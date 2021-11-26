КАВАЛЬКАНТИ ГВИДО

КАВАЛЬКАНТИ ГВИДО - итальянский поэт.

При­над­ле­жал к од­ной из наи­бо­лее знат­ных фло­рен­тий­ских се­мей. Воз­глав­лял пар­тию бе­лых гвель­фов ; за ак­тив­ное уча­стие в по­ли­тической дея­тель­но­сти был вре­мен­но из­гнан из Фло­рен­ции (июнь - ав­густ 1300 года). Пред­ста­ви­тель шко­лы «доль­че стиль нуо­во»; близ­кий друг Дан­те, упо­мя­нув­ше­го Кавальканти в «Бо­же­ст­вен­ной ко­ме­дии» («Ад», Х, 63; «Чис­ти­ли­ще», XI, 97), а так­же в книге «Но­вая жизнь».

В от­ме­чен­ной дра­ма­тиз­мом и пси­хо­ло­гической глу­би­ной по­эзии Кавальканти (из­вест­но 52 его сти­хо­тво­ре­ния - со­не­ты, кан­цо­ны, бал­ла­ты) ощу­ща­ет­ся влия­ние бо­лон­ско­го авер­ро­из­ма. Лю­бовь в про­из­ве­де­ни­ях Кавальканти пе­ре­рас­та­ет в ир­ра­цио­наль­ную страсть, гро­зя­щую не­ми­нуе­мой ги­бе­лью (мо­раль­ной и фи­зи­че­ской); пе­ред её ли­цом ли­рический ге­рой аб­со­лют­но бес­по­мо­щен. В сво­ём наи­бо­лее из­вест­ном со­чи­не­нии - на­по­ми­наю­щей фи­лософский трак­тат кан­цо­не «Дон­на ме­ня про­сит» («Donna me prega») - Кавальканти вы­дви­нул но­ва­тор­скую кон­цеп­цию ин­тел­лек­ту­аль­ной люб­ви.

Сочинения:

Rime. Torino, 1986