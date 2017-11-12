Робин Гуд: правда и вымысел Большинство из нас знает легенду о благородном разбойнике Робин Гуде. Он крал у богатых и отдавал бедным, которых эти богатые обобрали. В любой легенде есть доля правды и много вымысла. Легенда о Робин Гуде в этом смысле ничем не выделяется. Ученые давно пытаются понять, кто был прототипом этого народного героя. За все время изучения данного вопроса сложилось несколько распространенных версий. Давайте разбираться. Робин Добрый Малый Начнем немного нестандартно и издалека, а именно с фольклора саксов и скандинавов – точнее, с лесного духа Пака, или Пэка, или Пука (англ. Puck), которого в самой Англии называют Хобом (англ. Hob). Фольклор саксов тут...

Большинство из нас знает легенду о благородном разбойнике Робин Гуде. Он крал у богатых и отдавал бедным, которых эти богатые обобрали. В любой легенде есть доля правды и много вымысла. Легенда о Робин Гуде в этом смысле ничем не выделяется. Ученые давно пытаются понять, кто был прототипом этого народного героя. За все время изучения данного вопроса сложилось несколько распространенных версий. Давайте разбираться.

Робин Добрый Малый

Начнем немного нестандартно и издалека, а именно с фольклора саксов и скандинавов – точнее, с лесного духа Пака, или Пэка, или Пука ( англ. Puck), которого в самой Англии называют Хобом ( англ. Hob). Фольклор саксов тут важен, поскольку часть этого древнегерманского племени участвовала в формировании этнического состава населения Британских островов.

Собственно, Пак – это лесной дух, который пугает людей и делает так, чтобы те блуждали по чащам. И если в скандинавском фольклоре Пак – существо, ассоциирующееся скорее со злом, то для англичан это шутник и баловник, трикстер (может как помогать, так и вредить). Редьярд Киплинг в «Сказках старой Англии» описывал его как эльфа, одетого во все зеленое. Помимо цветов одежды (Робин Гуд носил зеленый плащ/накидку с остроконечным капюшоном) и двойственного поведения (разбойник, но хороший разбойник), существует и сходство в имени, так как англичане называют Пака, или Хоба, еще и именем Robin Goodfellow – Робин Добрый Малый. Можно предположить, что на определенном этапе Хоб «воплотился» в персонажа легенды о Робин Гуде, но это не совсем так.

Новая жизнь Робин Гуда начинается с эпохи Нормандского завоевания Англии 1066–1072 годов. Именно тогда произошел одни из самых значимых расколов в истории средневековой Англии - англы, саксы, скотты и бритты были вынуждены подчиниться Вильгельму Завоевателю и его рыцарям из Нормандии, которые заменили собой почти всю прежнюю аристократию острова.

Норманны привнесли с собой не только новую власть, но и свои, гораздо более строгие законы. Сильно были урезаны права женщин, крестьянства и церкви, сменился и язык. Очень хорошо эта смена отражена в романе Вальтера Скотта «Айвенго», где автор приводит такой пример: пока быка пасет крестьянин-сакс, он называется по-саксонски, окс (oxe), но стоит мясу быка попасть на стол норманнского аристократа, оно начинает именоваться на французский манер, биф (beof). То же касается теленка: пока его выращивает сакс, он зовется calf, но стоит ему попасть на стол норманна, он превращается в veal. Свинья из старого саксонского swine становится pork. Этот и многие другие примеры, запечатленные в языке, точно указывают на произошедшее в Англии разделение на два народа: завоеванных и завоевателей.

Вместе с этим старые герои и персонажи мифов стали обретать новые смыслы, истории о них теперь повествовали о борьбе с захватчиками-норманнами, их властью, законами и порядками.

Исторические прототипы

Наиболее распространенная версия о Робин Гуде – та, в которой разбойник выступает современником короля Ричарда I Львиное Сердце (вторая половина XII века). Об этом сообщается в хронике XVI века. Но тут есть нюанс – знаменитый эпизод из легенды о Робин Гуде, в котором описано его участие в соревнованиях по стрельбе из лука. Дело в том, что такие соревнования в Англии стали проводиться не раньше XIII века. Впрочем, ничто не мешало этому сюжету оказаться в легенде не сразу.

Другие сведения, относящиеся к 1261 году, сообщают нам о некоем разбойнике Робине, хозяйничавшем в лесах Англии в то время. Также существуют данные, согласно которым Роберт Гоуд (Гуд или Ход) родился в 1290 году, жил в эпоху Эдуарда II, в 32 года оказался на службе у графа Ланкастерского, который потерпел поражение в ходе поднятого им восстания против короля, а его слуги были объявлены вне закона. Чтобы избежать правосудия, Роберт ушел в Шервудский лес, где собрал разбойничью банду с целью выколачивания денег из богачей. Про этого же Роберта есть запись, что он несколько месяцев работал при дворе Эдуарда II – легенда красиво обыграла этот эпизод, выстроив свою хронологическую последовательность событий. Умер Роберт в 1346 году в Кирклейском монастыре от тяжелой болезни.

Получается, что факт существования знаменитого разбойника (или нескольких) зафиксирован документально и относится к XIII–XIV векам. Но действительно ли он и его банда соответствовали тому образу, который создала народная молва?

Похоже, что нет, а скорее всего, совсем нет. Даже если он и помогал бедным, то это не зафиксировано ни в одном документе. С девушкой Мэриан (легендарная возлюбленная Робина) он знаком не был. Мэриан попала в легенду про благородного разбойника из французской поэмы XIII века, где она выступает в роли подруги пастуха Робина. Монах Тук, любитель выпить, весельчак и непревзойденный боец поединков на палках, либо целиком вымышленный персонаж, либо прототипом его явился реальный священник одной местной церкви, который в реальности создал собственную разбойничью банду и жил в XIV–XV веках. Верный друг Робин Гуда Малыш Джон, чья могила была вскрыта в 1784 году, действительно был человеком очень высокого роста. Но он вовсе не был весельчаком. Наоборот – суровый, обидчивый и способный на жестокие убийства.

Выходит, что реальный прототип, легший в основу легенды про благородного разбойника Робин Гуда и его банду, все же существовал. Но людям в те суровые времена так хотелось «лучика света», что его собирательный образ оказался совершенно неузнаваем…