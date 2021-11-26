ОБЩЕЕ ПРАВО АНГЛИИ (англ. Common Law of England)

Правовая система, сложившаяся в средневековой Англии, значительно отличающаяся от римского права тем, что основана на прецедентах и юридических трудах, но не кодексах. Соответственно главными источниками общего права выступают: юридическая практика и юридические трактаты.

Отличительная особенность общего права как юридической системы состоит в том, что ее развитие возможно только при наличии крайне устойчивых институтов соответствующей юрисдикции, в которых бы эта практика вырабатывалась. Не будем браться утверждать "дату рождения" общего права, но отметим, что важную роль в его становлении сыграли реформы Генриха II Плантагенета (1154-1189) : появление Суда королевской скамьи (Court of King's Bench), Суда общих тяжб (Court of Common Pleas) и Суда Казначейства (Court of Exchequer).

Другими важными моментами в процессе стновления общего права были труды юристов Генриха Брактона (XIII в.) и Джона Фортескью (XV в.). В своих работах они подводили необходимую базу юридической теории для обоснования значимости и даже превосходства прецедента над другими источниками права, а также старались систематизировать накопившуюся юридическю практику. Также стоит подчеркнуть особенность социопрофессиональной организации юристов общего права. Они обучались в т. н. Иннах, там же жили, тренировались в фехтовании и практиковались.

Настоящей победой системы общего права является первая половина XVII в. и связана она с деятельностью знаменитого Эдуарда Кока . Его юридический англоцентризм и обоснование "правовой колонизации" Англии и Шотландии, а также "перетягивание" в свою юрисдикцию торговых дел, значительно укрепили положение судов общего права и заложили один из базовых элементов английской идентичности.

Иллюстрация:

Часть страницы "О законах и обычаях Англии" Генриха Брактона.

Автор статьи: Боварь В. В.