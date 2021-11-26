Грагас (др.-исл. Gragas ‒ «серый гусь»)

Грагас (др.-исл. Grágás — «серый гусь») — книга исландских законов, записанных в начале XII в. и действовавших до 1270-х, когда Исландия утратила независимость, перешла под власть Норвегии и получила новое законодательство . Г. — древнейший и наиболее объемный из скандинавских сводов законов, созданных в Средние века. Существуют различные гипотезы, объясняющие название свода: 1) книга была переплетена в гусиную кожу; 2) текст написан гусиным пером; 3) название указывает на древность законов, поскольку существовало поверье, что серые гуси живут дольше других птиц. Г. сохранился в нескольких рукописях. Важнейшие — Codex Regius (Копенгаген, Королевская библиотека ) и Codex Arnamagnaeanus (Рейкьявик, Институт исландских исследований им. Арни Магнуссона) — созданы во второй половине XIII в.; каждая содержит самостоятельную редакцию Г. Г. открывается законами о христианстве. Там содержатся предписания относительно крещения детей, погребения усопших, строительства и содержания церквей, соблюдения постов и церковных праздников. Далее следуют раздел о судебных собраниях — тингах и раздел об убийствах, затем раздел о вергельде — возмещении родичам убитого. Приводится поэтическая клятва примиряющихся сторон, известная и по другим древнеисландским источникам. Отдельный раздел перечисляет обязанности законоговорителя. Он должен был каждый год оглашать треть законов и за три года огласить все законы. Г. содержит также разделы о законотворчестве, о наследстве, о содержании людей, находящихся на иждивении, о помолвке, о сделках в отношении земли, об обязанностях арендаторов, о сельской общине. Г. заключает в себе подробные данные о жителях Исландии, их занятиях, правах, имуществе, общественном положении. Упомянуты свободные домохозяева — бонды, знать — годи , крестьяне-арендаторы, а также рабы. Из духовных лиц названы епископы и священники; у последних имелись ученики, готовящиеся к духовному поприщу. Сведения Г. об обычаях, быте и менталитете исландцев подчас экзотичны. Так, он оговаривает обстоятельства, при которых новорожденного можно крестить в морской воде и даже натирая снегом. В числе домашних животных упомянуты ручные белые медведи; за ущерб, нанесенный таким питомцем, владелец отвечал так же, как хозяин собаки. Запрещалось сочинять стихи, содержащие издевательства; нарушителю грозило изгнание. Г. является и источником сведений о контактах Исландии с Вост. Европой. Упомянуты епископы и священники Армянской и Греческой церквей; из Г. следует, что такие духовные лица посещали Исландию и совершали там богослужения. Г. содержит предписания относительно уплаты десятины исландцами, путешествующими на Русь. Это, наряду с данными саг, свидетельствует, что путешествия на Русь были частыми. Ист.: Grágás: Islændernes lovbog i fristatens tid udg. efter det kongelige Bibliotheks Haanskrift / Udg. V. Finsen. Bd. I—II. København, 1852; Grágás efter det Arnamagnaeanske Haandskrift. Nr. 334 fol. / Udg. V. Finsen. København, 1879; Laws of Early Iceland: Grágás / Transl. A. Dennis, P. Foote, R. Perkins. Winnipeg, 2000. Лит.: Byock J. L. Medieval Iceland: Society, Sagas, and Power. Berkeley, 1990.