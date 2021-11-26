КУРТУАЗНАЯ ЛИТЕРАТУРА
КУРТУАЗНАЯ ЛИТЕРАТУРА - общее название лирических и повествовательных произведений западно-европейской литературы XI-XV веков, которые опираются на представление о «куртуазности» как основе поведения рыцаря и отражают систему ценностей рыцарского сословия.
В идеальном образе рыцаря, создаваемом куртуазной литературой, моральные добродетели (мужество, справедливость, готовность защищать мечом христианскую веру, вступаться за беззащитных и тому подобное) сочетались с благородством придворного поведения (умение элегантно одеваться, изысканно говорить, нередко также играть на музыкальных инструментах, слагать песни и тому подобное). В центре куртуазной системы ценностей стояло понятие «куртуазной (изысканной, возвышенной) любви» (выражение «fin’ amors» впервые появляется в прованской литературе XII век), понимаемой как бескорыстное служение Даме («Донне», то есть «госпоже», от латинского domina), которое требует от рыцаря постоянного нравственного самосовершенствования. Любовные отношения нередко описывались в куртуазной литературой в тех же терминах, что и феодальное служение вассала сюзерену.
Кодификация понятия «куртуазность» происходит во 2-й половине XII века (трактат Андрея Капеллана «О любви», около 1186 года). Лирические жанры куртуазной литературой - альбы, канцоны, сирвенты, пастурели и другие - возникли на юге Франции (в Провансе) в XI веке и сочинялись трубадурами. В XII веке куртуазная лирика появилась на севере Франции (здесь она создавалась труверами) и в Германии (поэзия миннезингеров); там же возник куртуазный рыцарский роман. Образцы куртуазной литературы создавались также в Англии, Италии, Дании, Чехии. Начиная с XIII века появились авторы из городского сословия, переосмыслившие куртуазную традицию (так, возвышенная любовь начала уступать место плотской). К концу XIV века традиция куртуазной литературы стала угасать; в XV веке куртуазные ценности подверглись трансформации или были пародированы (роман Антуана де Ла Саля«Маленький Жан из Сантре», 1456 год).