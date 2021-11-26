НОТР-ДАМ ШКОЛА

Современное обозначение группы музыкантов, работавших в соборе Нотр-Дам в период высокого Средневековья, связанных жанрово-стилевой и композиционно-технической общностью.

Ис­то­рич. сви­де­тель­ст­ва о Н.-Д. ш. скуд­ны и чер­па­ют­ся гл. обр. из англ. ано­ним­но­го трак­та­та (1270–80), ав­тор ко­то­ро­го обо­зна­ча­ет­ся как Ано­ним 4. По­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во ком­по­зи­ций ано­ним­но, из­вест­ны лишь два име­ни вы­даю­щих­ся му­зы­кан­тов: Ле­о­нин и Пе­ро­тин. Гл. ис­точ­ник муз. па­мят­ни­ков – сб. «Боль­шая кни­га ор­га­ну­ма» («Magnus liber organi»; со­хра­ни­лась в не­сколь­ких ру­ко­пи­сях 12–13 вв., cамая пол­ная – фло­рен­тий­ская, по ка­та­ло­гу RISM – I-Fl Plut. 29.1), со­дер­жит св. 1 тыс. со­чи­не­ний разл. жан­ров и форм. Вклю­ча­ет пре­им. ор­га­ну­мы (в т. ч. пер­вые в ис­то­рии че­ты­рёх­го­лос­ные ор­га­ну­мы – т. н. квад­ру­п­ли), клау­зу­лы, кон­дук­ты и мо­те­ты; они со­став­ля­ют гл. ху­дож. цен­ность му­зы­ки арс ан­тик­ва.

В ис­то­рич. пер­спек­ти­ве наи­бо­лее зна­чи­тель­ны мно­го­со­став­ные ком­по­зи­ции, ко­то­рые ны­не так­же на­зы­ва­ют «ор­га­ну­ма­ми». По их про­тя­жён­но­сти (до 20 мин в совр. ау­дио­за­пи­си) мож­но со­ста­вить пред­став­ле­ние о том, на­сколь­ко важ­ное ме­сто за­ни­ма­ла му­зы­ка в бо­го­слу­же­нии в со­бо­ре Нотр-Дам. В та­ких «ор­га­ну­мах» че­ре­ду­ют­ся соль­ные от­де­лы при­выч­ных рес­пон­сор­ных жан­ров мо­но­дии (ал­ли­луйи, гра­дуа­ла и др.; см. в ст. Гри­го­ри­ан­ский хо­рал ) и от­де­лы, пред­став­ляю­щие со­бой мно­го­го­лос­ные об­ра­бот­ки мо­но­дии в трёх раз­ных тех­ни­ках: ме­лиз­ма­ти­че­ский ор­га­нум [(ори­ги­наль­ный лат. тер­мин – organum per se, букв. – соб­ст­вен­но ор­га­нум); вы­дер­жан­но­му в боль­ших дли­тель­но­стях кан­ту­су фир­му­су про­ти­во­пос­тав­ле­ны об­шир­ные не­рит­ми­зо­ван­ные ме­лиз­мы]; дис­кант (все го­ло­са мен­зу­ри­ро­ва­ны в сис­те­ме мо­даль­ной рит­ми­ки; см. Мен­зу­раль­ная но­та­ция); ко­пу­ла (кан­тус фир­мус вы­дер­жан в боль­ших дли­тель­но­стях, с ним кон­тра­сти­ру­ет мо­даль­но рит­ми­зо­ван­ный под­виж­ный го­лос; осо­бен­ность строе­ния вновь со­чи­нён­но­го го­ло­са ко­пу­лы – вы­со­кая сте­пень фор­ма­ли­за­ции ме­ло­дич. дви­же­ния, в т. ч. ис­поль­зо­ва­ние се­к­вен­ции).

Муз. ру­ко­пи­си Н.-Д. ш. со­дер­жат сот­ни со­чи­не­ний, обо­зна­чен­ных как «клау­зу­ла»; так на­зва­ны пол­но­стью мен­зу­ри­ро­ван­ные двух- и (ре­же) трёх­го­лос­ные пье­сы, пред­на­зна­чен­ные для за­ме­ны на со­от­вет­ст­вую­щих сло­гах тек­ста дис­кан­то­вых от­де­лов боль­ших ор­га­нум­ных ком­по­зи­ций. Для клау­зу­лы, пред­став­ляю­щей даль­ней­шую ста­дию раз­ви­тия тех­ни­ки ком­по­зи­ции внут­ри Н.-Д. ш., ха­рак­тер­ны точ­ное по­вто­ре­ние ме­ло­ди­ко-рит­мич. сег­мен­тов хо­раль­но­го те­но­ра (при этом кон­тра­пунк­ти­рую­щие го­ло­са не­пре­рыв­но об­нов­ля­ют­ся) и пе­ре­кре­щи­ва­ние го­ло­сов с эле­мен­та­ми ими­та­ции (нем. Stimm­tausch, букв. – об­мен го­ло­сов). При­ня­то счи­тать, что из аль­тер­на­тив­ной ком­по­зи­ции «на за­ме­ну» клау­зу­ла пе­ре­шла в раз­ряд за­кон­чен­но­го (гл. обр. в смыс­ле гар­мо­нич. це­ло­ст­но­сти) со­чи­не­ния, из ко­то­ро­го пу­тём под­тек­стов­ки вновь со­чи­нён­ных («не­хо­раль­ных») го­ло­сов в даль­ней­шем воз­ник мо­тет.

Сре­ди са­мых из­вест­ных со­чи­не­ний Н.-Д. ш. – ал­ли­луйя «Dies sanctifi­ca­tus», ор­га­нум «Benedicamus Domino» Ле­о­ни­на, ал­ли­луйя «Nativitas», квад­ру­п­ли «Vi­de­runt omnes» и «Sederunt principes», кон­дукт «Beata viscera» Пе­ро­ти­на (все ав­тор­ские ат­ри­бу­ции ос­па­ри­ва­ют­ся).

Пол­ное совр. из­да­ние «Боль­шой кни­ги ор­га­ну­ма» опуб­ли­ко­ва­но в 7 то­мах изд-вом «L’Oiseau-Lyre» («Magnus li­ber organi de Notre-Dame de Paris» / Е́d. sous la direction de E. H. Roesner, 1993–2009).

Вы­со­ко­про­фес­сио­наль­ная, на­сы­щен­ная творч. экс­пе­ри­мен­та­ми дея­тель­ность му­зы­кан­тов Н.-Д. ш. за­ло­жи­ла фун­да­мент для бу­ду­щей ев­роп. гар­мо­нии, по­ли­фо­нии и рит­ми­ки вплоть до окон­ча­ния эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния (см. раз­дел Му­зы­ка в этой ста­тье).

Му­зы­ка Н.-Д. ш. ока­за­ла влия­ние на тех­ни­ку ком­по­зи­ции 20 в. (ти­пич­ные для боль­ших ор­га­ну­мов пе­ре­ста­нов­ки го­ло­сов, рит­мич. мо­ду­сы, вы­дер­жан­ные зву­ки) и эс­те­ти­ку ми­ни­ма­лиз­ма (А. Пярт, С. Райх).

Автор статьи: С. Н. Ле­бе­дев.

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