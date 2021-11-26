ГОРОДСКИЕ ШКОЛЫ

ГОРОДСКИЕ ШКОЛЫ, элементарные или средние учебные заведения в Европе, создававшиеся по инициативе и при поддержке бюргерства (в Германии - бюргерские школы).

Возникли в XIII веке в связи с потребностью городского населения в специальном практическом образовании, главным образом на базе гильдейских и цеховых школ. Воспитание и преподавание в них строились на основе практики церковных школ. Помимо традиционных предметов (чтение, письмо, основы латинской грамматики и, как правило, религии), в городских школах обучали составлению деловых бумаг, счетоводству, давали начальные сведения по географии, истории. Наряду с цеховыми и гильдейскими городскими школами, где языком обучения был латинский, в XIV веке стали появляться частные школы с родным языком обучения, существовавшие вначале нелегально: школы письма, школы счёта или объединённые. Продолжительность обучения варьировалась в зависимости от предназначения школы и намерений учащихся (подготовка к латинской школе или университету, ремесленное образование). Обучение было платным. Основной контингент составляли дети состоятельных горожан. Предусматривалась возможность обучения детей из городских низов; они вносили меньшую плату или содержались за счёт городской благотворительности. Открывались городские школы для девочек, реже - школы совместного обучения.

Содержанием обучения, подбором кандидатур рек­то­ра , старших учителей ведали органы городского самоуправления. Общий надзор за всеми школами в го­ро­де , утверждение ректора и учителей осуществлял схоластик монастыря или собора. Позднее патронат над школами полностью перешёл к магистрату. Учителями становились городские клирики, грамотные ремесленники. Так как преподаватели нанимались сроком на 1 год, значительно пополнилась прослойка странствующих учителей, переходящих вместе с учениками (бродячие школяры - ваганты, или голиарды) из одной школы в другую. Со временем должность учителя стала ремеслом, возникли цеховые объединения учителей, уставы которых регламентировали деятельность городских школ. На основе городских школ родного языка в XVII-18XVIII веках создавались начальные народные школы.

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