АФОНСУ III Булoнский (порт. Afonso III de Portugal o Bolonhes)

Король Португалии в 1248—1279 из Бургундской династии.

Второй сын короля Афонсу II Законодателя и дочери кастильского короля Альфонсо VIII Уракки (1185—1220). Будучи вторым сыном, А. II не претендовал на трон и жил во Франции в браке (1238) с Матильдой II, графиней Булонской (1202—1259). Трон наследовал его старший брат Саншу II Благочестивый (1207—1248). Португалия в начале XIII в. находилась в длительном и тяжелом конфликте с Церковью; Афонсу II был отлучен папой Гонорием III за попытки уменьшить власть Церкви и сократить ее доходы. Саншу II пытался уладить конфликт с Церковью и подписал с папой соглашение, которое не слишком ревностно применял на практике, поскольку основным предметом его забот были военные предприятия. Позиция Саншу II в конфликте с епископом Порту, в котором король принял сторону горожан, вызывала недовольство всего клира. Папа Иннокентий IV отлучил Саншу II и издал буллу с требованием португальцам избрать нового короля вместо непокорного. На Лионском соборе 1244—1245 было принято решение о передаче престола А. III Б. Саншу, не имевшего законных детей, вынудили отречься в 1247 и удалиться в изгнание в Толедо. А. III Б., считавшийся регентом (с 24 июля 1245), был коронован в 1248. Сразу же после восшествия на трон он, используя спокойное внутреннее положение в королевстве, обратил все силы на Реконкисту , на отвоевание у мавров юга Иберийского п-ова. В 1249 был взят Фару и Реконкиста в Португалии практически закончена. Вслед за этой успешной кампанией А. III Б. вступил в конфликт с Кастилией из-за отвоеванных земель Алгарви. Последовал период войны между королевствами, длившийся до заключения Бадахосского мира (1267), по которому португальско-кастильская граница была определена по р. Гвадиана и территории Алгарви включены в состав земель португальской короны. После обретения трона А. III Б. отказался от Булонского графства и расторг брак с Матильдой Булонской, чтобы сочетаться в 1253 браком с Беатрис (Бритеш в португальской традиции) (1242—1303), побочной дочерью короля Кастилии Альфонсо X Мудрого . Папа Александр IV (1254—1261) в ответ на жалобу Матильды отлучил А. III Б. от Церкви в 1257 с распространением интердикта на все королевство. Король не повиновался, проблема разрешилась со смертью Матильды в 1259, но интердикт был снят только в 1262. Инфант Диниш, родившийся от Беатрис в этот период, был легитимизирован в 1263 (всего А. III Б. имел 7 детей от Беатрис, а также не менее 5 бастардов). Этот брак не только принес территориальную выгоду Португалии, так как после смерти отца Беатрис унаследовала земли к востоку от р. Гвадианы с рядом городских поселений, но и функционировал как союз, который способствовал прекращению борьбы между Португалией и Кастилией за королевство Алгарви. А. III Б. в своей внутренней политике опирался на поддержку городов и городских торгово-предпринимательских слоев. В 1254 в Лейрии он собрал кортесы с участием представителей всего спектра общества, в том числе и горожан. Блестящий администратор, А. III Б. создавал систему местного управления, основал многие городские поселения и даровал городам форалы. А. III Б. подготовил законодательство , которое ограничивало крупных сеньоров в наложении податей, предоставил многочисленные привилегии Церкви. Однако и в правление А. III Б. отношения короны с Церковью не улучшились, поскольку португальская королевская власть была экономически слаба и по-прежнему нуждалась в средствах для ведения Реконкисты. В 1258 А. III Б. начал широкие «расследования» (Inquirições Gerais) законности церковных и монастырских владений с намерением их изъятия. У короля, нуждавшегося в воинах, возник конфликт с епископом Порту, протестовавшим против привлечения в войско горожан, в результате которого король занял город и обязал епископа выплатить крупный штраф. Все это стало причиной многочисленных жалоб на короля, в которых А. III Б. вменялось в вину вмешательство в дела епископств, нарушение церковных иммунитетов, сбор податей, причитавшихся Церкви, принуждение клириков к работе по постройке городских стен, замков и других военных объектов, поставление и исторжение духовных лиц помимо епископа, угрозы высшему клиру, назначение иудеев на важные должности. К концу жизни короля конфликты с Церковью усилились, он был отлучен в 1268 архиепископом Браги, епископами Коимбры и Порту и, наконец, папой Клементом IV (1265—1268), подобно тому как это происходило и с его предшественниками на португальском троне. А. III Б. получил поддержку кортесов в Сантарене (1274): там была назначена комиссия в связи с обвинениями в адрес короля, которая составилась больший частью из его сторонников и оправдала его. Папа Григорий X (1271—1276) не принял резолюцию сантаренских кортесов и в 1277 превратил персональное отлучение короля в интердикт всего королевства. Перед смертью король, треть правления которого прошла в отлучении, поклялся в повиновении Церкви и возвращении всего отнятого; настоятель монастыря Алкобаса снял отлучение, и А. III Б. был похоронен в этом монастыре. Наследовал А. III Б. его сын Диниш I .

Автор статьи: Черных А.П.