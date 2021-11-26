МАРИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ
МАРИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ - французская поэтесса второй половины XII века.
Сведений о Марии Французской мало. Родилась в аристократической семье недалеко от Парижа (Иль- де-Франс). Получила хорошее образование. Некоторое время жила в Англии при дворе Генриха II и Алиеноры Аквитанской. Предположительно была аббатисой. Писала на нормандском диалекте французского языка.
Наибольшую популярность снискали 12 ле, созданные в 1160-1170-е годы, в которых она адаптировала для французского читателя кельтские и бретонские сказания, в т. ч. артуровские легенды: «Ле о жимолости» («Lai de chèvrefeuille», русский перевод 1953 год) на сюжет о Тристане и Изольде, «Ле об Ионеке» («Lai de Yonec»), «Ле о Ланвале» («Lai de Lanval») и др.
Ле Марии Французской с их проникновенным лиризмом, волшебно-сказочными мотивами и описаниями рыцарской доблести стали одним из первых образцов куртуазной литературы. Среди других произведений - переложения басен Эзопа (после 1170 года), а также дидактический трактат «Чистилище святого Патрика» («L’espurgatoire de saint Patrice»).
Сочинения:
Легенда о Тристане и Изольде. М., 1976. С. 307–309; Lais. P., 2004.