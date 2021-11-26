Бертран де Борн

Bertran de Born (фр. Bertran de Born; ок. 1140—1215) — трубадур, провансальский поэт и виднейший представитель средневековой литературы. Потомок знатного рода, владения которого находились в Лимузене, Б. де Б. был подлинным носителем рыцарской культуры, оказавшей определяющее влияние на его творчество. Многие годы провел в военных походах и на склоне лет уединился в монастыре (ок. 1190). Б. де Б. передал детям не только имущество и родовой замок, но и традиции поэтического творчества, продолженные его сыном-трубадуром. Жизнь Б. де Б. протекала в период обострения военного и политического противостояния крупных феодалов средневековой Европы; кампании Генриха II Плантагенета и Ричарда Львиное Сердце оказали заметное воздействие на общий тон и содержание песен поэта. Б. де Б. воспевал войну как едва ли не единственное дело, придающее жизни подлинный смысл, возвышающее рыцарский дух, укрепляющее плоть, умножающее мудрость и военные умения и, наконец, улучшающее благосостояние. Военные походы закаляют волю и характер, без которых трубадур не мыслил подлинного «служителя меча». Доблесть и честь предстают в обширном творчестве Б. де Б. (ок. 50 песен) основными рыцарскими добродетелями. Это и было основной темой его сирвентов. Канцоны Б. де Б. посвящены любви к даме; впрочем, даже эта куртуазная поэзия проникнута рыцарским духом. Язык Б. де Б. отличает яркость и ясность, образность, насыщенность аллегориями и метафорами, высокая эмоциональность. Тонкая и изысканная манера изложения вкупе с глубоким поэтическим содержанием снискали трубадуру любовь потомков. К творчеству Б. де Б. обращались виднейшие представители мировой культуры от Данте Алигьери до Г. Гейне и Л. Фейхтвангера. В исто­рической памяти образ Б. де Б. обрел мифологические черты: нередко рыцарь выступает в роли ближайшего сподвижника и друга Генриха II Плантагенета и, наоборот, злейшего врага и могучего противника Ричарда Львиное Сердце. Соч.: Песни трубадуров / Сост., пер., коммент. А. Г. Наймана. М., 1979; L’amour et la guerre: l’œuvre de Bertran de Born / Edition critique, traduction et notes par Gérard Gouirin. Aix-en-Provence, 1985.