ГАРГУЛЬЯ

ГАРГУЛЬЯ​ (французское gargouille - жё­лоб водо­сточ­ной тру­бы) - в готической архитектуре водослив в виде фантастического животного, птицы, демона и других существ.

Вы­тя­ну­тая по­лая шея слу­жит для от­во­да во­ды от сте­ны хра­ма или свет­ско­го зда­ния, а струя во­ды вы­бра­сы­ва­ет­ся че­рез рас­кры­тую пасть. Поя­вив­шись во Фран­ции , Гаргулья (пер­во­на­чаль­но ка­мен­ные, позд­нее - жес­тя­ные) рас­про­стра­ни­лись во всей ар­хи­тек­ту­ре го­ти­ки.

Иллюстрация:

Гар­гу­лья со­бо­ра в Уль­ме. Ка­мень. Конец XIV - начала XV веков. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)