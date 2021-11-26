КАВАЛЬКАНТИ ГВИДО
КАВАЛЬКАНТИ ГВИДО - итальянский поэт.
Принадлежал к одной из наиболее знатных флорентийских семей. Возглавлял партию белых гвельфов; за активное участие в политической деятельности был временно изгнан из Флоренции (июнь - август 1300 года). Представитель школы «дольче стиль нуово»; близкий друг Данте, упомянувшего Кавальканти в «Божественной комедии» («Ад», Х, 63; «Чистилище», XI, 97), а также в книге «Новая жизнь».
В отмеченной драматизмом и психологической глубиной поэзии Кавальканти (известно 52 его стихотворения - сонеты, канцоны, баллаты) ощущается влияние болонского аверроизма. Любовь в произведениях Кавальканти перерастает в иррациональную страсть, грозящую неминуемой гибелью (моральной и физической); перед её лицом лирический герой абсолютно беспомощен. В своём наиболее известном сочинении - напоминающей философский трактат канцоне «Донна меня просит» («Donna me prega») - Кавальканти выдвинул новаторскую концепцию интеллектуальной любви.
Сочинения:
Rime. Torino, 1986