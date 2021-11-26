ГОТФРИД СТРАСБУРГСКИЙ

ГОТФРИД СТРАСБУРГСКИЙ (Gottfried von Straßburg) (конец XII века - около 1220 года), немецкий по­эт .

Био­гра­фические дан­ные о Готфриде Страсбургском отсутствуют; принадлежал, вероятно, к бюргерству и находился на городской или епископской службе. Автор незаконченного стихотворного романа «Тристан» («Tristan»; создан на алеманнском диалекте около 1210 года, сохранился в 11 полных списках и 16 фрагментах) на известный средневековый сюжет кельтского происхождения о Тристане и Изольде. Любовный треугольник (Тристан, Изольда и её законный супруг король Марк) истолковывается Готфридом Страсбургским «еретически», как моральная победа свободной любви над браком и другими общественными установлениями. Мировоззрение Готфрида Страсбургского - рыцарское, но обращается он не к поклонникам героических рыцарских доблестей, а к сообществу «благородных душ», готовых, подобно персонажам романа, поставить законы любви выше всех остальных человеческих законов. Бог у Готфрида Страсбургского также сочувствует любящим, помогая им обманывать Марка и его придворных. Язык романа, написанного рифмованными четырёхударными двустишиями, виртуозен и музыкален, представляя собой вершину формального мастерства средневековой немецкой куртуазной эпики. Попытки завершить произведение Готфрида Страсбургского на основе сочинения Эйлхарта были осуществлены Ульрихом фон Тюрхеймом (около 1240 года) и Генрихом фон Фрейбергом (около 1290 года).

Сочинения:

Три­стан // Ле­ген­да о Три­ста­не и Изоль­де/ Изд. под­гот. А. Д. Ми­хай­лов. М., 1976;

Tri­stan / Hrsg. P. Ganz. Wiesbaden, 1978. Tl 1–2.