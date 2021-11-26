ИОАНН ДЕ ГАРЛАНДИЯ

ИОАНН ДЕ ГАРЛАНДИЯ (Johannes de Gar­landia), Ио­анн Фран­цуз­ский (Johan­nes Gallicus) - французский тео­ре­тик му­зы­ки.

Пре­по­да­вал в Па­риж­ском университе. Основные тру­ды соз­дал при­бли­зи­тель­но в 1270-1320 годах. Трак­тат «De plana musica» («О плав­ной му­зы­ке», то есть о плав­ном рас­пе­ве - од­но­го­лос­ном хо­ра­ле с не­но­ти­ро­ван­ным рит­мом) со­дер­жит клас­си­фи­ка­цию му­зы­ки по Бо­эцию, уче­ние о соль­ми­за­ции по Гви­до Аре­тин­ско­му ; уче­ние об ин­тер­ва­лах (рас­по­ло­же­ны в по­ряд­ке убы­ва­ния кон­со­нант­но­сти) и хро­ма­ти­ке (musica falsa) от­ра­жа­ет со­вре­мен­ную ему музыкальную прак­ти­ку (часть трак­та­та о мо­но­ди­че­ских ла­дах не со­хра­ни­лась).

В цен­тре трак­та­та «De men­su­rabili musica» («О раз­ме­рен­ной му­зы­ке», то есть о мно­го­го­лос­ной му­зы­ке с но­ти­ро­ван­ным рит­мом) - уче­ние о мо­даль­ной рит­ми­ке и её но­та­ции, обоб­щив­шее дос­ти­же­ния ано­ним­ных музыкальных тео­ре­ти­ков XIII века. Здесь при­ве­де­ны 6 рит­мических мо­ду­сов, пра­ви­ла рит­мических ли­га­тур и аль­те­ра­ций (снаб­же­ны цен­ны­ми нот­ны­ми при­ме­ра­ми), ус­та­нов­ле­ны гра­фе­мы для нот и па­уз различной про­тя­жён­но­сти (по­след­ние ста­ли в даль­ней­шем об­ще­при­ня­ты­ми).

Ру­ко­во­дству­ясь кри­те­ри­ем рит­мической ор­га­ни­за­ции ком­по­зи­ции, Иоанн де Гарландия опи­сал 3 основных жан­ра мно­го­го­лос­ной му­зы­ки сво­его вре­ме­ни - дис­кант (под­роб­но), ко­пу­лу и ор­га­нум (крат­ко) - на ма­те­риа­ле Нотр-Дам шко­лы (впер­вые в ис­то­рии му­зы­ки). Уче­ние Иоанна де Гарландии о рит­ме под­го­то­ви­ло поч­ву для пол­но­мас­штаб­ной тео­рии мен­зу­раль­ной рит­ми­ки и но­та­ции Фран­ко Кёльн­ско­го, Фи­лип­па де Вит­ри во Фран­ции, Мар­кет­то Па­ду­ан­ско­го в Ита­лии.

Сочинения:

De mensurabili musica / Hrsg. von E. Rei­mer. Wiesbaden, 1972. Bd 1–2;

Musica plana / Hrsg. von C. Meyer. Ba­den-Baden, 1998.