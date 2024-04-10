6 класс | История Средних веков

Работы по истории ислама и Арабского халифата

Бартольд В.

В книгу, являющуюся одним из выпусков серии "Классики отечественного востоковедения", вошли наиболее значительные работы выдающегося российского востоковеда акад. В. В. Бартольда по истории ислама и Арабского халифата. Среди них монография "Халиф и султан", два научно популярных очерка - "Ислам" и "Культура мусульманства" - и вводный курс в изучение истории мусульманских стран и народов - "Мусульманский мир". Статьи и рецензии, также включенные в книгу, посвящены проблемам теократии и светской власти в мусульманском государстве, отношениям ислама и христианства, мусульманскому "ренессансу" и т. д.