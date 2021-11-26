МАСТЕР ТРШЕБОНЬСКОГО АЛТАРЯ

МАСТЕР ТРШЕБОНЬСКОГО АЛТАРЯ - условное именование чешского живописца, работавшего при императорском дворе в Праге в 1380-1400 годах.

Главным произведением этого художника, одного из крупнейших мастеров интернациональной готики , является Тршебоньский алтарь. (немецкий - Ал­тарь из Вит­тин­гау, около 1380-1390 годов) - по­лип­тих из церкви Святого Ильи авгу­стин­ско­го мо­на­сты­ря города Трше­бонь (Вит­тин­гау) в Южной Че­хии.

На со­хра­нив­ших­ся створ­ках (3 из пред­по­ла­гае­мых 4 или 5) изо­бра­же­ны «Мо­ле­ние о ча­ше», «По­ло­же­ние во гроб» и «Вос­кре­се­ние» (все - Национальная га­ле­рея, Пра­га); на обо­рот­ной сто­ро­не до­сок пред­став­ле­ны фи­гу­ры свя­тых. Это­му мас­те­ру при­пи­сы­ва­ет­ся так­же несколько об­ра­зов Бо­го­ма­те­ри , са­мым из­вест­ным из ко­то­рых яв­ля­ет­ся «Ро­уд­ниц­кая Ма­дон­на» (по­сле 1380 года, там же). В искусстве мастера раз­ли­чи­мы влия­ния Мас­те­ра Тео­до­ри­ка, французской го­ти­ки и, воз­мож­но, се­ве­ро­италь­ян­ско­го искусства. Его счи­та­ют од­ним из ро­до­на­чаль­ни­ков мяг­ко­го сти­ля. Лёг­кие, тон­кие, уд­ли­нён­ные фи­гу­ры Трше­бонь­ско­го ал­та­ря, имею­щие ха­рак­тер­ный S-об­раз­ный из­гиб, ка­жут­ся бес­плот­ны­ми и вы­ра­жа­ют спи­ри­туа­ли­сти­че­ский на­кал. Ком­по­зи­ции стро­ят­ся на мощ­ных диа­го­на­лях, ко­то­рые вме­сте с яр­ки­ми цве­то­вы­ми кон­тра­ста­ми соз­да­ют ат­мо­сфе­ру внутренней на­пря­жён­но­сти. От­ка­зав­шись от тра­диционного зо­ло­то­го фо­на, мас­тер вво­дит пей­заж­ные мо­ти­вы; ус­лов­ность про­стран­ст­ва ком­пен­си­ру­ет­ся ин­те­ре­сом к мно­же­ст­ву тон­ко про­пи­сан­ных раз­но­об­раз­ных де­та­лей.