АРНОЛЬД из ВИЛЛАНОВЫ (лат. Arnaldus Villanovanus, фр. Arnauld de Villeneuve)

Медик и богослов.

Выходец из низкородной семьи, учился в доминиканской школе для бедных. Затем в университетах Монпелье и Парижа изучал медицину и теологию. Став в Париже магистром искусств, возвратился в Монпелье для основательного изучения естественнонаучных и философских сочинений арабских авторов. Освоив арабский язык, значительно продвинулся в изучении медицины. Наслышанный о врачебном искусстве А. В. король Педро III Арагонский в 1285 пригласил его ко двору. После смерти монарха А. В. вернулся в Монпелье. Не имея сана, он тем не менее начал читать лекции по медицине и вскоре получил кафедру. А. В. был теоретиком и практиком одновременно — ученым-исследователем и врачом, хорошо осведомленным в передовых научных идеях Арабского Востока и христианского Запада. Написал трактаты по медицине — «Способы лечения согласно инстинктам вечно живой истины» (Parabolae medicationis secundum instinctum veritatis aeternae); «Бревиарий» (Breviarium), «Салернский кодекс здоровья» (Regimen sanitatis Salernitanum); философии — «Католическая философия» (Philosophia catholica), «Наставление бегинам» (Informatio Beguinorum), «О времени пришествия Антихриста» (De tempore adventus Antichristi), «Комментарий к Апокалипсису» (Ex­positio super Apocalipsi); астрологии — «Основы астрологии» (Capitula astrologiae) и др. Многие сочинения, посвященные обличению пороков духовенства , греховности Церкви и проповеди скорого конца света, А. В. писал под явным влиянием бегинов (см. Бегинки ) и спиритуалов. В 1300 некоторые его трактаты были признаны еретическимии сожжены, а в 1309 «апокалипсические предсказания» А. В. осудили видные парижские теологи. Вплоть до 1311 А. В., пользовавшийся покровительством пап (Бенедикта XI, Климента V ), королей Неаполя и Сицилии, всегда избегал преследований со стороны инквизиции . Однако уже после смерти А. В. его труды и наследие были осуждены (1316).

Сочинения:

Салернский кодекс здоровья, написанный в четырнадцатом столетии философом и врачом Арнольдом из Виллановы / пер. с лат. и примеч. Ю. В. Шульца. М., 1970;

Arnau de Vilanova. Expositio super Apocalypsi / Ed. J. Carreras y Artau. Barcelona, 1971;

Les Obres Mediques d’Arnau de Vilanova / Ed. J. Carreras y Artau. Barcelona, 1947.

Автор статьи: Гладков А.К.