ИОАНН ДЕ ГАРЛАНДИЯ
ИОАНН ДЕ ГАРЛАНДИЯ (Johannes de Garlandia), Иоанн Французский (Johannes Gallicus) - французский теоретик музыки.
Преподавал в Парижском университе. Основные труды создал приблизительно в 1270-1320 годах. Трактат «De plana musica» («О плавной музыке», то есть о плавном распеве - одноголосном хорале с ненотированным ритмом) содержит классификацию музыки по Боэцию, учение о сольмизации по Гвидо Аретинскому; учение об интервалах (расположены в порядке убывания консонантности) и хроматике (musica falsa) отражает современную ему музыкальную практику (часть трактата о монодических ладах не сохранилась).
В центре трактата «De mensurabili musica» («О размеренной музыке», то есть о многоголосной музыке с нотированным ритмом) - учение о модальной ритмике и её нотации, обобщившее достижения анонимных музыкальных теоретиков XIII века. Здесь приведены 6 ритмических модусов, правила ритмических лигатур и альтераций (снабжены ценными нотными примерами), установлены графемы для нот и пауз различной протяжённости (последние стали в дальнейшем общепринятыми).
Руководствуясь критерием ритмической организации композиции, Иоанн де Гарландия описал 3 основных жанра многоголосной музыки своего времени - дискант (подробно), копулу и органум (кратко) - на материале Нотр-Дам школы (впервые в истории музыки). Учение Иоанна де Гарландии о ритме подготовило почву для полномасштабной теории мензуральной ритмики и нотации Франко Кёльнского, Филиппа де Витри во Франции, Маркетто Падуанского в Италии.
Сочинения:
De mensurabili musica / Hrsg. von E. Reimer. Wiesbaden, 1972. Bd 1–2;
Musica plana / Hrsg. von C. Meyer. Baden-Baden, 1998.