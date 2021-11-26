БЕРНАРД Морлийский (Бернард Клюнийский)

Богослов, поэт, гимнограф , один из ярких представителей Ренессанса XII века.

Биография и творчество Б. М. чрезвычайно плохо документированы (известно лишь одно упоминание о нем (так называемый Bernardus Secundus), встречающееся в письмах Петра Достопочтенного.

В историографии существует несколько версий происхождения Б. М.; наиболее распространенной является гипотеза о том, что мыслитель родился на северном побережье Бретани в г. Морле (фр. Morlaix). Также существует предположение, согласно которому Б. М. вышел из семьи, издавна обосновавшейся в г. Морли (Норфолк). Впрочем, о его английском происхождении говорит ряд косвенных данных.

Б. М. принял монашество в одном из бенедектинских аббатств (вероятно, St. Sauveur d’Aniane) и остаток дней подвизался в Клюни. В этой обители Б. М. завершил основной труд своей жизни — поэму «О презрении к миру» (De contemptu mundi, 1120—1130-е), посвященную его покровителю Петру Достопочтенному. В ходе работы над поэмой Б. М. обратился к обширной античной и святоотеческой философско-богословской традиции, в итоге представив читателям подлинную апологию аскетического образа жизни и одновременно критику быта и нравов духовенства . Сатирический и полемический характер «О презрении к миру» повлиял на восприятие и распространение поэмы в широких церковных кругах (сохранилось 15 рукописей, и только 10 из них в полном виде, без утрат); читательская аудитория была ограничена.

Впрочем, это не помешало включить отрывки из данного сочинения в средневековые латинские антологии (florilegia), а ближайшим современникам Б. М., например Иоанну Солсберийскому (1115/1120—1180), обращаться к поэме «О презрении к миру» и активно использовать отдельные его сюжеты, аллегории и метафорические образы в собственных работах («Энтетик»).

С наступлением Реформации значительно возрос интерес к «О презрении к миру» — одному из оригинальных памятников эпохи Ренессанса XII в. В течение XVI—XVIII вв. поэма выдержала 6 изданий, а отдельные ее фрагменты (благодаря ряду переводов и литературных переложений) были востребованы читателями даже в XIX в.

Перу Б. М. также принадлежат 4 сочинения, каждое из которых сохранилось в единственной рукописи: богословская поэма «О Троице и католической вере» (De trinitate et fide catholica, 1402 гекзаметра), трактат «О сохранении целомудрия» (De castilitate servande, 524 гекзаметра), комментарии к книге Царств (In libros Regum, 1018 гекзаметра) и «О восьми пороках» (De octo vitiis, 1399 гекзаметра).

Текстологический анализ корпуса произведений Б. М. свидетель­ствует о том, что все работы воспроизводят и развивают идеи и сюжетные линии (особенно «О Троице и католической вере» и «О восьми пороках»), впервые представленные автором в сочинении «О презрении к миру». Таким образом, данное обстоятельство не позволяет усомниться в атрибуции четырех трактатов Б. М. А

вторство нескольких сочинений (Mariale, Instructio sacerdotalis, Gemma Crucifixi, Chartula nostra, Sermo in parabolam de vilico iniquitatis, De vanitate mundi), приписывающееся традицией Б. М., до сих пор спорно. Последний трактат — «О тщете мира» (De vanitate mundi, также известный как Libellus aureolus и Carmen paraeneticum) — более остальных может принадлежать перу Б. М.

Сочинения:

Wright T. The Anglo-Latin Satirical Poets and Epigrammatists of the 12th Century. London, 1872. V. I—II;

Bernardi Cluniacensis Carmina de Trinitate et fide Catholica, De castilitate servande, In libros Regum, De octo vitiis, recensuit Katarina Halvarson. Stockholm, 1963;

De contemptu mundi / Ed. and transl. by R. E. Pepin. East Lansing, 1991.

Автор статьи: А. К. Гладков.

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