.
Когда в 1170 году Бекет был убит, а кружок распался, Вальтер бежал на континент; стал преподавателем в Шатильоне. Здесь написал своё главное произведение – учёную поэму в духе античного эпоса «Александреида» («Alexandreis», в 10 книгах) о жизни и деяниях Александра Македонского. В награду от архиепископ Реймсского собора, которому посвятил поэму, получил место каноника в Амьене, где и провёл последние 20 лет своей жизни.
Известностью пользовались и другие произведения Вальтера, среди которых – сатирические и морально-обличительные стихотворения, а также любовная лирика; ему принадлежат лучшие образцы латинских пасторалей этого времени.