ГОТИКA

ГОТИКА (французский - gothique, итальянский - gotico, от латинского goticus - присущий варварскому племени готов) (готический стиль) - ху­дожественный стиль XII-XV веков (в отдельных странах - до конца XVI века), явившийся заключительным этапом в развитии средневекового искусства стран Западной, Центральной и частично Восточной Европы.

Первоначальное название стиля в латинских ис­точ­ни­ках с XII века - opus francigenum (латинский - «французская манера»), позднее (предположительно в XV веке в Италии) был применён термин tedesco (итальянский - «немецкий», в значении «варварский»). Термин «готический», наряду с tedesco, распространился благодаря Дж. Вазари, который употреблял его в негативном смысле. Пренебрежительное отношение к готике стало меняться с XVIII века. В 1-й половине XIX века средневековое искусство XII-XV веков отделили от более раннего периода, заимствовав для последнего из филологии термин романский стиль.

Готический стиль зародился во Франции на фоне общего культурного подъёма, связанного с образованием городских коммун, возникновением университетов. В становлении стиля важную роль сыграло развитие схоластики и изменение религиозного мироощущения, выразившееся в появлении нищенствующих орденов и распространении мистического богословия. Благодаря крестовым походам усилились контакты с Востоком, повлёкшие за собой копирование и импорт византийских рукописей и изучение ан­тич­ной пластики.

Готика пришла на смену романскому стилю. Возникнув около 1140-х годов во Франции, к 1180-м годам готика проникла в Англию (хотя её элементы присутствовали и раньше в английском зодчестве), к 1230-м годам - в Священную Римскую империю (включавшую в себя территории нынешних Германии, Австрии, Венгрии, Чехии, Северной Италии), с середины XIII века - в Нидерланды и Восточную Европу, во 2-й половине XIII века - в Италию. Элементы готического стиля были привнесены с 3-м и 4-м кре­сто­вы­ми по­хо­да­ми на Ближний Восток, в государства крестоносцев на Родосе, Кипре, в Сирии и Палестине (1-я половина XIII века). В каждом регионе готика отличалась специфическими чертами и своими темпами развития. Однако период 1170-1230 годов принято выделять как время объединения всех национальных школ в рамках единого «стиля около 1200 года» под влиянием международных контактов и в особенности искусства Византии и классической античности. Около 1400, когда во всех странах апогей развития готики остался позади и акцент делался на декоре и стилизации, европейское искусство вновь объединилось в стиле интернациональной готики. В разных городах Италии готика в течение XV века сменяется Возрождением или соседствует с ним. На севере Европы и в Испании в течение XV века идёт процесс перерождения средневекового искусства на основе «натурализма» поздней готики, подготавливающий наступление в начале XVI века Северного Возрождения (для обозначения этого переходного периода на территории Нидерландов применяют введённое Э. Панофским понятие «арс нова», заимствованное из истории музыки).

Архитектура. В готическую эпоху площадь с доминирующим над ней собором или замком (преимущественно в Италии или в Восточной Европе), окружённая 2-3-этажными домами, которые соединялись галереями, становится центром города, как правило, укреплённого и застроенного без регулярной планировки. Собор, принадлежащий к типу сводчатой базилики, становится главным видом готического зодчества. Отдельные элементы готической конструкции были заимствованы из предшествующей архитектуры романского стиля: тип плана (3-5-нефная базилика с трансептом и деамбулаторием с венцом капелл) - из паломнических церквей, нервюрный свод - из Нормандии и Северной Италии, форма стрельчатой арки - из Бургундии, тип западного фасада с 2 башнями и 3 порталами - из Нормандии. Однако эти признаки были объединены в принципиально новую систему в архитектуре центральной Франции (Иль-де-Франс) в середине XII века. Фундаментом этой системы и важнейшим стилеобразующим фактором готики стала каркасная конструкция, которая сменила собой господствовавшую ранее монолитно-оболочную. Её основа - крестовый нервюрный (ребристый) свод на стрельчатых арках в сочетании с системой разгрузки стены нефа за счёт стоящих отдельно от стены контрфорсов и аркбутанов, переносящих на контрфорсы часть тяжести сводов. Эта система позволяла освободить стены нефа от несущей функции и прорезать их максимально большими окнами, добиться значительно лучшего, чем в романской церкви, освещения интерьера и подчеркнуть символическое сакральное значение света как проводника «от материального к нематериальному» (аббат Сугерий). Облегчённый каркас здания с несущими нервюрами позволял также увеличить высоту здания и расширить нефы. Новый принцип перекрытия делает единицей плана треугольный распалубок свода (а не прямоугольную травею, как в романской архитектуре), что позволяет перекрывать из одной точки единым сводом помещения самой сложной конфигурации и достичь большей слитности плана. В наружном архитектурном декоре преобладают вертикальные, остроконечные мотивы (щипцы, вимперги, пинакли, украшенные краббами и крестоцветами). Готический собор - образец синтеза искусств: архитектуры, скульптуры, монументальной живописи и декоративно-прикладного искусства. Все виды декора здания связаны между собой единой иконографической программой, охватывающей все сферы бытия и превращающей собор в символ Божественного универсума.

Готическое искусство Франции начинается периодом ранней готики (1140 - конец XII века). Первой готической постройкой Франции принято считать церковь аббатства Сен-Дени, перестроенную в 1137-44 годах по инициативе аббата Сугерия, оставившего подробный отчёт о постройке. Перекрытие обхода хора и капелл нервюрными сводами, фасад с 3 порталами и окном-розой, состоящим первоначально из множества малых круглых окон-цветков (его формы дали другое название периоду - цветущая готика), использование витражей в капеллах стали определяющими чертами нового типа церковной постройки. Соборы в Сансе (около 1140-68) и Санлисе (1151-1175) были полностью перекрыты нервюрными сводами. 2-я половина XII века - время появления так называемой нуайонской группы в архитектуре: соборы в Лане (после 1155-1225) и Нуайоне (строительство начато около 1145); Парижской Богоматери собор (1163-1245), южный рукав трансепта собора в Суассоне (около 1170-90). Её отличительные особенности - 4-ярусные стены главного нефа (помимо яруса галерей над боковыми нефами вводится ярус декоративного трифория) и система так называемой двойной оболочки (когда стена, прорезанная неглубокими декоративными аркадами трифория и украшенная наложенными слепыми аркадами в ярусе окон, утрачивает монолитность и становится проницаемой и светоносной). В этот период ещё сохраняются романские черты в архитектуре - невысокая стрела арки, сравнительно малая прорезанность стены окнами и незначительная высота здания (до 33 м), наличие галерей над боковыми нефами, умеренный вертикализм форм. Собор Нотр-Дам в Шартре (строительство начато в 1194, хор - до 1221, освящён в 1260), в котором исчезают галереи над боковыми нефами и упрощается план, благодаря чему возрастает единство внутреннего пространства здания, а также значительно разрастается зона окон, характеризует переход к следующей стилистической фазе - так называемой классической (высокой, или зрелой) готикой (конец XII века - 1230). В соборах Нотр-Дам в Реймсе (1211 - начало XIV века) и Амьене (1220-88) продолжается расширение зоны окон и нарастание высоты сводов. Другое направление в архитектуре зрелой французской готики представлено собором в Бурже (1198 - около1280) - 5-нефным, с «пирамидальной» конструкцией, подчёркивающей господство очень высокого центрального нефа над низкими боковыми, и с непропорционально сокращённым трифорием. В соборе в Бове (1227-72) высота сводов достигла 48 м, однако они обрушились через 12 лет после постройки.

Следующий период, так называемой лучистой готики (1230-1350, название восходит к «лучам» окон-роз), открывает реформа зрелой готики - появление так называемого светового (застеклённого) трифория, сливающегося с зоной окон в работах мастерских Пьера де Монтрёй (перестроенный неф церкви Сен-Дени, 1231-1240-е годы) и Жака де Шеля (трансепты собора Нотр-Дам в Париже, около 1250). Усовершенствование техники каменной резьбы позволило ещё больше увеличить площадь остеклённых поверхностей за счёт ажурной кладки оконных переплётов. Наивысшее достижение этого периода - 2-ярусная капелла Сент-Шанель (между 1239 и 1243-48) в Париже - домовая церковь Людовика Святого, второй ярус которой целиком состоит из окон, разделённых только тонкими пучками колонн.

В период поздней, или пламенеющей готики (около 1350 - 1-я половина XVI века) художественная деятельность концентрируется преимущественно при дворах меценатов (герцоги Беррийские в Бурже, герцоги Бургундские и др.). Происходит упрощение готической конструкции и усложнение декорации (церковь Сен-Маклу в Руане, начала перестраиваться с 1430-х годов), распространение готических декоративных элементов на светские постройки (Дворец правосудия, там же, 1499-1550). Особым явлением стало их соединение с пришедшими из Италии ренессансными формами (церкви Сент-Эсташ в Париже, 1532-1637, Святого Николая Толентинского в Бру, 1513-1532). Становится более интенсивным светское строительство: возводятся дворцы (Папский в Авиньоне, 1334 - конец XIV века), замки (Пьерфон, 1390-1420), особняки («отели») богатых горожан (дом Жака Кёра в Бурже, 1443-51), в них используются отдельные конструктивные и декоративные приёмы готики.

Готика В английской готике сильна инерция предшествующего романского стиля: делается больший акцент на декорации, чем на конструкции, постройки отличаются небольшой высотой при значительной длине, минимумом скульптуры, отсутствием французского вертикализма, наличием квадратных алтарных апсид (наследие архитектуры цистерцианского ордена) и в ряде случаев отдельно стоящих 8-гранных залов капитула. Часто своды романских построек перестраивались в готическом стиле. Название ранней, или ланцетовидной, английской готики (1170-1240) связано с распространённой в это время формой окон - узких, высоких, с небольшим стрельчатым завершением. К этой стилистической фазе относятся перестроенный по образцу ранней французской готики хор собора в Кентербери (1175-84, архитектор Вильям из Санса, возможно, француз), соборы в Линкольне (1192-1250) и Солсбери (1220-66), ранняя фаза строительства собора в Уэльсе (около 1185-1240) с его характерным для Англии растянутым фасадом-экраном. Переход к зрелой, или украшенной, готике (1240-1330) произошёл при перестройке хора главной церкви Вестминстерского аббатства (1245-69) по образцу собора в Реймсе и Сент-Шапель в Париже (с алтарной апсидой, превращённой в сплошную стеклянную стену). Отличительная черта этой стилистической фазы - обильный и разнообразный декор для опор, стен, сводов и других конструктивных частей здания. К этому же периоду относятся зал капитула собора в Солсбери, впервые перекрытый из единого центра, так называемый ангельский хор собора в Линкольне (1250-е годы - 1280), соборы в Эксетере (около 1279-1360, первый английский собор, лишённый галерей, с 11-частными сложными сводами) и Йорке (начало XIII-XV века). Реакцией на украшенный стиль явился так называемый перпендикулярный стиль (или вертикальный стиль) в английской поздней готике (1330 - 1530-е годы), для которого характерно сокращение декоративных элементов до простой «решётки» из единообразных резных модулей, наложенных на стены и окна храма. С ней согласовывался узор сложных декоративных веерообразных, сетчатых, звездчатых сводов, утративших функциональность, присущую французским готическим перекрытиям (обновление хора собора в Глостере, 1329-1377; реконструкция нефов Кентерберийского собора, после 1377, архитектор готики Иевел; капелла Сент-Джордж в Виндзоре, 1474-1528). Для этого периода характерны «церкви-фонари» (Королевские капеллы в Кембридже, 1446-1515, и Вестминстере, 1503-19).

В Германию готика приходит к 1230-м годам и продолжается до XVI века. Для ранних (1-я половина XIII века) построек характерны наложение заимствованных из Франции готических черт на романскую основу здания, упрощённость интерьера (так называемые зальные церкви с нефами одной высоты, церковь Святой Елизаветы в Марбурге, 1235-83), сохранение второго алтаря на западной стороне (наследие архитектуры «Каролингского возрождения»). В период зрелой немецкой готики (2-я половина XIII-XIV века) на базе французских образцов лучистой готики создаётся тип храма, в силуэте которого доминируют башни, а фасады покрывает густая каменная резьба, растворяющая их тяжёлую массу (соборы в Страсбурге, 1250-75, и в Кёльне, 1248-1560, освящён в 1322, достроен в XIX веке). Под влиянием этих построек формируется национальный тип невысокого храма с одной башней на фасаде (соборы во Фрайбурге-им-Брайсгау, Ульме, Мейсене). На севере Германии и в Прибалтике получила распространение кирпичная готика. П. Парлер, возводя верхние части хора и южного трансепта собора Святого Вита в Праге (1356-99), синтезировал немецкие, французские, английские, а также итало-византийские традиции, свободно и изобретательно варьируя традиционные формы. Его творчество легло в основу поздней немецкой готики (XV-XVI века), для которой характерны дальнейшее развитие типа зальной церкви и превращение сводов в декоративное панно (церковь Святой Анны в Аннаберг-Буххольце, 1499-1525). В этот период готические постройки возникают по всей территории Священной Римской империи: в Австрии (готические части собора Святого Стефана в Вене, 1304-1440) и Швейцарии (собор Святого Винцента в Берне, 1421-1588), а также в Нидерландах - соборы в Антверпене (1352-1616) и Мехелене (1452-1578). В Нидерландах возводятся богато декорированные гражданские постройки (суконные ряды в Ипре, 1200-1304, в Брюгге, 1248-1364; ратуши в Брюсселе, 1402-55, Лёвене, 1448-1459, Ауденарде, 1526-37). Переплетение влияний английской, французской, а также немецкой кирпичной готики определило специфику готического зодчества Норвегии (готические части собора в Тронхейме, 1180-1320), Дании (собор Святого Кнуда в Оденсе, около 1300 - XV век), Швеции (церковь в Вадстене, 1369-1430).

В Италии в силу устойчивости романской и античной традиций воспринимаются главным образом лишь отдельные черты готики: окно-роза, стрельчатое окно, нервюрный свод и др., однако не складывается единой готической системы конструкции и декорации. Готика в Италии сосуществует с Проторенессансом - антикизирующей стилистической тенденцией, предвосхищающей черты Возрождения. Готические постройки возводятся с XIII века: церкви новых монашеских орденов - францисканского (церкви Святого Франциска в Ассизи, 1228-53, Санта-Кроче во Флоренции, 1294-1443) и доминиканского (церковь Санта-Мария-Новелла во Флоренции, около 1246 - середина XIV века), городские соборы в Сиене (1-я половина XIII века - 1270-е годы), Орвието (1290 – середина XIV века). Для них характерно отсутствие вертикализма, деление плоскости фасада на ряд правильных геометрических фигур. Собор в Милане, полностью спланированный как готический, строился преимущественно иностранными мастерами (1385 - середина XIX века). В Венеции готика оставила заметный след, она восприняла черты византийской и арабской архитектурных традиций. Отдельные готические элементы используются во дворцах городского самоуправления (Палаццо Веккьо во Флоренции, Палаццо Публико в Сиене, Дворец дожей в Венеции и др.).

Архитектура ранней готики в Испании и Португалии находилась под сильным влиянием зрелой готики Франции (соборы: в Бургосе, 1221-60; в Леоне, начал строиться в 1255; в Толедо, строился с 1226; реконструкция церкви Сантьяго-де-Компостела, середина 13 века). В то же время её отличает приверженность к упрощённому романскому плану здания, а также обилие мавританских влияний в декоре (узорчатая кладка, подковообразные арки, перекрытия в форме звезды), которые сохранились до XVI века (в стиле мудехар). Лишь к XV веку складываются собственно национальные стили - исабелино в Испании и мануэлино в Португалии. В XVI веке отдельные готические элементы проникли в архитектуру испанских колоний в Америке.

Скульптура. Скульптура - главный вид декоративного убранства собора, сосуществующий с архитектурой в рамках характерного для готики синтеза искусств. Во Франции главной зоной её размещения остаётся, как и в романский период, перспективный портал, однако акцент переносится с композиции тимпана (часто украшенного сценой «Страшного суда» или «Коронования Марии») на откосы (изображения земных предков Христа, святых), где развивается тип статуи-колонны. В статуях Королевского портала собора в Шартре (1145-55) происходит переход от романского стиля к готическому. В пластике порталов трансептов соборов Нотр-Дам в Шартре (1205-10) и в Париже (западный фасад - 1210-35, трансепты - 1210-50-е годы) постепенно возрастает самостоятельность фигур по отношению к архитектурным деталям, появляется стремление к отходу от романской условности и геометризма, к передаче движения, естественности жеста и мимики. В 1-й половине XIII века происходит дальнейшее распространение скульптуры на новые зоны фасада (так называемые галереи королей, башни, пинакли), в интерьере появляется тип отдельно стоящей статуи («Прекрасные Мадонны»). Вершиной развития стиля стало появление так называемой S-образной фигуры, полностью утратившей зависимость от геометризма архитектуры. В рамках «стиля около 1200 года» на базе переработанных западными мастерами византийских и античных образцов складывается новый, основанный на изучении античной пластики гуманизированный образ человека, воплощённый в группе «Встреча Марии и Елизаветы» (западный портал собора в Реймсе, середина XIII века), в статуях Воскресшего Христа (так называемый «Благой Господь», около 1225, западный разделительный столп) и «Золотой Богоматери» (разделительный столп портала южного трансепта) собора в Амьене. Дальнейшая эмансипация скульптуры от архитектуры в период поздней готики проявилась в формировании ансамблей, где главную роль играет статуя («Колодец Моисея» К. Слютера в монастыре Шанмоль в Дижоне, около 1396-1405). Достигается предельная конкретность в деталях внешности («готический натурализм») при сохранении общей условности фигур. Появляются первые образцы портрета, прежде всего, погребального (надгробия: Филиппа Смелого в Дижоне, 1391-1404; Филибера II Красивого и Маргариты Австрийской в Бру, 1526-32).

В Англии монументальная скульптура не концентрировалась в зоне порталов, но была рассредоточена по всей поверхности фасада. Готическая стилистика проникает в английскую пластику из Франции в середине 13 века (фасад собора в Уэльсе).

Но классические тенденции быстро нивелируются местными традициями. Особым богатством и разнообразием форм отличалась декоративная резьба в интерьерах церквей украшенного стиля (капелла Богоматери собора в Или, 1321-49).

Готика В Германии скульптура более независима от архитектуры, чем во Франции. Наличие в ряде случаев двух алтарных апсид часто делало невозможным скульптурное оформление западного портала (исключения - порталы Страсбургского и Магдебургского соборов; в Бамберге украшены северный и южный порталы). Скульптура сосредоточена главным образом в интерьере: рельефы леттнеров (алтарных преград) в Хальберштадте (1200) и Наумбурге (около 1250); пристенные статуи в алтарных частях и нефах («Встреча Марии и Елизаветы», 1225-37, «Всадник», около 1230-40, в Бамбергском соборе), группа донаторов в западном хоре собора в Наумбурге (1250-60), «Распятия» над алтарями. Немецкой готической пластике свойственны подчёркнутая характерность персонажей, резкость в передаче эмоций, почти гротескное усиление мимики, интерес к конкретике внешности. В эпоху поздней готики появляются так называемые благочестивые образы «Мадонны с Младенцем», «Оплакивания», «Троицы» в виде отдельно стоящих небольших раскрашенных статуй. В Германии и Нидерландах получил распространение резной створчатый деревянный алтарь, совмещающий в себе архитектурное готическое обрамление с высоким рельефом и живописью («Санкт-Вольфгангский алтарь» М. Пахера, 1471-81; «Алтарь Святой Крови» Т. Рименшнейдера, 1501-05), а также надгробия.

Готика Испанская готическая пластика 13 века развивалась под влиянием скульптуры Реймса (портал собора в Леоне, южный трансепт собора в Бургосе). В 14-15 веках в рамках стиля исабелино работали преимущественно фламандские и немецкие скульпторы, основными типами становятся надгробие (принца дона Альфонсо, 1486-93; гробница Хуана II и Изабеллы Португальской, 1486-93) и резной деревянный алтарь (ретабло - в картезианском монастыре Мирафлорес близ Бургоса, 1496-99, и др.). В скульптуре Италии 13-14 веков влияние готики стало одной из составляющих Проторенессанса: проповеднические кафедры Николло и Дж. Пизано, скульптура фасада Сиенского собора (Дж. Пизано, 1284-98), пластика Арнольфо ди Камбио. Более выраженной готической экспрессией наделены рельефы фасада собора в Орвието (1310-30, Л. Майтани).

Живопись и декоративно-прикладное искусство. В связи с расширением зоны окон и уменьшением площади стены главным видом монументальной живописи в готике становится витраж, соединяющий в себе функции освещения интерьера и цветового акцента. Это совмещение света и цвета воплощало идею Божественного света, отражённого в материальном. После реформы этой техники в середине 12 века (приписываемой аббату Сугерию) готический витраж получил фигурные рамы сложной формы, широкую цветовую палитру и сложную иконографическую программу, сочетающую религиозные и светские сюжеты. В соборах Буржа, Ле-Мана, Лиона, Шартра создаются грандиозные витражные циклы. К 15 веку витраж превращается из набора цветных стёкол с минимумом нанесённой поверх живописи в живопись по прозрачному стеклу (так называемый прекрасный стиль) с минимумом фигурных рам (соборы в Эврё, Ульме).

В эпоху готики переживает расцвет миниатюра книжная, благодаря значительному увеличению количества книг и их типов, а также появлению светских мастерских по их изготовлению. Во Франции в середине 13 века в так называемой миниатюре «на золотых фонах» под влиянием техники витража и общеевропейского антикизирующего и византинизирующего «стиля около 1200 года» (Псалтирь королевы Ингеборг, до 1210) формируется готический стиль (Псалтирь Людовика Святого, 1260-70). Парадные и дорогие рукописи-псалтири с тетрадями полностраничных миниатюр перед текстом и так называемые морализованные библии сосуществуют с дешёвыми малоформатными «университетскими» книгами, украшенными лишь маленькими инициалами. Широко распространяются также иллюминированные рукописи светского содержания: рыцарский роман, поэтические сборники, бестиарии, хроники и др. В конце XIII-XIV века ведущим типом рукописи становится предназначенный для частного светского лица часослов. В это время стиль становится декоративнее, появляются клетчатые фоны, элементы светотени, процветшие рамки («Бревиарий Филиппа Красивого» мастера Оноре, около 1290), а также дролери (от французского drôlerie - шутка, забава) - поучительные или забавные рисунки на полях («Бельвилльский бревиарий» Ж. Пюселя, около 1325). К 1400 в книжной миниатюре формируется картинная композиция с натуралистическим пейзажем и элементами перспективы (братья Лимбург, Мастер «Часослова маршала Бусико», около 1405). Для английской школы характерны линейность, очерковость («Большая хроника» Мэтью Пэриса, начало XIII века), повышенная тяга к декоративности («Апокалипсис Дус», около 1265).

Готика Готическая живопись XIV века испытала влияние нового стиля фресковой живописи, который развивался в Италии во 2-й половине XIII - начале XIV века (Чимабуэ, П. Каваллини, Джотто) в рамках Проторенессанса. Живопись этого времени также послужила отправной точкой для развития живописи арс нова в Нидерландах. С XIII века в Италии, а с XIV-XV века и в заальпийской Европе широко распространяется тип алтарного образа, сочетающего живопись с резным готическим обрамлением.

Готический стиль ярко проявился в предметах декоративно-прикладного искусства. Среди них выделяются богослужебные предметы (реликварии, потиры и др.), украшенные филигранью; алтарные образы, украшенные эмалью и чеканкой по драгоценным металлам. Для украшения светских построек широко использовались шпалеры (цикл «Дама с единорогом», XV век, Музей Клюни, Париж). Были распространены также статуэтки, складные диптихи и светские предметы (гребни, шкатулки), украшенные резьбой по слоновой кости.

Готика оказала влияние на искусство Возрождения и барокко, а затем стала объектом подражания и стилизации. Почти каждый архитектурный стиль, сталкиваясь с задачей завершения строительства готических соборов, которое продолжалось в отдельных случаях веками, создавал свой вариант готики, чтобы добиться общей гармонии старых и новых частей ансамбля. Это в особой степени проявилось в Англии, где в 1680-е годы родилась неоготика. В Чехии в XVIII веке существовала «барочная готика», сочетавшая декоративные свойства двух стилей. В России в 1770-е годы по желанию императрицы Екатерины II архитекторами В. И. Баженовым и М. Ф. Казаковым была разработана «русская готика», где использовались различные по происхождению элементы средневековой архитектуры.

Дополнительная литература:

Frankl P. The Gothic: Literary sources and interpretations through eight centuries. Prin­ceton, 1960;

Нес­сель­штра­ус Ц. Г. Ис­кус­ст­во За­пад­ной Ев­ро­пы в сред­ние ве­ка, Л.; М., 1964;

Sauerlander W. La sculpture gothi­que en France, 1140–1230. P., 1972;

Ляс­ков­ская О. А. Фран­цуз­ская го­ти­ка. XII–XIV вв. М., 1973;

Либ­ман М. Я. Не­мец­кая скульп­ту­ра, 1350–1550. М., 1980;

Grodecki L. Gothic architecture. N. Y., 1985;

Simson O. The Go­thic cathedral: origins of Gothic architecture and the medieval concept of order. 3rd ed. Princeton, 1988;

Му­ра­то­ва К. М. Мас­те­ра фран­цуз­ской го­ти­ки XII–XIII вв. М., 1989;

Avril F. L’enluminure а̀ l’époque gothique, 1200–1420. P., 1995;

Kimpel D., Sukale R. Die gotische Architektur in Frankreich. Mü nch., 1995;

Williamson P. Gothic sculpture, 1140–1300. New Haven; L., 1998;

Па­ноф­ский Э. Аб­бат Сю­жер из Сен-Де­ни // Смысл и тол­ко­ва­ние изо­бра­зи­тель­но­го ис­кус­ст­ва. Ста­тьи об ис­кус­ст­ве. СПб., 1999;

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Иллюстрации:

Схе­ма кон­ст­рук­ции го­ти­че­ско­го со­бо­ра: 1 – кре­сто­вый нер­вюр­ный сводна стрель­ча­тых ар­ках; 2 – три­фо­рий; 3 – цент­раль­ный неф; 4 – бо­ко­вой неф; 5 – контр­форс; 6 – пи­накль; 7 – арк­бу­та­ны. Архив БРЭ.

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