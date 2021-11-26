СКАЛЬДИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ (SKALDEKVAD)

Скальдическая поэзия – одна из форм скандинавской поэзии, наряду с эддической. Многие образцы скальдической поэзии дошли до нас как стихотворные фрагменты, включенные в саги, как повествующие о самих скальдах («Сага о Гуннлауге», «Сага о Бьёрне», «Сага о Халльфреде», «Сага об Эгиле», «Сага о Гисли», «Сага о Кормаке» и др.), так и упоминающие скальдов вскользь («Сага о Стурлунгах», «Сага об оркнейцах», «Гнилая кожа», «Сага о битве на Пустоши», «Сага о Ньяле», «Сага о людях с Песчаного берега» и др.). Традиция скальдической поэзии сложилась в первой половине IX века.

Авторы скальдической поэзии – скальды. Они жили и сочиняли при дворах скандинавских конунгов. Более всего искусство скальдов распространилось в Исландии. Скальды сами исполняли свои песни, без музыкального сопровождения. Известно порядка 350 авторов скальдических песен, среди них наиболее известны: Браги Боддасон (IX в.), Эгиль Скаллагримссон (X в.), Кормак Эгмундарсон (X в.), Снорри Стурлусон (XII-XII в.), а также Эйвинд Финнсон, Гисли сын Торбьёрна Кислого, Халльфред Трудный Скальд, Гуннлауг Иллугасон, Бьёрн Арнгейрссон, Тормод Берасон, Харальд Сигурдарсон.

В поэзии скальдов отсутствует художественный вымысел. Они пели только о тех событиях, свидетелями которым были. Функция такой поэзии – фиксация события и его прославление. Особенность скальдических песен – изощренная, гипертрофированная форма. В скальдической поэзии авторской является прежде всего форма, а не содержание.

В основе скальдического стиха – строгая аллитерация, регламентированные внутренние рифмы, количество слогов в строке и строк в строфе. Своеобразный учебник скальдической поэзии – «Перечень размеров» Снорри Стурлусона , где он иллюстрирует 102 варианта аллитерации, внутренних рифм и количества слогов. Самый распространенный стихотворный размер скальдических стихов – дротткветт. Также использовались и другие размеры: квидухатт, тёглаг, хрюнхент и рунхент.

Выделяют несколько жанров скальдической поэзии. Самый распространенный – хвалебная песнь (делится на драппу и флокк). Другой жанр – отдельная виса. Это отрывки, цитаты в сагах, где они приводятся как сказанные кем-то из героев. Другой распространенный жанр – ниды, т.е. хультельные стихи.

В отличие от континентального устного творчества скальдическая поэзия долго сохраняла устойчивость и медленно трансформировалась под влиянием письменности.

Исторические источники:

Боувульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибилунгах. М., 1975;

Сага о Гуннлауге // Библиотека всемирной литературы. Т.8. М.: Художественная литература, 1979;

Стурлусон С. Круг земной = Heimskringla / под. ред. А. Я. Гуревича, Ю. К. Кузьменко, О. А. Смирницкой, М. И. Стеблин-Каменского. М., 1980;

Стурлусон С. Младшая Эдда / под. ред. О. А. Смирницкой, М. И. Стеблин-Каменского. М., 1970.

Иллюстрации:

Скальд Эгиль Скаллагримссон. Иллюстрация из исландской рукописи XVII века.

Автор статьи: Перепечкин К. В.